Argent et patrimoine

Taxer l'épargne qui dort sur un Livret A plein : la Cour des comptes vise les intérêts au-delà du plafond, voici ce que votre livret paierait

Taxer l'épargne revient dans le débat au moment où les députés ouvrent ce mardi, dans l'hémicycle, l'examen des recettes du budget 2027. Pour ceux d'entre nous qui ont un Livret A plein, la question n'a rien de théorique : une proposition publiée le 21 septembre vise les intérêts qui continuent de s'accumuler au-delà du plafond. Qui paierait vraiment, et combien ?

Par Fabrice Crozier | Publié le 13 Octobre 2026 à 08:49 | mis à jour le 13 Octobre 2026 à 08:49



Votre Livret A plein, cible de la Cour des comptes



C'est cette part que vise la Cour des comptes. Dans une note publiée le lundi 21 septembre, intitulée « La fiscalité du patrimoine des ménages : pour une réforme d'équité et d'efficacité », elle propose de soumettre au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % les intérêts produits par les sommes qui dépassent le plafond des livrets réglementés. Rien n'est voté à ce jour. Si la mesure s'appliquait, un Livret A de 40 000 euros paierait environ 91 euros par an, le calcul est le nôtre.

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Pourquoi votre livret dépasse le plafond sans nouveau versement 22 950 euros, mais une fois ce plafond atteint, les intérêts continuent d'être ajoutés chaque année. Impossible d'y déposer un euro de plus, et le solde grimpe tout seul, au taux de 1,7 % en vigueur depuis le 1er août.



Ce qui ressemble à une curiosité comptable concerne en réalité beaucoup de monde. Selon les données citées par la Cour des comptes, environ 15 % des Livrets A dépassaient leur plafond fin 2025. Le même mécanisme joue sur le LDDS, plafonné à 12 000 euros, et sur le LEP, plafonné à 10 000 euros, que la proposition vise aussi.



Les magistrats financiers ont identifié qui profite le plus de cette exonération. L'avantage fiscal des livrets bénéficie selon eux « paradoxalement davantage aux ménages aisés et âgés », capables de cumuler plusieurs livrets au sein d'un même foyer. Autrement dit, la cible désignée, c'est nous, ou du moins ceux d'entre nous qui ont laissé dormir leur épargne de précaution depuis des années.

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Relevé à 1,7 %, le taux du Livret A a ramené 460 millions d'euros en août : l'Insee mesure pourtant des prix qui montent plus vite que votre livret Comment un livret plafonné peut-il dépasser son plafond ? La réponse tient dans la capitalisation. Comme le rappelle la fiche Service Public consacrée au livret A , le montant maximum d'épargne est de, mais une fois ce plafond atteint, les intérêts continuent d'être ajoutés chaque année. Impossible d'y déposer un euro de plus, et le solde grimpe tout seul, au taux de 1,7 % en vigueur depuis le 1er août.Ce qui ressemble à une curiosité comptable concerne en réalité beaucoup de monde. Selon les données citées par la Cour des comptes, environdes Livrets A dépassaient leur plafond fin 2025. Le même mécanisme joue sur le LDDS, plafonné à 12 000 euros, et sur le LEP, plafonné à 10 000 euros, que la proposition vise aussi.Les magistrats financiers ont identifié qui profite le plus de cette exonération. L'avantage fiscal des livrets bénéficie selon eux « paradoxalement davantage aux ménages aisés et âgés », capables de cumuler plusieurs livrets au sein d'un même foyer. Autrement dit, la cible désignée, c'est nous, ou du moins ceux d'entre nous qui ont laissé dormir leur épargne de précaution depuis des années.

Taxer les intérêts du Livret A : ce que vous paieriez Concrètement, la taxe ne toucherait que les intérêts produits par la fraction située au-dessus du plafond. Les premiers 22 950 euros resteraient totalement exonérés, capital comme intérêts. Seule la part excédentaire serait soumise au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %, qui additionne 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux.



Faisons le calcul au taux actuel de 1,7 %. Un livret de 25 000 euros compte 2 050 euros au-dessus du plafond, qui rapportent 34,85 euros d'intérêts par an : la taxe atteindrait 10,94 euros. À 40 000 euros, l'excédent monte à 17 050 euros, les intérêts à 289,85 euros, et la facture à 91,01 euros par an. Le calcul est le nôtre, à taux constant, et il change dès que le taux du Livret A bouge.



Ces montants restent modestes, et l'État n'en attend pas une fortune. La Cour des comptes, reprenant une estimation du Trésor, chiffre le rendement de la mesure à environ 80 millions d'euros par an. Je trouve le symbole plus lourd que la somme : le placement fétiche des Français perdrait, même en partie, son exonération.



Une proposition, pas encore une taxe Mais une note de la Cour des comptes ne crée pas d'impôt, puisque l'institution n'a pas de pouvoir législatif. Pour que la taxe existe, il faudrait qu'un amendement l'inscrive dans une loi de finances, puis que le Parlement le vote. Le budget 2027, déposé le 1er octobre, n'en contient pas.



Au Parlement, l'épargne revient dans le viseur



Car le débat sur l'épargne s'ouvre au Parlement. La partie recettes du budget arrive en séance à l'Assemblée nationale ce mardi, après son rejet en commission des finances. Et depuis lundi, la commission des affaires sociales examine le budget de la Sécurité sociale, où des députés de l'opposition ont déposé, d'après L'Argus de l'assurance, des amendements qui alourdiraient la CSG sur les revenus du capital. L'un d'eux, déposé par les socialistes, prévoit des taux progressifs selon les revenus, à commencer par 10,8 % entre quatre et cinq fois le Smic.



Ces amendements-là ne visent pas votre Livret A, dont les intérêts échappent aux prélèvements sociaux. En revanche, ils montrent que l'épargne reste une cible commode quand il faut trouver des recettes. Un amendement reprenant la proposition de la Cour peut encore être déposé en séance, et c'est ce point qu'il faudra surveiller dans les semaines qui viennent.

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Cette hausse discrète touche l'épargne de millions de retraités depuis janvier D'ailleurs, le gouvernement a déjà fermé cette porte une fois. En décembre 2025, face à une proposition voisine du Conseil des prélèvements obligatoires, le ministre de l'Économie Roland Lescure avait écarté toute réforme du Livret A, « ni à travers une réduction de son plafond, ni par une fiscalisation, y compris partielle ». La note de septembre relance l'idée au pire moment pour les épargnants.Car le débat sur l'épargne s'ouvre au Parlement. La partie recettes du budget arrive en séance à l'Assemblée nationale ce mardi, après son rejet en commission des finances. Et depuis lundi, la commission des affaires sociales examine le budget de la Sécurité sociale, où des députés de l'opposition ont déposé, d'après L'Argus de l'assurance, des amendements qui alourdiraient la CSG sur les revenus du capital. L'un d'eux, déposé par les socialistes, prévoit des taux progressifs selon les revenus, à commencer parentre quatre et cinq fois le Smic.Ces amendements-là ne visent pas votre Livret A, dont les intérêts échappent aux prélèvements sociaux. En revanche, ils montrent que l'épargne reste une cible commode quand il faut trouver des recettes. Un amendement reprenant la proposition de la Cour peut encore être déposé en séance, et c'est ce point qu'il faudra surveiller dans les semaines qui viennent.

Votre Livret A plein : ce qu'il faut vérifier sur votre relevé En attendant, rien ne change pour votre livret. Vos intérêts de 2026 seront versés début 2027 sans impôt ni prélèvement, comme d'habitude. Un réflexe utile consiste à regarder votre dernier relevé et à comparer le solde au plafond de 22 950 euros : vous saurez ainsi si vous faites partie des livrets visés.



Si c'est le cas, pas besoin de vider votre livret dans la précipitation. Une épargne de précaution disponible à tout moment garde toute sa valeur, surtout à nos âges, quand une dépense imprévue de santé ou de logement peut tomber sans prévenir. Et vous, savez-vous de combien votre Livret A dépasse aujourd'hui son plafond ?



Sauf qu'un débat sur le Livret A se referme rarement pour de bon. Tant que la proposition de la Cour des comptes reste sur la table, chaque nouvelle loi de finances pourra la remettre en jeu, et l'épargne qui dort au-delà du plafond restera exposée.