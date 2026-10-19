Escroquerie au faux conseiller bancaire : un appel de votre banque vous signale une opération suspecte et vous demande d'appuyer sur la touche 1

Et si vous avez déjà donné un code ou validé une opération ? Faites aussitôt opposition à votre carte, par le numéro de votre banque ou par le serveur interbancaire au 0 892 705 705, ouvert jour et nuit, puis changez le mot de passe de votre espace en ligne et notez chaque opération contestée. La plainte, pour ce type d'escroquerie, se dépose au commissariat ou à la gendarmerie : la plateforme en ligne Thésée ne couvre pas le faux conseiller bancaire, précise l'Observatoire.



Bonne nouvelle, la Cour de justice de l'Union européenne vient de renforcer votre position. Dans un arrêt du 15 octobre 2026, elle juge qu'une banque doit rembourser immédiatement une opération non autorisée, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable, même si elle estime que son client a commis une négligence grave, pourvu que celui-ci l'ait prévenue sans retard. Elle pourra ensuite vous réclamer la perte, mais à condition de prouver cette négligence. Une seule exception demeure, le soupçon d'une fraude commise par le client lui-même, signalé par écrit aux autorités.



En revanche, ne vous méprenez pas sur sa portée. L'arrêt vise les opérations non autorisées, et votre banque pourra soutenir qu'une opération validée dans votre application a été autorisée par vous. Les recommandations de l'Observatoire lui demandent alors une première analyse en un jour ouvré, et un remboursement sans délai si elle constate que vous n'avez pas consenti ou si elle doute de ce consentement. Ce qui nous ramène au point de départ : le remboursement le plus sûr est celui que vous n'aurez pas à réclamer, et il commence par une touche 1 qu'on laisse sous son pouce.