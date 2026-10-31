Une hausse du Livret A plus forte que prévu est attendue en février 2027, mais c'est Bercy qui aura le dernier mot sur le taux de votre livret

Ce taux ne se décide pas au doigt mouillé. L'arrêté du 27 janvier 2021 fixe une formule simple : on fait la moyenne de deux chiffres observés sur six mois, l'inflation hors tabac d'un côté, l'€STR de l'autre, c'est-à-dire le taux auquel les banques de la zone euro se prêtent de l'argent au jour le jour. Le résultat est arrondi au dixième de point, sans pouvoir descendre sous 0,5 %. Cet été, la Banque de France avait retenu 1,52 % d'inflation et 1,95 % d'€STR sur le premier semestre, d'où le 1,7 % actuel.



Mais le second ingrédient a grimpé lui aussi. La Banque centrale européenne a relevé son taux de dépôt à 2,25 % en juin, puis à 2,50 % à compter du 16 septembre, et l'€STR est passé dans la foulée d'environ 2,19 % à 2,44 %, d'après les relevés de Selectra. Le 29 octobre, la BCE a laissé ses taux inchangés, et sa réunion du 17 décembre arrivera trop tard pour peser vraiment sur la moyenne du semestre.



Nous avons donc refait le calcul avec ces données. Si les prix gardent en novembre et en décembre leur rythme d'octobre, la formule donnera environ 2,6 % ; s'ils reviennent à 3 % sur un an, elle donnera plutôt 2,5 %. Ce calcul est le nôtre et suppose un indice hors tabac un dixième sous l'indice d'ensemble, comme en août, où il affichait 2,3 % contre 2,4 %. La projection présentée le 21 octobre par BPCE L'Observatoire, le service d'études du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, retient d'ailleurs 2,60 %.

