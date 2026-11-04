Livret A plein : Sébastien Lecornu relèvera le plafond en février, entre 25 000 et 30 000 euros, voici combien votre livret peut rapporter en plus

Le plafond du Livret A sera relevé en février
Pour qui a rempli son Livret A depuis longtemps, l'attente aura été longue. Le plafond des versements est fixé à 22 950 euros depuis le 1er janvier 2013, selon la Banque de France. Pendant treize ans, chaque euro mis de côté au-delà a dû trouver un autre placement.
Mardi 3 novembre, lors des questions au gouvernement, Sébastien Lecornu a annoncé que ce plafond sera relevé en février, dans « une fourchette de 25 000 à 30 000 euros ». Le Premier ministre a ajouté que le taux du livret sera lui aussi amené à augmenter, sans plus de détails. Le montant exact n'est pas encore arrêté : c'est le ministre de l'Économie, Roland Lescure, qui le précisera « dans les semaines qui viendront », après une dernière concertation avec les banques et la Caisse des dépôts.
Mardi 3 novembre, lors des questions au gouvernement, Sébastien Lecornu a annoncé que ce plafond sera relevé en février, dans « une fourchette de 25 000 à 30 000 euros ». Le Premier ministre a ajouté que le taux du livret sera lui aussi amené à augmenter, sans plus de détails. Le montant exact n'est pas encore arrêté : c'est le ministre de l'Économie, Roland Lescure, qui le précisera « dans les semaines qui viendront », après une dernière concertation avec les banques et la Caisse des dépôts.
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Votre livret dépasse déjà 22 950 euros ? Regardez son solde
Sur un Livret A, les intérêts de l'année s'ajoutent au capital chaque 31 décembre, même quand le livret a déjà atteint 22 950 euros. Dans sa fiche consacrée au Livret A, Service Public rappelle la conséquence : lorsque le solde atteint le plafond, ou le dépasse à la suite de l'ajout des intérêts, il n'est plus possible de faire un dépôt. Si cette règle reste la même avec le nouveau plafond, ce n'est pas votre total de versements qu'il faudra regarder, mais le solde réel de votre livret.
Prenons un livret plein depuis plusieurs années, dont le solde affiche 24 400 euros grâce aux intérêts accumulés. Avec un plafond porté à 25 000 euros, son titulaire ne pourrait y verser que 600 euros, et non 2 050. À 30 000 euros, sa marge serait de 5 600 euros, au lieu des 7 050 euros qu'on imagine spontanément.
Ce cas n'a rien de rare. D'après la Banque de France, la proportion des Livrets A dont l'encours dépasse 22 950 euros s'est stabilisée à 15 % en 2025. Ces comptes concentraient 50 % des sommes placées sur le Livret A cette année-là, et si votre livret est plein depuis une dizaine d'années, il y a de bonnes chances qu'il en fasse partie.
Prenons un livret plein depuis plusieurs années, dont le solde affiche 24 400 euros grâce aux intérêts accumulés. Avec un plafond porté à 25 000 euros, son titulaire ne pourrait y verser que 600 euros, et non 2 050. À 30 000 euros, sa marge serait de 5 600 euros, au lieu des 7 050 euros qu'on imagine spontanément.
Ce cas n'a rien de rare. D'après la Banque de France, la proportion des Livrets A dont l'encours dépasse 22 950 euros s'est stabilisée à 15 % en 2025. Ces comptes concentraient 50 % des sommes placées sur le Livret A cette année-là, et si votre livret est plein depuis une dizaine d'années, il y a de bonnes chances qu'il en fasse partie.
Ce que vos versements en plus vous rapporteraient
Le Livret A est actuellement rémunéré à 1,7 % par an, et ses intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Pour un livret qui affichait tout juste 22 950 euros, un plafond à 25 000 euros ouvrirait 2 050 euros de versements, soit environ 35 euros d'intérêts par an au taux actuel. À 30 000 euros, les 7 050 euros supplémentaires produiraient près de 120 euros par an.
Je le dis franchement, on reste loin d'un pactole. Mais ces sommes grimperont si le taux augmente en février comme l'a dit le Premier ministre, et elles échapperont à l'impôt comme aux prélèvements sociaux. Le jour du versement, lui, n'est pas indifférent : d'après Service Public, un dépôt fait entre le 1er et le 15 du mois est pris en compte le 16, et un dépôt fait à partir du 16 attend le 1er du mois suivant.
Je le dis franchement, on reste loin d'un pactole. Mais ces sommes grimperont si le taux augmente en février comme l'a dit le Premier ministre, et elles échapperont à l'impôt comme aux prélèvements sociaux. Le jour du versement, lui, n'est pas indifférent : d'après Service Public, un dépôt fait entre le 1er et le 15 du mois est pris en compte le 16, et un dépôt fait à partir du 16 attend le 1er du mois suivant.
Pourquoi le gouvernement veut davantage de votre épargne
Ce relèvement ne vise pas d'abord à faire plaisir aux épargnants. Selon Sébastien Lecornu, le Livret A permettait historiquement de financer le logement social, et le gouvernement veut aller plus loin : après les nouveaux réacteurs nucléaires, il compte s'en servir pour financer le programme d'adaptation au changement climatique des bâtiments publics et des infrastructures. Encore faut-il que l'argent arrive sur les livrets.
En septembre, les Français ont retiré 1,52 milliard d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur leurs livrets A. Ils cumulaient pourtant fin septembre 606,7 milliards d'euros sur leurs livrets A et leurs LDDS, d'après les chiffres de la Caisse des dépôts. Relever le plafond revient donc à rouvrir la porte à ceux qui ont encore de l'argent à placer, à commencer par les épargnants dont le livret est plein.
Pour nous, la question se posera simplement : remettre de l'argent sur un livret sans impôt dont le taux va remonter, ou le laisser là où il est. Nous connaîtrons le plafond exact dans les semaines qui viennent et le nouveau taux à la mi-janvier, et c'est à ce moment-là, relevé en main, que le calcul de votre livret prendra tout son sens.
En septembre, les Français ont retiré 1,52 milliard d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur leurs livrets A. Ils cumulaient pourtant fin septembre 606,7 milliards d'euros sur leurs livrets A et leurs LDDS, d'après les chiffres de la Caisse des dépôts. Relever le plafond revient donc à rouvrir la porte à ceux qui ont encore de l'argent à placer, à commencer par les épargnants dont le livret est plein.
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