Argent et patrimoine

Heures creuses : EDF envoie vos nouveaux horaires, et le départ différé de votre lave-linge ne suivra pas tout seul

Dans la boîte aux lettres ou au fond de la messagerie, l'avis arrive sans faire de bruit : EDF prévient ses clients que leurs heures creuses changeront d'horaires. Le courrier tient en quelques lignes et donne vos nouveaux créneaux, sans rien dire de ce qui se passe chez vous ensuite. Or derrière ces deux plages horaires se cachent un ballon d'eau chaude, une machine à laver, parfois un radiateur, et ils ne réagiront pas tous de la même façon.

Par Fabrice Crozier | Publié le 21 Octobre 2026 à 09:32 | mis à jour le 21 Octobre 2026 à 09:32



Heures creuses : EDF envoie les nouveaux horaires à ses clients huit heures creuses par jour, le même compteur et le même contrat, et pourtant une partie de vos habitudes risque de tomber au mauvais moment. Depuis le 13 octobre, rapporte L'EnerGeek, EDF envoie par courrier et par e-mail les avis qui annoncent à ses abonnés leurs nouveaux horaires d'heures creuses et d'heures pleines.



D'après le guide qu'EDF a mis à jour le 28 août, les bascules s'étaleront pour ses clients du 4 novembre 2026 au 30 novembre 2027, et chacun sera prévenu un mois avant la date qui le concerne. Enedis, qui fixe ces horaires compteur par compteur, situe de son côté cette deuxième vague de décembre 2026 à octobre 2027, pour 9,3 millions de foyers tous fournisseurs confondus. Si vos horaires doivent changer et que vous n'avez encore rien reçu, rien ne presse donc : votre tour viendra, peut-être cet hiver, peut-être l'an prochain.

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Vos heures creuses vont-elles changer ? Votre facture le dit déjà un quart de votre électricité en heures creuses, et la même fiche relève le seuil à un tiers quelques lignes plus bas. Votre facture détaille cette répartition, et une simple division vous donne votre part.



Le calcul a changé d'allure cette année. Depuis le 1er février 2026, dans la majorité des offres, l'abonnement coûte le même prix en option Base et en option heures creuses, si bien que seul l'écart entre le prix du kilowattheure en heures pleines et celui en heures creuses fait la différence. Et si les nouveaux horaires ne collent plus à votre rythme, le retour à l'option Base ne vous sera pas facturé avec un compteur Linky, comme le rappelle aussi le médiateur.



Alors avant de pester contre ce courrier, accordez dix minutes à votre dernière facture. Pour un foyer qui passe ses après-midi à la maison, les heures creuses d'été pourraient bien finir par rapporter davantage que les anciennes, à condition d'avoir remis les machines à l'heure. Une fois vos créneaux connus, une question demeure : l'option vous fait-elle encore gagner de l'argent ? Selon la fiche pratique du médiateur national de l'énergie , elle devient avantageuse quand vous consommez au moinsde votre électricité en heures creuses, et la même fiche relève le seuil à un tiers quelques lignes plus bas. Votre facture détaille cette répartition, et une simple division vous donne votre part.Le calcul a changé d'allure cette année. Depuis le 1er février 2026, dans la majorité des offres, l'abonnement coûte le même prix en option Base et en option heures creuses, si bien que seul l'écart entre le prix du kilowattheure en heures pleines et celui en heures creuses fait la différence. Et si les nouveaux horaires ne collent plus à votre rythme, le retour à l'option Base ne vous sera pas facturé avec un compteur Linky, comme le rappelle aussi le médiateur.Alors avant de pester contre ce courrier, accordez dix minutes à votre dernière facture. Pour un foyer qui passe ses après-midi à la maison, les heures creuses d'été pourraient bien finir par rapporter davantage que les anciennes, à condition d'avoir remis les machines à l'heure.

Huit heures creuses, mais l'été ne ressemblera plus à l'hiver Ce que vous découvrirez sur le courrier, c'est surtout une saison de plus. Du 1er novembre au 31 mars, toutes vos heures creuses pourront être regroupées la nuit, par exemple de 23 h à 7 h, même si certains foyers en garderont l'après-midi. Puis du 1er avril au 31 octobre, deux ou trois d'entre elles glisseront en journée, entre 11 h et 17 h, pour absorber l'électricité des panneaux solaires qui afflue sur le réseau en plein soleil. Dans tous les cas, EDF garantit au moins cinq heures creuses d'affilée au cœur de la nuit.



Je vous avoue que cette bascule estivale m'a d'abord fait sourire, parce qu'elle avantage d'emblée ceux d'entre nous qui sont chez eux l'après-midi. Un retraité pourra lancer une lessive en sortant de table au lieu de veiller jusqu'à minuit, alors qu'un actif absent toute la journée n'en profitera guère. Mais la fin d'après-midi, de 17 h à 21 h, celle où l'on cuisine, où l'on allume le four et la télévision, sortira des heures creuses en toute saison.



Ballon, lave-linge, radiateurs : ce qui suivra tout seul, et ce qui ne suivra pas Votre ballon d'eau chaude est souvent le bon élève de la maison. S'il est relié au compteur Linky par le petit relais qui le met en route au début des heures creuses, il se calera de lui-même sur les nouveaux horaires, sans visite de technicien ni réglage de votre part. La Commission de régulation de l'énergie l'a confirmé en lançant la réforme, tout en prévenant que les lessives, elles, demanderaient peut-être un changement d'habitudes.



Car le départ différé de votre lave-linge ou de votre lave-vaisselle ne lit pas le compteur. Vous avez peut-être pris le pli de régler la machine sur « fin dans 8 heures » en la lançant à 22 h 30, et ce réflexe vous fera consommer en heures pleines dès que vos créneaux auront bougé. D'ailleurs, il en va de même pour un ballon commandé par une horloge sur le tableau électrique, pour les programmateurs de radiateurs qui ne passent pas par le compteur et pour la recharge d'une voiture électrique, que vous devrez régler vous-même.



Et le courrier d'EDF, dans tout ça ? Il devient précieux à condition de ne pas le ranger trop vite. Nous vous suggérons de recopier vos nouveaux horaires et la date de bascule sur une feuille collée près de la machine à laver, puis d'en parler à toute la maisonnée, ce que le médiateur national de l'énergie recommande lui aussi en conseillant d'informer toute la famille des horaires.



L'option heures creuses vaut-elle encore le coup chez vous ? un quart de votre électricité en heures creuses, et la même fiche relève le seuil à un tiers quelques lignes plus bas. Votre facture détaille cette répartition, et une simple division vous donne votre part.



Le calcul a changé d'allure cette année. Depuis le 1er février 2026, dans la majorité des offres, l'abonnement coûte le même prix en option Base et en option heures creuses, si bien que seul l'écart entre le prix du kilowattheure en heures pleines et celui en heures creuses fait la différence. Et si les nouveaux horaires ne collent plus à votre rythme, le retour à l'option Base ne vous sera pas facturé avec un compteur Linky, comme le rappelle aussi le médiateur.



Alors avant de pester contre ce courrier, accordez dix minutes à votre dernière facture. Pour un foyer qui passe ses après-midi à la maison, les heures creuses d'été pourraient bien finir par rapporter davantage que les anciennes, à condition d'avoir remis les machines à l'heure. Une fois vos créneaux connus, une question demeure, et la plupart des récapitulatifs l'oublient : l'option vous fait-elle encore gagner de l'argent ? Selon la fiche pratique du médiateur national de l'énergie , elle devient avantageuse quand vous consommez au moinsde votre électricité en heures creuses, et la même fiche relève le seuil à un tiers quelques lignes plus bas. Votre facture détaille cette répartition, et une simple division vous donne votre part.Le calcul a changé d'allure cette année. Depuis le 1er février 2026, dans la majorité des offres, l'abonnement coûte le même prix en option Base et en option heures creuses, si bien que seul l'écart entre le prix du kilowattheure en heures pleines et celui en heures creuses fait la différence. Et si les nouveaux horaires ne collent plus à votre rythme, le retour à l'option Base ne vous sera pas facturé avec un compteur Linky, comme le rappelle aussi le médiateur.Alors avant de pester contre ce courrier, accordez dix minutes à votre dernière facture. Pour un foyer qui passe ses après-midi à la maison, les heures creuses d'été pourraient bien finir par rapporter davantage que les anciennes, à condition d'avoir remis les machines à l'heure.