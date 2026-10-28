Arnaques

Un pirate revendique 850 000 plaques d'immatriculation : l'ANTAI n'envoie jamais de SMS, même quand le message cite la plaque de votre voiture

Un message arrive sur votre téléphone : il cite la plaque d'immatriculation de votre voiture, votre nom, parfois votre ville, et vous presse de régler une amende. Depuis qu'un pirate revendique la fuite de près de 850 000 plaques d'immatriculation françaises, liées à l'identité de leurs propriétaires, ce scénario n'a plus rien d'une hypothèse d'école. Encore faut-il savoir ce que ce fichier permet vraiment, et ce qu'il ne change pas pour vous.

Par Fabrice Crozier | Publié le 28 Octobre 2026 à 09:00 | mis à jour le 28 Octobre 2026 à 09:00



850 000 plaques d'immatriculation : ce que le pirate affirme détenir



Sous le pseudonyme ChimeraZ, ce cybercriminel a annoncé le samedi 24 octobre, sur un forum spécialisé, disposer d'un fichier de 905 097 lignes. D'après le détail publié par Clubic, il contiendrait 847 064 plaques distinctes, plus de 506 000 adresses électroniques et près de 475 000 numéros de téléphone, accompagnés de noms, de prénoms et d'adresses postales. Les enregistrements s'étaleraient de 2017 à 2026, et le pirate dit les avoir récupérés grâce à un site internet vulnérable, qu'il ne nomme pas.

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Votre voiture figure-t-elle dans le fichier ?



Le pirate garde d'ailleurs le nom du site visé tant que la vente n'est pas conclue, comme le relève Phonandroid, et le fichier ne semblerait contenir ni coordonnées bancaires ni mots de passe. Mais un escroc qui connaît votre nom, votre voiture et votre numéro de mobile dispose de quoi vous écrire un message auquel vous auriez envie de croire.

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ANTS piratée : ce bras de fer Lecornu-Anssi pendant que 11,7 millions de Français restent exposés C'est la première question que nous nous posons en lisant ces chiffres, et elle reste sans réponse pour l'instant. Le fichier est mis en vente et non publié, son origine demeure inconnue, et la revendication du pirate n'a pas été confirmée de façon indépendante. Rien n'indique non plus, à ce stade, que le Système d'immatriculation des véhicules, le fichier de l'État qui sert à délivrer les cartes grises, ait été compromis.Le pirate garde d'ailleurs le nom du site visé tant que la vente n'est pas conclue, comme le relève Phonandroid, et le fichier ne semblerait contenir ni coordonnées bancaires ni mots de passe. Mais un escroc qui connaît votre nom, votre voiture et votre numéro de mobile dispose de quoi vous écrire un message auquel vous auriez envie de croire.

Une fausse amende qui cite la plaque de votre voiture



Or la règle est nette, et elle joue en votre faveur : 33700, la plateforme de signalement des SMS frauduleux, le faux site pouvant aussi être signalé sur internet-signalement.gouv.fr.

Le scénario sur lequel Clubic a alerté tient en quelques lignes. Un SMS vous signale une contravention impayée, il mentionne la vraie plaque d'immatriculation de votre voiture, parfois votre nom, et un lien vous invite à régler sans attendre. Je vous l'avoue, c'est à mes yeux la vraie nouveauté de cette affaire : ces faux messages existaient déjà et tombaient au hasard, alors qu'avec votre plaque au caractère près, ils prennent soudain un air très officiel.Or la règle est nette, et elle joue en votre faveur : l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) précise sur son site qu'elle n'envoie jamais de SMS . Un texto qui vous réclame une amende, reçu sans que vous ayez été arrêté par un agent, est un faux, même s'il cite votre plaque sans la moindre erreur. Le bon réflexe consiste à ne pas cliquer sur le lien, à ne communiquer aucune coordonnée bancaire et à transférer le message au, la plateforme de signalement des SMS frauduleux, le faux site pouvant aussi être signalé sur internet-signalement.gouv.fr.

Les doublettes n'ont pas attendu cette fuite



Le phénomène n'en est pas moins massif. Dans sa réponse publiée au Journal officiel le 10 juin 2025, le ministère de l'Intérieur indique que plus de 23 000 plaintes pour usurpation de plaques ont été enregistrées en 2023 par la police et la gendarmerie. Il précise aussi que, depuis 2021, un outil d'intelligence artificielle de l'ANTAI compare la marque et le modèle de la voiture flashée avec ceux inscrits sur la carte grise : quand une usurpation est repérée, l'avis n'est pas envoyé au propriétaire et le dossier part aux enquêteurs.

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Sa carte grise piratée : Gérard, 72 ans, paie les amendes d'un inconnu L'autre crainte qui circule depuis samedi concerne les doublettes, ces fausses plaques qui reproduisent le numéro d'une vraie voiture pour faire payer les amendes à son propriétaire. Sur ce point, la fuite change peu de choses, puisque le numéro s'affiche à l'arrière de chaque voiture. Le député Édouard Bénard rappelait, dans une question écrite au ministre de l'Intérieur publiée en janvier 2025, qu'un jeu de plaques usurpant le numéro d'un autre véhicule peut s'obtenir pour une trentaine d'euros.Le phénomène n'en est pas moins massif. Dans sa réponse publiée au Journal officiel le 10 juin 2025, le ministère de l'Intérieur indique que plus depour usurpation de plaques ont été enregistrées en 2023 par la police et la gendarmerie. Il précise aussi que, depuis 2021, un outil d'intelligence artificielle de l'ANTAI compare la marque et le modèle de la voiture flashée avec ceux inscrits sur la carte grise : quand une usurpation est repérée, l'avis n'est pas envoyé au propriétaire et le dossier part aux enquêteurs.

Une amende pour un trajet que vous n'avez pas fait : vos recours Et si un avis de contravention arrive pour un lieu où votre voiture n'est pas allée ? La première démarche consiste à porter plainte pour usurpation de plaques. Depuis octobre 2024, cette plainte peut se déposer en ligne, sans vous déplacer au commissariat ou à la gendarmerie, et dès qu'elle est enregistrée, l'envoi de nouveaux avis de contravention est bloqué, selon le ministère de l'Intérieur.



Vous disposez ensuite de 45 jours après la réception de l'avis pour le contester, en ligne sur le site de l'ANTAI ou par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant l'attestation de dépôt de plainte. Vous n'avez alors ni amende ni consignation à verser, et vous ne perdez aucun point. Dans les cas les plus graves, une nouvelle immatriculation peut être demandée sur le site de France Titres (ANTS) : elle est gratuite, hormis 2,76 euros de frais d'acheminement de la nouvelle carte grise.



Tant que personne ne sait d'où vient ce fichier, la meilleure parade tient donc en deux réflexes : se méfier de tout SMS qui réclame une amende, même lorsqu'il connaît votre voiture, et garder en tête que contester une amende due à une doublette ne vous coûte rien.