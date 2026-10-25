Argent et patrimoine

Baisse du prix du gazole au 1er novembre : l'État oblige les stations à vous indiquer de combien le litre baisse avant votre plein

Le litre de gazole doit coûter moins cher à la pompe à partir du 1er novembre, et le gouvernement promet que vous le verrez. Encore faut-il savoir de combien, car la baisse du prix du gazole ne sera pas la même d'une station à l'autre au moment de faire votre plein de gazole. Le texte qui organise cette baisse vous donne un moyen de le vérifier sur place, et il ne s'arrête pas à la voiture.

Par Fabrice Crozier | Publié le 25 Octobre 2026 à 08:18 | mis à jour le 25 Octobre 2026 à 08:18



Ce que le décret du 23 octobre change au prix du gazole Journal officiel et entré en vigueur ce dimanche. Il ouvre la vente de gazole tiré des stocks stratégiques de la France, ces réserves que gère la Sagess (Société anonyme de gestion des stocks de sécurité) pour parer aux ruptures d'approvisionnement.



Ce gazole-là a été acheté avant la flambée des cours. Selon le gouvernement, il est valorisé autour de 0,28 euro le litre dans les stocks, contre environ 1,10 euro sur le marché, avant distribution, accise et TVA. Le décret impose de le céder à son coût moyen d'achat, et non au prix du jour, dans la limite de 1,6 million de mètres cubes, les fameux 10 millions de barils, répartis entre les distributeurs au prorata de ce que chacun a vendu en France en 2025. Matignon en attend une baisse de 12 à 18 centimes par litre à la pompe, à compter du 1er novembre.

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Le chiffre que la station doit vous donner avant votre plein



Mais ce chiffre ne suffit pas : une remise affichée ne dit rien du prix de départ, et je vous conseille de noter dès cette semaine le prix de votre station habituelle. Le gazole tournait autour de 2,33 euros le litre en moyenne au relevé hebdomadaire du ministère de la Transition écologique du 9 octobre. Sur un plein de 50 litres, la fourchette annoncée représente 6 à 9 euros d'économie, le calcul est le nôtre.



Pour comparer avant et après le 1er novembre, le

C'est l'article 3 du décret qui vous concerne le plus. Avant la vente, le vendeur doit informer le client final du montant de la baisse appliquée, exprimé en euros par litre, par tout procédé approprié, de manière visible et lisible, selon des modalités qu'un arrêté doit encore préciser pour les particuliers. Autrement dit, la station ne pourra pas se contenter d'un prix plus bas sur le totem : elle devra vous dire combien le dispositif vous rapporte sur chaque litre.Mais ce chiffre ne suffit pas : une remise affichée ne dit rien du prix de départ, et je vous conseille de noter dès cette semaine le prix de votre station habituelle. Le gazole tournait autour deen moyenne au relevé hebdomadaire du ministère de la Transition écologique du 9 octobre. Sur un plein de 50 litres, la fourchette annoncée représented'économie, le calcul est le nôtre.Pour comparer avant et après le 1er novembre, le site officiel des prix des carburants publie les tarifs déclarés par les stations, que vous pouvez chercher autour de chez vous ou sur un trajet. Si la remise annoncée et l'écart que vous constatez ne collent pas, vous saurez au moins à quoi vous en tenir avant d'aller ailleurs.

Le fioul de votre chaudière entre aussi dans la baisse



D'ailleurs, TotalEnergies a déjà pris un engagement chiffré. À l'issue de la réunion du 12 octobre à Matignon, son PDG Patrick Pouyanné a promis une baisse de 200 euros par mètre cube de fioul domestique, soit 20 centimes par litre. Pour une livraison de 1 000 litres, cela représente 200 euros de moins sur la facture, là encore selon notre calcul, à condition que votre fournisseur applique le même effort.

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On remplissait sa cuve de fioul pour 2 209 euros l'été dernier : au prix relevé par le ministère, le même camion ajoute 1 136 euros à votre facture

Et pour le vérifier ? Le bon réflexe consiste à demander à votre livreur le montant de la remise au litre avant de signer le bon de commande, puisque l'information préalable vaut pour le fioul comme pour la pompe.

Le décret ne vise pas que le gazole des voitures, et la nouvelle nous concerne autant à la maison qu'au volant. Il range parmi les produits concernés le fioul domestique et le pétrole lampant, avec la même obligation de répercuter l'avantage jusqu'au client. Si vous vous chauffez au fioul et que votre cuve demande à être remplie avant l'hiver, la commande passée en novembre devrait donc bénéficier elle aussi de la baisse.D'ailleurs, TotalEnergies a déjà pris un engagement chiffré. À l'issue de la réunion du 12 octobre à Matignon, son PDG Patrick Pouyanné a promis une baisse dede fioul domestique, soit 20 centimes par litre. Pour une livraison de 1 000 litres, cela représente 200 euros de moins sur la facture, là encore selon notre calcul, à condition que votre fournisseur applique le même effort.Et pour le vérifier ? Le bon réflexe consiste à demander à votre livreur le montant de la remise au litre avant de signer le bon de commande, puisque l'information préalable vaut pour le fioul comme pour la pompe.

Une baisse qui variera d'une station à l'autre Sauf que la fourchette de 12 à 18 centimes reste une moyenne nationale, et Matignon parle d'une estimation, pas d'un tarif garanti dans chaque station. TotalEnergies, qui plafonne déjà son gazole à 2,25 euros le litre dans tout son réseau depuis le 22 juillet, s'est engagé sur une dizaine de centimes pour les particuliers. Pour les 339 stations rurales que le gouvernement a identifiées comme isolées, livrées plus tard, l'État prévoit des avances de trésorerie afin qu'elles baissent leurs prix dès le 1er novembre.



Jusqu'à quand, et avec quels contrôles ? Les ventes de la Sagess dureront jusqu'au 31 janvier 2027. Ensuite, les distributeurs auront jusqu'au 31 mars 2027 pour répercuter la totalité de l'avantage reçu, ce qui laisse espérer un effet sur vos pleins de tout l'hiver. Le réseau Mobilians, qui regroupe l'essentiel des stations hors grandes surfaces, assure qu'il répercutera la baisse dès réception du prix remisé, sa marge étant fixe.



En revanche, le décret ne s'en remet pas à la bonne volonté des distributeurs. La Sagess devra adresser chaque semaine aux ministères de l'Économie et de l'Énergie le détail des volumes cédés, de leur prix et de leurs acheteurs, et les plus gros distributeurs suivront le même rythme pour leurs remises. Sébastien Lecornu a prévenu qu'il pourrait encadrer les marges par décret si la chaîne ne jouait pas le jeu. Le 1er novembre, la meilleure vérification restera la vôtre : un prix noté cette semaine, une remise affichée à la pompe, et la différence entre les deux.