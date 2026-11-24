Argent et patrimoine

Droits de succession : un notaire les juge plus lourds en France que chez nos voisins européens, voici ce que paieront vraiment vos enfants

Vous laisserez un jour une maison, un livret ou une assurance vie à vos enfants, et la même question revient à chaque débat : combien les droits de succession leur coûteront-ils ? Un notaire parisien affirme que la France est le pays européen où ces droits sont les plus lourds. Les chiffres officiels lui donnent raison sur un point, mais ils racontent une tout autre histoire quand on regarde ce que paient vraiment vos enfants.

Par Fabrice Crozier | Publié le 24 Novembre 2026 à 07:45 | mis à jour le 23 Novembre 2026 à 19:23



Droits de succession : la France en tête de l'OCDE



Sur les recettes, les chiffres vont dans son sens. Selon un rapport de la Cour des comptes de septembre 2024, ces droits ont plus que doublé entre 2011 et 2023, passant de 7 à 16,6 milliards d'euros, soit 0,74 % de la richesse nationale, le niveau le plus élevé de l'OCDE. Parmi les pays voisins, seule la Belgique présentait un niveau comparable.

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Chez nos voisins, l'héritage pèse beaucoup moins L'écart avec nos voisins est net. L'Allemagne, l'Espagne, le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Suisse en tiraient, selon le même rapport, entre 0,15 % et 0,3 % de leur PIB, et l'Italie moins de 0,05 %. Rapportés à leur richesse, ces cinq pays prélevaient donc deux fois et demie à cinq fois moins que la France sur les héritages.



La Suède est allée jusqu'au bout de la logique : elle a supprimé ses droits de succession en décembre 2004. L'OCDE note qu'avant d'y renoncer, elle appliquait des seuils d'exonération très bas, de l'ordre de 8 000 dollars pour les enfants.

Ce que paieront réellement vos enfants sur votre maison



Prenons une maison de 300 000 € laissée par un parent veuf à son enfant unique. Après l'abattement, 200 000 € restent taxables, et les droits atteignent 38 194 €, soit près de 13 % de la maison. Avec deux enfants, chacun reçoit 150 000 €, n'est taxé que sur 50 000 € et paie 8 194 €. Vous pouvez refaire ce calcul pour votre famille avec la

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Vous vivez seul dans votre maison de 200 000 € : le fisc prendra 9 % à votre enfant unique, plus que les 5 % cités par Oxfam contre le pacte Dutreil Pour une famille, la comparaison des recettes nationales ne dit pas tout. En ligne directe, chaque enfant dispose d'un abattement de 100 000 € sur la part reçue de chacun de ses parents, et rien n'est dû en dessous. Au-delà, le barème grimpe par tranches de 5 % à 45 %.Prenons une maison de 300 000 € laissée par un parent veuf à son enfant unique. Après l'abattement, 200 000 € restent taxables, et. Avec deux enfants, chacun reçoit 150 000 €, n'est taxé que sur 50 000 € et paie 8 194 €. Vous pouvez refaire ce calcul pour votre famille avec la fiche officielle sur les droits à payer selon le lien avec le défunt , qui détaille chaque tranche du barème.

La moitié des successions ne paient rien Voilà pourquoi le constat du notaire et votre situation ne disent pas la même chose. En 2024, la Cour des comptes indiquait que la moitié des successions n'étaient pas taxées. Pour les successions en ligne directe, le taux moyen d'imposition effectif s'élevait à 8 %, le taux réellement payé en moyenne, bien loin du taux de 45 % qui fait peur.



Le poids de l'impôt se concentre donc sur les gros patrimoines et sur les héritages qui sortent de la ligne directe. Un enfant unique qui hérite d'une maison moyenne paie une somme réelle, mais rarement celle qu'on imagine en lisant le haut du barème.

Baisser les taux sans baisser l'impôt, la piste de la Cour des comptes Faut-il pour autant baisser ces droits ? La Cour des comptes a sa propre réponse. Elle propose trois principes pour une réforme équilibrée : un rendement constant, un élargissement de l'assiette et une baisse des taux. Autrement dit, payer moins cher sur chaque euro taxé, mais avec moins de niches pour y échapper.



Pour nous, parents, je crois que la vraie question n'est pas de savoir si la France taxe plus que ses voisins, mais si notre patrimoine dépasse ce que les abattements laissent passer. Mieux vaut en avoir le cœur net tant qu'une donation de notre vivant peut encore alléger la facture de nos enfants.