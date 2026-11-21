Arnaques

Chargemap victime d'une cyberattaque et d'un vol de données : vous rechargez votre voiture électrique, voici ce que le pirate a pu emporter

Vous rechargez votre voiture électrique avec Chargemap ? Un courriel de l'entreprise est peut-être arrivé dans votre boîte, et il n'a rien d'une arnaque : la plateforme a été victime d'une cyberattaque et d'un vol de données. Vos coordonnées bancaires ne sont pas en cause, mais ce qui est parti suffit à fabriquer un faux message très convaincant.

Par Fabrice Crozier | Publié le 21 Novembre 2026 à 08:13 | mis à jour le 21 Novembre 2026 à 08:13



Ce que Chargemap a reconnu après la cyberattaque



Les faits remontent au 8 novembre 2026. Une personne extérieure a exploité une faille de sécurité sur une ancienne interface technique, et les équipes de Chargemap n'ont détecté l'activité anormale que le 10 novembre. La faille a été corrigée le 12, la CNIL prévenue le 13, et Chargemap indique avoir engagé une procédure de dépôt de plainte. Le nombre de comptes concernés n'a pas été communiqué. Or le service compte plus de 3,5 millions d'utilisateurs, selon Mac4Ever.

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Ce que le pirate a pu emporter sur vous Chargemap tient d'abord à rassurer : aucune coordonnée bancaire ni information financière n'est concernée par l'incident. Vos moyens de paiement, vos factures, votre adresse postale et l'historique de vos recharges sont restés à l'abri. Le numéro du badge Chargemap Pass est lui aussi épargné, à l'exception d'une vingtaine d'utilisateurs qui en ont été informés spécifiquement.



En revanche, pour tous les comptes concernés, l'adresse mail, le nom d'utilisateur et la langue de l'application sont partis. Et si vous les aviez renseignés lors de votre inscription, le pirate a aussi pu récupérer vos prénom et nom, votre numéro de téléphone et votre date de naissance, ainsi que votre ville, votre photo de profil et la date de votre dernière connexion. Pour les abonnés s'ajoute l'indication d'une souscription à l'offre Boost.



Mis bout à bout, ces éléments suffisent pour vous écrire en vous appelant par votre nom, en citant votre ville et votre abonnement. C'est précisément ce qui rend un faux message crédible aux yeux de celui qui le reçoit.

Vous n'ouvrez plus l'appli depuis 2019 ? Votre mot de passe est le plus fragile



Si vous avez installé l'application à l'achat de votre voiture électrique et que vous ne l'ouvrez plus guère, regardez la date. Pour les utilisateurs qui ne se sont pas connectés à Chargemap depuis avril 2019, le mot de passe était conservé dans un ancien format, moins robuste. Chargemap leur demande de le modifier dès maintenant, sur son service comme sur tous les services où ils utilisent le même.



Avoir supprimé son compte ne suffit pas non plus à se croire hors d'atteinte. L'entreprise reconnaît qu'une partie des données des comptes supprimés avant l'incident a pu être concernée, et qu'elle ne peut pas prévenir ces anciens utilisateurs un par un. Ses recommandations valent donc aussi pour eux, en particulier s'ils réutilisaient leur mot de passe Chargemap ailleurs.

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« J'ai piraté votre webcam » : ce mail de chantage affiche votre ancien mot de passe, et voici ce qu'il prouve vraiment sur votre ordinateur Aucun mot de passe n'a été exposé en clair, précise Chargemap. Ce qui a pu être extrait, c'est son « empreinte » (le hachage, une transformation à sens unique qui ne se lit pas directement). Mais quand le mot de passe est trop court ou trop banal, cette empreinte peut finir par le trahir, et c'est là que commence le vrai travail du pirate.Si vous avez installé l'application à l'achat de votre voiture électrique et que vous ne l'ouvrez plus guère, regardez la date. Pour les utilisateurs qui ne se sont pas connectés à Chargemap, le mot de passe était conservé dans un ancien format, moins robuste. Chargemap leur demande de le modifier dès maintenant, sur son service comme sur tous les services où ils utilisent le même.Avoir supprimé son compte ne suffit pas non plus à se croire hors d'atteinte. L'entreprise reconnaît qu'une partie des données des comptes supprimés avant l'incident a pu être concernée, et qu'elle ne peut pas prévenir ces anciens utilisateurs un par un. Ses recommandations valent donc aussi pour eux, en particulier s'ils réutilisaient leur mot de passe Chargemap ailleurs.

Le premier mot de passe à changer n'est pas forcément celui de Chargemap Chaque connexion à Chargemap passe par une vérification supplémentaire envoyée par mail, sur l'application comme sur le site. Autrement dit, c'est votre messagerie qui tient la clé de votre compte de recharge. D'où la consigne de l'entreprise : si vous utilisez le même mot de passe pour Chargemap et pour votre boîte mail, modifiez-le en priorité sur votre messagerie.



Changez aussi celui de Chargemap, et sans tarder ceux de votre banque ou de vos réseaux sociaux s'ils sont identiques : l'entreprise les cite avec la messagerie parmi les priorités. Je sais combien il est commode de garder le même mot de passe pour tout, et beaucoup d'entre nous l'ont fait pendant des années ; c'est exactement l'habitude que ce genre de fuite fait payer. Si vous vous connectez uniquement avec Google, Facebook ou Apple et n'avez jamais créé de mot de passe Chargemap, aucun mot de passe n'a pu être exposé.



Quant à la crainte de voir un inconnu recharger à vos frais, Chargemap précise que les identifiants techniques volés ne correspondent pas au numéro de votre badge et ne permettent pas de l'utiliser ; ce numéro n'a fuité que pour la vingtaine d'utilisateurs prévenus à part. Par précaution, l'entreprise conseille de consulter régulièrement votre historique de recharges dans l'application, et de contacter son support si une session vous est inconnue.

Le vrai danger viendra par mail, SMS ou téléphone



Chargemap rappelle qu'il ne vous demandera jamais votre mot de passe ni vos coordonnées bancaires par mail, SMS ou téléphone. En cas de doute, mieux vaut ouvrir directement l'application que cliquer sur un lien inattendu. Les conseils de



Nous avons pris l'habitude de recevoir ces courriels d'excuses après chaque piratage, au point de ne plus les lire. Celui de Chargemap mérite cinq minutes de votre temps : celles qu'il faut pour changer deux mots de passe, et pour reconnaître le faux message qui arriverait un jour sous son nom. D'ailleurs, le danger ne vient pas de votre badge mais de votre boîte de réception, de vos SMS et de votre téléphone. Avec votre nom, votre ville et votre statut d'abonné, un escroc a de quoi rédiger un courriel aux couleurs de Chargemap qui vous invite à « sécuriser » votre compte. Après une fuite de données, ces tentatives d'escroquerie sont le principal risque pour les particuliers.Chargemap rappelle qu'il ne vous demanderapar mail, SMS ou téléphone. En cas de doute, mieux vaut ouvrir directement l'application que cliquer sur un lien inattendu. Les conseils de Service Public pour se protéger des conséquences d'une fuite de données personnelles vont dans le même sens : vérifier l'expéditeur, taper soi-même l'adresse du site officiel et activer la double authentification quand c'est possible.Nous avons pris l'habitude de recevoir ces courriels d'excuses après chaque piratage, au point de ne plus les lire. Celui de Chargemap mérite cinq minutes de votre temps : celles qu'il faut pour changer deux mots de passe, et pour reconnaître le faux message qui arriverait un jour sous son nom.