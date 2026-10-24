Argent et patrimoine

87 % des avis de taxe foncière vérifiés étaient surévalués : si vous la payez, le fisc peut encore vous rembourser votre avis de l'an dernier

Vous payez votre taxe foncière chaque automne, et l'avis qui arrive à la fin de l'été vous donne un montant, des taux, une base, mais pas une ligne sur la façon dont le fisc mesure votre logement. Ceux qui ont demandé à voir ce calcul ont souvent eu une surprise : des mètres carrés qui n'existent plus, un équipement disparu depuis des années. Et l'erreur de l'an dernier n'est pas encore perdue.

Par Fabrice Crozier | Publié le 24 Octobre 2026 à 10:09 | mis à jour le 24 Octobre 2026 à 10:20



Taxe foncière : ce que votre avis ne vous montre pas



Or cette description se trompe plus souvent qu'on ne l'imagine. Selon une étude de la plateforme Orka.tax, reprise par le Journal du Net, 87 % des 1 351 avis de taxe foncière qu'elle a examinés présentaient une surévaluation, pour un trop-payé estimé à 260 euros par an en moyenne. Le chiffre ne vaut que pour ces avis-là, que des propriétaires lui ont confiés, et non pour l'ensemble des contribuables. Mais il dit une chose simple : quand on regarde le détail, on trouve souvent quelque chose.

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D'où viennent les mètres carrés que vous payez en trop ?



Le piège tient à l'âge de cette description, qui peut remonter à plusieurs décennies : le fisc s'en tient à ce qu'il a enregistré et ne vient pas vérifier chez vous ce qui a changé depuis. Parmi les erreurs relevées par Orka.tax figurent une baignoire toujours comptée alors qu'elle a été remplacée par une douche, des dépendances enregistrées deux fois, et même un jardin classé en surface bâtie. Si vous avez troqué votre baignoire contre une douche de plain-pied, vous voyez tout de suite à quel point ce cas peut vous concerner.

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Une erreur de ce genre ne se paie pas qu'une fois. Elle se glisse dans la base, et chaque année la base est revalorisée, puis multipliée par les taux. Un propriétaire installé dans la même maison depuis trente ans peut donc payer, année après année, pour une pièce ou un équipement qui n'existe plus.

Pour comprendre d'où vient l'écart, il faut remonter à la base. Comme le rappelle la fiche de Service Public consacrée à la taxe foncière , l'impôt est calculé sur la moitié de la valeur locative cadastrale de votre bien, c'est-à-dire le loyer théorique qu'il rapporterait. Cette valeur part d'une surface, à laquelle le fisc ajoute des mètres carrés fictifs pour chaque élément de confort : une baignoire, un lavabo, un WC, le chauffage central se traduisent chacun en surface supplémentaire.Le piège tient à l'âge de cette description, qui peut remonter à plusieurs décennies : le fisc s'en tient à ce qu'il a enregistré et ne vient pas vérifier chez vous ce qui a changé depuis. Parmi les erreurs relevées par Orka.tax figurent une baignoire toujours comptée alors qu'elle a été remplacée par une douche, des dépendances enregistrées deux fois, et même un jardin classé en surface bâtie. Si vous avez troqué votre baignoire contre une douche de plain-pied, vous voyez tout de suite à quel point ce cas peut vous concerner.Une erreur de ce genre ne se paie pas qu'une fois. Elle se glisse dans la base, et chaque année la base est revalorisée, puis multipliée par les taux. Un propriétaire installé dans la même maison depuis trente ans peut donc payer, année après année, pour une pièce ou un équipement qui n'existe plus.

La fiche gratuite que le fisc ne vous envoie pas Le document qui permet de le vérifier existe, il est gratuit, mais personne ne vous l'envoie. C'est la fiche d'évaluation cadastrale, le formulaire 6675-M, que l'administration ne transmet que sur demande. Vous l'obtenez par écrit, depuis la messagerie sécurisée de votre espace particulier sur impots.gouv.fr ou auprès du centre des impôts fonciers dont dépend votre logement. Elle détaille la surface retenue, la catégorie du bien, les équipements comptés et les dépendances.



Votre avis de l'an dernier, remboursable jusqu'au 31 décembre



Mais c'est le calendrier qui décide de ce que vous pourrez récupérer. Pour la taxe foncière, l'administration fiscale indique sur impots.gouv.fr que la réclamation doit être déposée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la mise en recouvrement. Votre avis 2026 se conteste donc jusqu'au 31 décembre 2027. Celui de 2025, lui, se conteste jusqu'au 31 décembre 2026, soit 68 jours après la parution de cet article (le calcul est le nôtre). Passé cette date, une erreur présente depuis des années ne vous sera plus remboursée sur l'avis de l'an dernier.



Je vous conseille donc de ne pas attendre le printemps : une erreur logée dans la fiche se retrouve logiquement sur les deux avis. Si votre trop-payé correspondait à l'écart moyen relevé par Orka.tax, cela représenterait 520 euros sur deux ans (le calcul est le nôtre). Pour réclamer, connectez-vous à votre espace particulier, ouvrez la messagerie sécurisée et choisissez « Je signale une erreur sur le calcul de mon impôt », puis la taxe foncière et l'année concernée. Vous pouvez viser les deux années dans le même élan, en joignant les justificatifs.

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Taxe foncière : elle a payé 2 900 € pour rien depuis trois ans Une fois la fiche en main, confrontez-la à votre logement, pièce par pièce. Plusieurs sites ont raconté l'histoire d'un propriétaire qui a récupéré 700 euros après avoir remesuré ses pièces au mètre ruban : le geste n'a rien de technique. Comptez vos salles d'eau, vos WC, vos radiateurs, vérifiez qu'une véranda démontée ou un garage transformé ne figurent pas encore comme avant. Et si quelque chose cloche, gardez de quoi le prouver : photos, plans, factures de travaux.Mais c'est le calendrier qui décide de ce que vous pourrez récupérer. Pour la taxe foncière, l'administration fiscale indique sur impots.gouv.fr que la réclamation doit être déposée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la mise en recouvrement. Votre avis 2026 se conteste donc jusqu'au. Celui de 2025, lui, se conteste jusqu'au, soit 68 jours après la parution de cet article (le calcul est le nôtre). Passé cette date, une erreur présente depuis des années ne vous sera plus remboursée sur l'avis de l'an dernier.Je vous conseille donc de ne pas attendre le printemps : une erreur logée dans la fiche se retrouve logiquement sur les deux avis. Si votre trop-payé correspondait à l'écart moyen relevé par Orka.tax, cela représenteraitsur deux ans (le calcul est le nôtre). Pour réclamer, connectez-vous à votre espace particulier, ouvrez la messagerie sécurisée et choisissez « Je signale une erreur sur le calcul de mon impôt », puis la taxe foncière et l'année concernée. Vous pouvez viser les deux années dans le même élan, en joignant les justificatifs.

Payer d'abord, se faire rembourser ensuite Une précaution, toutefois : la réclamation ne suspend pas l'impôt. Service Public le précise, vous devez payer votre taxe foncière avant la date limite même si vous la contestez, faute de quoi une majoration de 10 % s'applique. Vous pouvez demander un sursis de paiement en même temps que votre réclamation, mais le plus simple reste de payer, puis d'attendre le remboursement.



Et ce remboursement se négocie mieux avec un dossier solide. D'après l'avocate fiscaliste Manon Bellin, cofondatrice d'Orka.tax, citée par Bourse Inside, l'administration accepte en général de corriger l'avis quand la demande est étayée. Nous y gagnons d'ailleurs deux fois, puisque la fiche rectifiée sert aussi au calcul des années suivantes. Une heure avec un mètre ruban et une fiche demandée en ligne, avant le 31 décembre, c'est peut-être ce qui vous fera payer, pour la première fois depuis longtemps, la taxe foncière de la maison que vous habitez vraiment.