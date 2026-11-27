Argent et patrimoine

Taxe foncière : le Sénat double le plafond de la taxe spéciale d'équipement contre l'avis du gouvernement, voici qui décidera si votre avis grimpe

Sur votre avis de taxe foncière, une colonne discrète porte un intitulé que peu de lecteurs regardent de près, celle des taxes spéciales. Mercredi, au Sénat, les élus ont voté pour doubler le plafond de l'une d'elles, la taxe spéciale d'équipement, alors que le gouvernement s'y opposait. Votre facture ne suivra pas forcément le même chemin, et une partie des retraités propriétaires n'y est déjà pas soumise.

Par Fabrice Crozier | Publié le 27 Novembre 2026 à 10:03 | mis à jour le 27 Novembre 2026 à 10:03



Ce que le Sénat a voté mercredi sur votre taxe foncière taxe méconnue, alors que le gouvernement s'était prononcé contre. Je mesure ce que le mot « taxe » peut réveiller d'inquiétude chez un propriétaire. Celle-ci porte un nom austère, la taxe spéciale d'équipement, et elle s'ajoute à votre taxe foncière : sur l'avis, elle figure dans la colonne des taxes spéciales.



Ce que les sénateurs ont doublé, c'est son plafond, qui passerait de 20 à 40 euros par habitant. Or ce plafond ne se lit pas sur votre avis : il borne la somme totale qu'un établissement public foncier peut lever sur l'ensemble de son territoire. L'Express en donne l'illustration : avec 1 000 habitants dans son périmètre, un établissement pourrait collecter au maximum 40 000 euros, et non plus 20 000.

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Pourquoi les sénateurs veulent plus de moyens pour les établissements fonciers Ces établissements publics fonciers locaux sont des outils des collectivités, qui achètent des terrains et des bâtiments. En l'état, la loi leur permet de lever cette taxe pour financer leurs acquisitions foncières et immobilières. Les amendements votés mercredi élargissent cet usage, puisque la taxe servirait désormais à « contribuer au financement des missions exercées par ces établissements ».



D'où vient ce besoin d'argent ? Nous en trouvons la réponse dans l'un de ces textes, déposé par le sénateur Mickaël Vallet, qui part du recul du trait de côte. L'exposé de cet amendement rappelle que l'érosion côtière n'est pas intégrée à la liste des risques naturels majeurs, si bien que le fonds Barnier ne peut pas financer l'adaptation des territoires littoraux exposés. Augmenter les moyens des établissements fonciers permettrait d'agir sur le littoral sans alourdir la dette publique, poursuit le même exposé.

Un plafond doublé, mais pas forcément votre avis



Le montant voté est ensuite réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la cotisation foncière des entreprises, au prorata de ce que chacune a rapporté l'année précédente aux communes du territoire. Votre part se calcule comme le reste de votre taxe foncière, sur la base de votre logement. Prenons une base nette de 2 000 euros et un taux de 0,20 % : la cotisation de taxe spéciale d'équipement est alors de 4 euros, loin des montants que le mot « doubler » laisse imaginer.

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Le Sénat a sauvé l'abattement de 10 % des retraités : à 1 000 € de plafond, voici à partir de quelle retraite votre impôt augmente Faut-il pour autant s'attendre à voir cette ligne doubler sur votre avis de 2027 ? Pas forcément, car un plafond relevé n'oblige personne à l'atteindre. Ces établissements fixent chaque année le montant de la taxe et ne seraient pas tenus de le rehausser après le vote des sénateurs. Selon la doctrine fiscale, ce produit peut d'ailleurs être arrêté et notifié jusqu'au 15 avril de l'année d'imposition, ce qui laisse à chaque conseil d'administration le temps de trancher.Le montant voté est ensuite réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la cotisation foncière des entreprises, au prorata de ce que chacune a rapporté l'année précédente aux communes du territoire. Votre part se calcule comme le reste de votre taxe foncière, sur la base de votre logement. Prenons une base nette de 2 000 euros et un taux de 0,20 % : laest alors de 4 euros, loin des montants que le mot « doubler » laisse imaginer.

Exonéré de taxe foncière, vous l'êtes aussi de cette taxe plus de 75 ans au 1er janvier 2026, ce plafond étant de 12 793 euros de revenus 2025 pour une part, comme le détaille la



Pour nous qui la payons, rien n'est acquis tant que le budget n'est pas définitivement voté. Le Sénat se prononcera sur l'ensemble du texte le 9 décembre. Ces amendements doivent ensuite franchir les étapes suivantes du parcours parlementaire. D'ici là, le geste utile consiste à ressortir votre dernier avis et à regarder si la colonne des taxes spéciales porte un montant, car c'est cette somme qu'un établissement foncier pourrait un jour faire grossir. Et si vous ne payez déjà pas de taxe foncière ? La doctrine fiscale tranche : tout contribuable exonéré de l'une des taxes auxquelles elle s'ajoute est aussi exonéré de la taxe spéciale d'équipement. Pour leur habitation principale, sont à l'abri les propriétaires qui touchent l'Aspa ou l'Asi, et, sous plafond de revenus, ceux qui touchent l'AAH ou qui avaient, ce plafond étant de 12 793 euros de revenus 2025 pour une part, comme le détaille la fiche Service Public sur la taxe foncière Pour nous qui la payons, rien n'est acquis tant que le budget n'est pas définitivement voté. Le Sénat se prononcera sur l'ensemble du texte le 9 décembre. Ces amendements doivent ensuite franchir les étapes suivantes du parcours parlementaire. D'ici là, le geste utile consiste à ressortir votre dernier avis et à regarder si la colonne des taxes spéciales porte un montant, car c'est cette somme qu'un établissement foncier pourrait un jour faire grossir.