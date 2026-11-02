Arnaques

« J'ai piraté votre webcam » : ce mail de chantage affiche votre ancien mot de passe, et voici ce qu'il prouve vraiment sur votre ordinateur

Le message arrive sans prévenir, parfois depuis votre propre adresse, et il commence fort : un inconnu dit avoir filmé votre webcam et menace d'envoyer la vidéo à vos contacts. Pour prouver qu'il ne bluffe pas, ce mail de chantage à la webcam affiche parfois en clair l'un de vos mots de passe, que vous reconnaissez du premier coup d'œil. De quoi gâcher une journée, et c'est exactement ce que cherche son auteur.

Par Fabrice Crozier | Publié le 2 Novembre 2026 à 10:40 | mis à jour le 2 Novembre 2026 à 10:40



« J'ai piraté votre webcam » : un mail parti en masse, sans vidéo derrière Cybermalveillance.gouv.fr, le dispositif public d'aide aux victimes, qui parle de « chantage à l'ordinateur ou à la webcam prétendus piratés ».



Or ce même dispositif est formel : aucune mise à exécution de ces menaces n'a été démontrée jusqu'à présent. Le mail part en masse, vers des listes entières d'adresses, sans la moindre image derrière. Quant au mot de passe qu'il cite, il n'a très probablement pas été volé sur votre ordinateur : il sort d'une fuite de données, l'une de ces bases clients dérobées à un site, qui circulent ensuite entre escrocs. Nous allons voir comment il a pu atterrir dans ce message.

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D'où sort le mot de passe que vous avez reconnu Une fuite de données, c'est la base clients d'un site copiée par un intrus, avec les adresses mail et, parfois, les mots de passe qui allaient avec. L'escroc qui récupère une telle base n'a rien à savoir de vous : il associe chaque adresse à son mot de passe et colle les deux dans un modèle de menace. Le mail vous semble personnel parce qu'il contient un secret, alors qu'il a été fabriqué à la chaîne.



D'ailleurs, je vous invite à regarder de près le mot de passe cité. Il est souvent ancien, hérité d'un compte ouvert sur un site oublié depuis. Un espion installé dans votre ordinateur citerait votre mot de passe actuel, pas celui d'un vieux compte. Si vous vous en servez encore, le vrai danger n'a rien à voir avec une vidéo : ce mot de passe peut ouvrir votre messagerie, qui sert elle-même à réinitialiser la plupart de vos autres accès.



L'escroc écrit aussi parfois depuis votre propre adresse, et c'est le détail qui affole le plus. Sauf que le nom de l'expéditeur se remplit comme le dos d'une enveloppe : n'importe qui peut y inscrire l'adresse de son choix, sans entrer dans votre messagerie. Votre boîte n'a donc pas changé de mains pour autant.



Les bases clients volées, matière première de ce chantage 107 % des demandes d'assistance concernant les violations de données, tous publics confondus. Chaque base dérobée devient une liste de cibles, et le chantage à la webcam puise dans ces listes comme les autres arnaques.



Certaines fuites donnent encore plus de prise à ce chantage. Le vendredi 30 octobre, une fuite de données a été revendiquée chez MySexShop.fr, une boutique française en ligne de produits pour adultes. Le pirate, qui signe ChimeraZ, affirme avoir récupéré les données de 16 338 personnes, un chiffre qui correspond en réalité à des adresses IP selon le site spécialisé Cyberattaque.org. Pour les clients concernés, un mail de menace qui citerait leur adresse aurait de quoi paraître crédible, alors qu'il ne prouverait pas davantage l'existence d'une vidéo.

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Ce que vous faites de ce mail, et dans quel ordre



Vient ensuite le mot de passe cité, à changer sur chaque compte où il sert encore, en commençant par la messagerie, et à remplacer par un mot de passe solide, différent pour chaque site. Le site gratuit



Le dispositif public recommande enfin de déposer plainte au commissariat, à la gendarmerie ou auprès du procureur de la République, et de contacter votre banque si vous avez déjà payé, pour tenter de faire annuler la transaction. La fiche réflexe de Cybermalveillance.gouv.fr sur le sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. L'escroc risque donc bien plus que vous (en théorie...), et la vidéo dont il vous menace n'existe que dans le texte qu'il a envoyé en masse. Le premier geste consiste à ne rien faire, et surtout pas à répondre. Une réponse, même pour insulter l'escroc, lui confirme que votre adresse est valide et que son message vous a touché. Pas question non plus de payer, même avec un doute, puisqu'un versement ne ferait qu'alimenter ce système. Le mail, lui, se garde, avec une capture d'écran : ce sont vos preuves pour un signalement ou une plainte.Vient ensuite le mot de passe cité, à changer sur chaque compte où il sert encore, en commençant par la messagerie, et à remplacer par un mot de passe solide, différent pour chaque site. Le site gratuit Have I Been Pwned permet de vérifier en quelques secondes si votre adresse figure dans une fuite connue, et sur quel site : de quoi retrouver le compte d'où vient le mot de passe. Les fuites classées sensibles, comme celles de sites pour adultes, n'y apparaissent toutefois qu'une fois votre adresse confirmée, en cliquant sur le lien que le site vous envoie par mail. La double authentification, qui réclame un code reçu sur votre téléphone en plus du mot de passe, ferme alors la porte que la fuite avait entrouverte.Le dispositif public recommande enfin de déposer plainte au commissariat, à la gendarmerie ou auprès du procureur de la République, et de contacter votre banque si vous avez déjà payé, pour tenter de faire annuler la transaction. La fiche réflexe de Cybermalveillance.gouv.fr sur le chantage à l'ordinateur ou à la webcam prétendus piratés rappelle que l'extorsion est punie ded'emprisonnement et ded'amende. L'escroc risque donc bien plus que vous (en théorie...), et la vidéo dont il vous menace n'existe que dans le texte qu'il a envoyé en masse.