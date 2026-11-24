Arnaques

Un pirate diffuse les données de 163 000 fiches clients de Decathlon : livré à domicile, vous pourriez recevoir un SMS qui cite votre vraie commande

Vous vous êtes fait livrer à domicile une commande passée sur le site de Decathlon depuis 2021 ? Un pirate vient de diffuser sur un forum des données de clients du site, avec leurs adresses et parfois ce que le livreur devait savoir pour trouver la bonne porte. De quoi rendre un faux SMS de livraison bien plus convaincant.

Par Fabrice Crozier | Publié le 24 Novembre 2026 à 08:32 | mis à jour le 24 Novembre 2026 à 08:33



Ce que le pirate a mis en ligne sur les clients de decathlon.fr



Le pirate, qui se fait appeler 4me1, a annoncé la mise en ligne de ces données le 23 novembre vers 3 heures du matin, en téléchargement libre sur PwnForums, un forum de cybercriminels. Selon le décompte de Cyberattaque.org, le lot réunit 163 646 fiches de clients et 255 011 lignes de commandes.



Une même personne peut d'ailleurs apparaître sur plusieurs fiches. Les commandes remontent à juillet 2021 et courent jusqu'au 21 novembre. Plus de 4 100 fiches portent même un commentaire destiné au livreur, avec l'interphone à utiliser ou le moyen d'accéder à l'immeuble ; d'autres champs donnent le type de logement ou la présence d'un ascenseur.

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Decathlon a confirmé l'accès malveillant, pas le nombre de clients touchés Le 23 novembre au matin, l'enseigne n'avait encore rien confirmé publiquement. Puis Decathlon a reconnu « un accès malveillant aux données personnelles de certains clients de decathlon.fr », survenu le 22 novembre chez l'un de ses prestataires externes. D'après Decathlon, les informations concernées comprennent notamment les identités, les numéros de téléphone et les adresses, mais aucune donnée bancaire ni aucun mot de passe n'a été compromis.



L'enseigne dit avoir bloqué l'accès utilisé par le pirate, et prévoit d'informer par e-mail les clients concernés et de notifier l'incident à la CNIL. Elle ne dit pas combien de clients recevront ce message. Quant à l'origine de ces données, Cyberattaque.org suppose qu'elles proviennent d'un outil de gestion logistique, et non de la base des comptes clients.

Un faux SMS de livraison qui connaît votre commande



Je reçois, comme vous sans doute, ces SMS de faux livreurs qui réclament quelques euros pour débloquer un colis. Avec ces données, un escroc a de quoi écrire à une personne qui attend réellement un colis de Decathlon et citer sa vraie commande. Le lot recense en effet 611 livraisons prévues entre le 23 et le 28 novembre, c'est-à-dire cette semaine.

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Ce scénario, nous l'avons déjà vu passer. En septembre, Carrefour avait signalé une fuite chez un prestataire, que la presse spécialisée identifie comme Shipup, chargé du suivi de colis. Mais le lot de Decathlon va plus loin, puisqu'il contient aussi l'adresse postale et l'historique des commandes. Le danger ne tient pas à ces données elles-mêmes, mais à ce qu'elles permettent d'écrire. Service-Public le rappelle : après une fuite, les principaux risques pour les particuliers sont des tentatives d'escroquerie , par SMS, par courriel ou par téléphone. Ces messages paraissent crédibles, car l'interlocuteur mentionne des données personnelles récupérées grâce à la fuite.Je reçois, comme vous sans doute, ces SMS de faux livreurs qui réclament quelques euros pour débloquer un colis. Avec ces données, un escroc a de quoi écrire à une personne qui attend réellement un colis de Decathlon et citer sa vraie commande. Le lot recense en effet, c'est-à-dire cette semaine.Ce scénario, nous l'avons déjà vu passer. En septembre, Carrefour avait signalé une fuite chez un prestataire, que la presse spécialisée identifie comme Shipup, chargé du suivi de colis. Mais le lot de Decathlon va plus loin, puisqu'il contient aussi l'adresse postale et l'historique des commandes.

Suivez votre colis depuis votre compte, pas depuis un lien Le geste le plus sûr tient en une habitude : pour suivre une livraison, nous ouvrons nous-mêmes l'application ou notre espace client sur le site de Decathlon, sans passer par le lien d'un SMS. Ne réglez pas de frais de livraison par un lien reçu, et ne communiquez jamais un code, un mot de passe ou vos coordonnées bancaires, même à un interlocuteur qui connaît votre commande.



Un appel insistant ? Raccrochez, puis contactez le service client à partir du site officiel. Le courriel que Decathlon prévoit d'envoyer aux clients concernés mérite lui aussi un coup d'œil : vérifiez que l'expéditeur est bien une adresse en @decathlon.com, comme le recommande la page de l'enseigne consacrée à l'hameçonnage.



Un SMS frauduleux se transfère au 33700, et en cas de doute le dispositif 17Cyber vous aide à déterminer la nature de la situation. Vous n'avez rien commandé chez Decathlon ? Gardez ces réflexes quand même, car la prochaine base mise en ligne sera peut-être celle d'une enseigne où vous avez vos habitudes.