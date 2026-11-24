Argent et patrimoine

Livret A : les Français ont retiré des milliards, un record depuis 2008, et le jour où vous retirez décide des intérêts que votre banque vous versera

Depuis janvier, l'argent sort du Livret A plus vite qu'il n'y rentre, à l'exception de l'été. Les prix montent, la facture d'énergie pèse, et le livret que nous gardons pour les coups durs est mis à contribution bien plus que d'habitude. Si vous comptez puiser à votre tour dans votre Livret A, un détail du calendrier décide encore des intérêts qu'il vous rapportera.

Par Fabrice Crozier | Publié le 24 Novembre 2026 à 08:59 | mis à jour le 24 Novembre 2026 à 08:59



Livret A : un automne ordinaire, une année qui ne l'est pas la baisse d'octobre a atteint 2,62 milliards d'euros, loin du record de 3,81 milliards d'octobre 2025.



C'est le cumul qui a fait basculer l'année. La Caisse des dépôts indique que l'encours du Livret A a baissé de 9,54 milliards d'euros sur les dix premiers mois de l'année, un record depuis 2008, première année couverte par des données consolidées. Depuis janvier, l'encours n'a progressé qu'en juillet et en août, et il s'établit désormais à 440 milliards d'euros. L'année n'étant pas terminée, ce triste record reste provisoire.



Les autres livrets réglementés suivent la même pente. Le LDDS, rémunéré comme le Livret A, a perdu 2,54 milliards d'euros depuis le début de l'année. Le LEP, réservé aux ménages modestes et rémunéré à 2,5 %, a vu son encours fondre de près de 5 milliards d'euros, trois fois plus qu'à la même période de 2025.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Octobre n'a pourtant rien d'un mois exceptionnel pour le Livret A. Chaque automne, les impôts à régler et les dépenses de rentrée le mettent à contribution, et le Cercle de l'Épargne rappelle qu'il a perdu en moyenne 2,1 milliards d'euros en octobre sur les dix dernières années. Cette fois,, loin du record de 3,81 milliards d'octobre 2025.C'est le cumul qui a fait basculer l'année. La Caisse des dépôts indique que l'encours du Livret A a baissé de 9,54 milliards d'euros sur les dix premiers mois de l'année,, première année couverte par des données consolidées. Depuis janvier, l'encours n'a progressé qu'en juillet et en août, et il s'établit désormais à 440 milliards d'euros. L'année n'étant pas terminée, ce triste record reste provisoire.Les autres livrets réglementés suivent la même pente. Le LDDS, rémunéré comme le Livret A, a perdu 2,54 milliards d'euros depuis le début de l'année. Le LEP, réservé aux ménages modestes et rémunéré à 2,5 %, a vu son encours fondre de près de 5 milliards d'euros,

Pourquoi nous puisons dans nos livrets La première raison tient au pouvoir d'achat. « Dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat avec la hausse du coût de l'énergie, les ménages ont été amenés à puiser dans leurs livrets », explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. En octobre, les prix de l'énergie ont augmenté de près de 25 % par rapport à octobre 2025, et nos factures de chauffage s'en ressentent.



L'autre raison tient au livret lui-même. L'inflation a atteint 3,4 %, un niveau deux fois plus élevé que le rendement du Livret A, fixé à 1,7 % depuis le 1er août : votre livret ne protège plus votre épargne contre la hausse des prix. À ce rythme, 10 000 euros laissés sur un Livret A produisent 170 euros d'intérêts en un an, quand la hausse des prix en grignote 340. Une partie de l'argent part donc vers l'assurance vie, dont la collecte atteint des niveaux records d'après Philippe Crevel.

Avant de retirer, le jour compte pour vos intérêts une somme ne produit d'intérêts que si elle reste placée par quinzaines entières. Vos intérêts de l'année, eux, ne disparaissent pas : ils s'ajoutent au capital au 31 décembre.



Le site officiel vous gardez ces quinze jours d'intérêts. Sur une grosse somme, je vous conseille de regarder le calendrier avant de cliquer. Si vous devez puiser à votre tour dans votre Livret A, la date choisie n'a rien d'anodin. Votre banque calcule les intérêts le 1er et le 16 de chaque mois, et. Vos intérêts de l'année, eux, ne disparaissent pas : ils s'ajoutent au capital au 31 décembre.Le site officiel Service-Public.gouv.fr prend l'exemple du mois de mai. En cas de retrait entre le 1er et le 15 mai, le solde est arrêté au 30 avril. En cas de retrait entre le 16 et le 31 mai, il est arrêté au 15 mai. Résultat : un retrait fait le 15 vous fait perdre les intérêts de toute la première quinzaine sur la somme retirée, alors qu'en attendant le 16,. Sur une grosse somme, je vous conseille de regarder le calendrier avant de cliquer.

Ce que février 2027 changera pour votre livret en février 2027.

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Ce nouveau plafond ne concerne d'ailleurs qu'une minorité d'entre nous : sur les 58 millions de Livrets A ouverts en 2025, 15 % étaient remplis au maximum. Pour les autres, c'est le taux de février, calculé à la mi-janvier, qui dira si le Livret A peut redevenir un abri pour notre épargne. Un changement se prépare toutefois pour février. Le plafond du Livret A sera relevé « entre 25 000 et 30 000 euros », contre 22 950 euros actuellement, a annoncé Sébastien Lecornu début novembre. La prochaine réévaluation du taux du Livret A et du LDDS aura lieu au même moment,Ce nouveau plafond ne concerne d'ailleurs qu'une minorité d'entre nous : sur les 58 millions de Livrets A ouverts en 2025, 15 % étaient remplis au maximum. Pour les autres, c'est le taux de février, calculé à la mi-janvier, qui dira si le Livret A peut redevenir un abri pour notre épargne.