Argent et patrimoine

Un foyer français sur trois a eu du mal à payer sa facture de gaz ou d'électricité : savez-vous que votre caisse de retraite peut vous aider à la régler ?

Dans beaucoup de logements, le thermostat descend d'un cran dès les premiers froids, et l'écologie n'y est pas pour grand-chose. Publié ce mardi, un baromètre annuel montre qu'un foyer sur trois a eu du mal à payer sa facture de gaz ou d'électricité au cours des douze derniers mois. Face aux prix de l'énergie, la plupart des ménages ont baissé le chauffage, et beaucoup ont eu froid chez eux. Avant les grosses factures de l'hiver, mieux vaut savoir vers qui se tourner.

Par Fabrice Crozier | Publié le 3 Novembre 2026 à 08:26 | mis à jour le 3 Novembre 2026 à 08:27



Factures de gaz ou d'électricité : un foyer sur trois à la peine



Sur les 2 000 foyers interrogés en septembre pour le baromètre du médiateur national de l'énergie, 34 % ont eu du mal à payer certaines factures d'électricité ou de gaz au cours des douze derniers mois. Ils étaient 36 % en 2025, et 18 % en 2020. Chez les commerçants, la proportion grimpe même à 77 %. Près de 89 % des foyers disent que leur consommation d'énergie les préoccupe, et 38 % s'en disent très préoccupés.

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Le chauffage baissé, et le froid quand même Nous sommes nombreux à avoir joué sur le thermostat pour tenir le budget. Près de trois foyers sur quatre ont baissé le chauffage l'hiver dernier pour dépenser moins, et 84 % des foyers disent adopter des gestes pour limiter leur consommation. Or ces efforts tiennent d'abord au porte-monnaie : 87 % cherchent avant tout à réduire le montant de leurs factures, quand 35 % citent l'environnement.



Le résultat se lit dans les logements. Près de 35 % des foyers déclarent avoir souffert du froid chez eux l'hiver dernier, une part stable sur un an mais qui n'était que de 14 % en 2020, surtout à cause de contraintes financières et d'une mauvaise isolation. Je retiens de ces chiffres qu'on peut baisser le chauffage et avoir froid quand même, et l'été n'arrange rien : après les épisodes de chaleur exceptionnels de l'été 2026, 65 % des foyers ont eu trop chaud chez eux.



La trêve hivernale interdit de couper votre gaz ou votre électricité



Sauf qu'en électricité, la trêve n'empêche pas tout. Le fournisseur peut réduire la puissance de votre compteur, ramenée à 3 kVA pour un contrat de 6 kVA ou plus, et à 2 kVA en dessous, ce qui oblige à choisir les appareils que l'on allume en même temps. La dette, elle, ne s'efface pas, et le fournisseur pourra interrompre la fourniture dès la fin de la trêve.

Pour qui a une facture en retard, l'hiver apporte au moins une protection. Du 1er novembre au 31 mars, les fournisseurs d'énergie n'ont pas le droit d'interrompre votre fourniture d'électricité ou de gaz naturel pour un impayé, comme le rappelle la fiche du médiateur sur la trêve hivernale . La protection vaut pour votre résidence principale, mais ni pour une résidence secondaire, ni pour le fioul, le bois ou le gaz en citerne.Sauf qu'en électricité, la trêve n'empêche pas tout. Le fournisseur peut réduire la puissance de votre compteur, ramenée àpour un contrat de 6 kVA ou plus, et à 2 kVA en dessous, ce qui oblige à choisir les appareils que l'on allume en même temps. La dette, elle, ne s'efface pas, et le fournisseur pourra interrompre la fourniture dès la fin de la trêve.

Le chèque énergie protège aussi votre compteur



Encore faut-il l'avoir reçu. Environ 4,5 millions de foyers ont eu leur chèque énergie sans démarche cette année, contre 5,6 millions en 2024, ce qui laisse quelque 1,1 million de foyers potentiellement éligibles qui n'ont pas été identifiés automatiquement. Si vous pensez y avoir droit et que rien n'est arrivé, la demande se fait jusqu'au 31 décembre 2026, en ligne sur le site officiel chequeenergie.gouv.fr ou par courrier.

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Chèque énergie 2026 : pourquoi l'État ne vous trouve plus et comment récupérer jusqu'à 277 € C'est là que le chèque énergie compte, bien au-delà de ses 48 à 277 euros. Ses bénéficiaires échappent à la réduction de puissance pendant la trêve, à condition d'avoir transmis à leur fournisseur l'attestation reçue avec le chèque. Si vous avez réglé votre facture d'électricité avec le chèque lui-même, votre fournisseur est déjà au courant ; dans les autres cas, pensez à lui envoyer l'attestation.Encore faut-il l'avoir reçu. Environde foyers ont eu leur chèque énergie sans démarche cette année, contre 5,6 millions en 2024, ce qui laisse quelque 1,1 million de foyers potentiellement éligibles qui n'ont pas été identifiés automatiquement. Si vous pensez y avoir droit et que rien n'est arrivé, la demande se fait jusqu'au, en ligne sur le site officiel chequeenergie.gouv.fr ou par courrier.

Votre caisse de retraite, un guichet à ne pas oublier Le premier appel se passe chez votre fournisseur, pour négocier un échéancier avant que les relances ne s'empilent. Les services sociaux de votre commune ou de votre département peuvent ensuite faire le point avec vous, joindre le correspondant solidarité de votre fournisseur et vous orienter vers le Fonds de solidarité logement. La fiche du médiateur range aussi votre caisse de retraite parmi les structures auxquelles faire appel, aux côtés de la CAF et des associations caritatives.



Pour nous, retraités, c'est un guichet à garder en tête. Les caisses de retraite complémentaire Agirc-Arrco disposent de longue date d'un service d'action sociale pour leurs adhérents actifs ou retraités, et leurs aides peuvent ponctuellement servir à honorer certaines factures, dont l'énergie. Une demande se prépare avec vos justificatifs, factures en retard comprises, et se dépose auprès de la caisse qui vous verse votre complémentaire.



D'ailleurs, le service énergie-info du médiateur répond gratuitement au 0 800 112 212 et propose un comparateur d'offres neutre, utile au moment de renouveler un contrat : 37 % des foyers préfèrent désormais un prix fixe pour l'électricité et 31 % pour le gaz, même si l'offre est plus chère. Mais un prix fixe sur le gaz n'est pas forcément l'offre la plus économique, et un coup de téléphone avant de signer vous le dira. Le thermostat baissé ne règle pas une facture en retard : un appel passé en novembre en évitera peut-être une plus lourde au printemps.