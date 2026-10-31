Une hausse du Livret A plus forte que prévu est attendue en février 2027, mais c'est Bercy qui aura le dernier mot sur le taux de votre livret

Ce que l'inflation d'octobre change pour votre Livret A
À première vue, une inflation qui repart n'a rien d'une bonne nouvelle quand on vit d'une pension. Pour votre Livret A, c'est pourtant elle qui ouvrira la voie à une rémunération plus généreuse. Selon l'estimation provisoire publiée vendredi 30 octobre par l'Insee, les prix à la consommation auraient augmenté de 3,4 % sur un an en octobre, après 3,1 % en septembre, et l'Institut publiera ses résultats définitifs le 13 novembre. L'énergie tire la hausse, avec des prix estimés en progression de 24,1 % sur un an.
Or ce chiffre entre directement dans le calcul de votre livret. Pour le taux du 1er février 2027, la formule retient l'inflation observée de juillet à décembre, et quatre mois sur six sont désormais connus : 2,1 % en juillet, 2,4 % en août, 3,1 % en septembre et 3,4 % en octobre. Leur moyenne atteint 2,75 %, le calcul est le nôtre, quand Meilleurtaux Placement tablait encore en septembre sur une inflation semestrielle autour de 2,5 %. D'où le relèvement des projections publiées depuis : selon le calcul de MoneyVox, le taux du Livret A pourrait passer de 1,7 % à 2,5 %, voire 2,6 %.
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Le calcul du taux de février, chiffre par chiffre
Ce taux ne se décide pas au doigt mouillé. L'arrêté du 27 janvier 2021 fixe une formule simple : on fait la moyenne de deux chiffres observés sur six mois, l'inflation hors tabac d'un côté, l'€STR de l'autre, c'est-à-dire le taux auquel les banques de la zone euro se prêtent de l'argent au jour le jour. Le résultat est arrondi au dixième de point, sans pouvoir descendre sous 0,5 %. Cet été, la Banque de France avait retenu 1,52 % d'inflation et 1,95 % d'€STR sur le premier semestre, d'où le 1,7 % actuel.
Mais le second ingrédient a grimpé lui aussi. La Banque centrale européenne a relevé son taux de dépôt à 2,25 % en juin, puis à 2,50 % à compter du 16 septembre, et l'€STR est passé dans la foulée d'environ 2,19 % à 2,44 %, d'après les relevés de Selectra. Le 29 octobre, la BCE a laissé ses taux inchangés, et sa réunion du 17 décembre arrivera trop tard pour peser vraiment sur la moyenne du semestre.
Nous avons donc refait le calcul avec ces données. Si les prix gardent en novembre et en décembre leur rythme d'octobre, la formule donnera environ 2,6 % ; s'ils reviennent à 3 % sur un an, elle donnera plutôt 2,5 %. Ce calcul est le nôtre et suppose un indice hors tabac un dixième sous l'indice d'ensemble, comme en août, où il affichait 2,3 % contre 2,4 %. La projection présentée le 21 octobre par BPCE L'Observatoire, le service d'études du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, retient d'ailleurs 2,60 %.
Mais le second ingrédient a grimpé lui aussi. La Banque centrale européenne a relevé son taux de dépôt à 2,25 % en juin, puis à 2,50 % à compter du 16 septembre, et l'€STR est passé dans la foulée d'environ 2,19 % à 2,44 %, d'après les relevés de Selectra. Le 29 octobre, la BCE a laissé ses taux inchangés, et sa réunion du 17 décembre arrivera trop tard pour peser vraiment sur la moyenne du semestre.
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Ce que la hausse du Livret A rapportera sur votre épargne
Prenons un livret de 10 000 euros. À 1,7 %, il rapporte 170 euros d'intérêts par an. À 2,5 %, il en rapporterait 250, et à 2,6 % 260, soit 80 à 90 euros de plus sur une année pleine, le calcul est le nôtre. Pour un livret rempli au plafond de 22 950 euros, JeChange chiffre le gain à 206,55 euros par an dans le scénario de BPCE à 2,60 %.
Vous n'aurez rien à demander à votre banque : le nouveau taux s'appliquera le 1er février à l'ensemble des sommes déjà placées. En revanche, la date de vos versements compte. Comme le rappelle la fiche consacrée au Livret A sur Service Public, les intérêts sont calculés par quinzaines entières : un dépôt fait entre le 1er et le 15 du mois ne rapporte qu'à partir du 16. Sauf que la hausse ne vous mettra pas à l'abri des prix, puisque même à 2,60 %, le livret resterait légèrement sous l'inflation attendue au second semestre, souligne le même article.
Vous n'aurez rien à demander à votre banque : le nouveau taux s'appliquera le 1er février à l'ensemble des sommes déjà placées. En revanche, la date de vos versements compte. Comme le rappelle la fiche consacrée au Livret A sur Service Public, les intérêts sont calculés par quinzaines entières : un dépôt fait entre le 1er et le 15 du mois ne rapporte qu'à partir du 16. Sauf que la hausse ne vous mettra pas à l'abri des prix, puisque même à 2,60 %, le livret resterait légèrement sous l'inflation attendue au second semestre, souligne le même article.
Le LEP suivra, mais Bercy aura le dernier mot
Si vous détenez un Livret d'épargne populaire, la hausse sera plus marquée encore. Le LEP rapporte 2,5 % depuis le 1er février 2026, sur un plafond de 10 000 euros, et il reste réservé aux foyers dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas un plafond révisé chaque année. Sa formule retient le plus élevé de deux chiffres : le taux du Livret A majoré de 0,5 point, ou l'inflation moyenne du semestre. Avec un Livret A à 2,5 ou 2,6 %, le LEP passerait alors autour de 3 %, et BPCE L'Observatoire le projette même à 3,10 %.
Je vous dois toutefois une précaution. La formule n'a pas le dernier mot : à la mi-janvier, la Banque de France fera le calcul et son gouverneur adressera une recommandation au ministre de l'Économie, à Bercy, qui tranchera et publiera les nouveaux taux une quinzaine de jours avant leur entrée en vigueur. Le gouverneur peut proposer de s'écarter du résultat, et le ministre le suivre : c'est ce qui s'est passé en juillet, quand la Banque de France a recommandé de maintenir le LEP à 2,5 % alors que le calcul donnait 2,2 %, et que le gouvernement l'a suivie. Pour nous, épargnants, la tendance est claire, et le chiffre définitif tombera vers la mi-janvier.
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