Arnaques

« Pourrais-tu voter pour Eliska ? » : l'arnaque WhatsApp qui a piégé un député prend la main sur votre compte et réclame de l'argent à vos proches

Le message arrive sur WhatsApp, envoyé par un proche dont le nom s'affiche en haut de l'écran : il vous demande de voter pour Eliska, la fille de ses amis, qui participe à un concours de danse. Ce petit service est une arnaque, qui circule de nouveau en France en octobre et a même piégé un député. Quelques secondes d'inattention suffisent pour que votre compte change de mains, et vos proches deviennent alors les cibles suivantes.

Par Fabrice Crozier | Publié le 26 Octobre 2026 à 08:19 | mis à jour le 26 Octobre 2026 à 08:19



« Pourrais-tu voter pour Eliska ? », un service demandé par un proche



Sauf que ce proche ne vous a rien demandé. Son compte a été piraté, et c'est l'escroc qui écrit à sa place à l'ensemble de ses contacts. Le prénom varie selon les versions, Eliska, Sophie ou simplement « la fille de mes amis ». Le lien mène, d'après la radio ICI, vers un site de vote qui se présente comme une académie de danse installée à Prague.



Nous vous en parlions déjà fin octobre 2025, quand le message évoquait « ma nièce » et son concours. L'éditeur de sécurité Bitdefender rappelle que la campagne s'était alors répandue en Europe, surtout en Pologne, en Roumanie et en Allemagne. Elle revient cette fois avec une vague signalée en France et des cas relayés par les médias belges et espagnols.

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Un député piégé par « la petite danseuse » Un élu en a fait l'expérience. Selon le service d'enquête numérique de Radio France, un député MoDem a reconnu avoir été victime de « la petite danseuse » : le message venait d'un contact professionnel, et il n'a compris qu'au blocage de son application. L'Assemblée nationale dit ignorer combien de parlementaires ont été piégés.



Le code à six chiffres qui ouvre votre compte WhatsApp à un inconnu Comment un simple vote peut-il coûter un compte entier ? Après le clic, le site affiche des photos d'enfants et un bouton pour voter, puis il réclame votre numéro de téléphone et un code reçu sur WhatsApp. Ce code à six chiffres n'a rien à voir avec un vote. C'est la clé qui permet à l'escroc de relier son propre appareil à votre compte, une technique baptisée « appareillage fantôme », ou ghost pairing en anglais.



À partir de là, le pirate lit vos conversations, voit vos photos et vos vidéos, et peut écrire à vos contacts en se faisant passer pour vous. Je trouve ce dernier point le plus inquiétant, car vous gardez votre téléphone et l'application continue de fonctionner. Bitdefender souligne qu'un compte détourné peut rester en sommeil : son titulaire ne se doute de rien, pendant que les escrocs choisissent le moment de viser ses proches.



Arthur Elin, saxophoniste, a raconté au journal de 20 heures de France 2, dimanche 25 octobre, comment il était tombé dans le panneau. Le message venait d'un ami, artiste comme lui, c'était un dimanche soir après une journée de travail, et il a cliqué. Comme beaucoup d'entre nous, il ne se méfiait pas d'un nom qu'il avait lui-même enregistré dans son répertoire, et c'est précisément sur cette confiance que l'arnaque compte.



Ensuite, votre compte réclame de l'argent à vos proches Le vote n'est que la porte d'entrée. Une fois installé dans le compte, l'escroc écrit à vos contacts en votre nom, avec une urgence d'apparence banale. ICI a relevé un message qui demande d'avancer 900 euros pour un rendez-vous chez le dentiste, avec la promesse de les rendre dans l'heure, et le reportage de France 2 en cite un autre pour 360 euros. Si votre fille ou votre frère répond, l'escroc lui envoie ses propres coordonnées bancaires, ou réclame un paiement par PayPal ou par coupon Transcash.



La victime elle-même n'est pas tirée d'affaire. Les escrocs peuvent la faire chanter en échange de la possibilité de conserver son compte, a prévenu sur France 2 Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr, le dispositif public d'assistance aux victimes. Il avait indiqué à l'AFP, le 22 octobre, que le nombre de cas semblait avoir fortement augmenté depuis le week-end.



Deux vérifications sur votre téléphone, et un réflexe

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Et si un proche vous demande un vote ou de l'argent par message ? Appelez-le, tout simplement. Le code reçu sur WhatsApp, lui, ne se communique jamais à personne, pas plus qu'un mot de passe. Si vous avez déjà saisi ce code, prévenez vos contacts par téléphone ou par SMS pour qu'ils ne versent rien, puis faites le diagnostic proposé par



Un prénom d'enfant, un concours de danse, un ami qui écrit : rien de suspect en soi, et c'est bien pour cela que ce message passe. Un coup de fil d'une minute à celui qui vous l'envoie suffit pourtant à le déjouer. Pour savoir si quelqu'un s'est déjà invité dans votre compte, ouvrez WhatsApp, puis son menu principal et la rubrique « Appareils connectés » : chaque ordinateur ou navigateur relié à votre compte y apparaît. Si l'un d'eux vous est inconnu, déconnectez-le sur-le-champ. Activez ensuite la vérification en deux étapes, que recommande Radio France : elle ajoute un code secret que vous choisissez, et Bitdefender précise qu'il protège votre compte si quelqu'un tente d'enregistrer votre numéro sur un autre téléphone.Et si un proche vous demande un vote ou de l'argent par message ? Appelez-le, tout simplement. Le code reçu sur WhatsApp, lui, ne se communique jamais à personne, pas plus qu'un mot de passe. Si vous avez déjà saisi ce code, prévenez vos contacts par téléphone ou par SMS pour qu'ils ne versent rien, puis faites le diagnostic proposé par 17Cyber , le service d'assistance en ligne de la police, de la gendarmerie et de Cybermalveillance.gouv.fr.Un prénom d'enfant, un concours de danse, un ami qui écrit : rien de suspect en soi, et c'est bien pour cela que ce message passe. Un coup de fil d'une minute à celui qui vous l'envoie suffit pourtant à le déjouer.