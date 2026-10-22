Livret A plein à 22 950 € : les banques vantent leurs livrets boostés, mais la flat tax de 31,4 % prélèvera sa part de leurs intérêts

Depuis le 1er janvier 2026, le prélèvement forfaitaire unique, la fameuse flat tax, s'élève à 31,4 % : 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, ces derniers ayant pris 1,4 point avec la hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine. C'est ce taux qui s'applique, par défaut, aux intérêts des comptes sur livret ordinaires, des livrets « boostés » et des comptes à terme, autrement dit à la plupart des livrets que votre banque peut vous proposer pour accueillir l'épargne qui ne rentre plus dans le Livret A.



Or c'est précisément le moment où les offres fleurissent. MoneyVox signale par exemple un livret affichant 3,10 % pendant six mois, assorti d'une prime de bienvenue de 50 euros, et d'autres établissements rivalisent de taux promotionnels jusqu'à la fin de l'année. Sur le papier, la comparaison avec le 1,7 % du Livret A paraît sans appel. Sauf que ce 3,10 % est un taux brut, valable sur une durée limitée, et que la flat tax s'y appliquera au moment où les intérêts vous seront versés.



Concrètement, votre banque retiendra à la source les prélèvements sociaux et un acompte d'impôt de 12,8 % dès qu'elle créditera les intérêts. Sur 100 euros d'intérêts affichés, vous en verrez arriver 68,60. Le Livret A, lui, crédite ses intérêts sans retenue. Avant de signer, la question qui compte est celle du taux qui prendra le relais une fois la promotion terminée, car c'est sur douze mois, pas sur six, que se fait le vrai calcul.

