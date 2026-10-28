Démarchage téléphonique : malgré l'interdiction, votre téléphone sonne encore et la Répression des fraudes a reçu 43 000 signalements en août et septembre

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Un professionnel n'a plus le droit, depuis le 11 août, de vous appeler pour vous vendre un produit ou un service si vous ne lui avez pas donné votre accord au préalable. La loi du 30 juin 2025 a renversé l'ancienne logique, et la liste Bloctel, sur laquelle il fallait s'inscrire pour qu'on vous laisse en paix, a fermé le même jour. Sur le papier, le silence est donc devenu la règle et l'appel commercial l'exception. Dans nos salons, la sonnerie n'a manifestement pas reçu le message.Les chiffres de la Répression des fraudes le confirment. D'après la DGCCRF, citée mardi par TF1 Info, plus depour démarchage téléphonique ont été déposés sur les plateformes de l'État entre le début du mois d'août et la fin septembre. Rapporté aux 61 jours de ces deux mois, cela fait plus de, soit environ un toutes les deux minutes, nuit comprise : le calcul est le nôtre. Le premier mois avait déjà donné le ton, puisque le député des Ardennes Jean-Luc Warsmann relevait en septembre, dans une question écrite au gouvernement, plus de 26 000 signalements sur SignalConso.