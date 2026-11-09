Arnaques

Voitures d'occasion : les arnaques aux compteurs trafiqués se multiplient, le site gratuit HistoVec affiche l'historique du kilométrage de votre future voiture

Une voiture d'occasion qui a l'air d'avoir peu roulé rassure l'acheteur, et c'est précisément ce que vise le fraudeur. Les arnaques aux compteurs trafiqués se multiplient en France, avec des dizaines de milliers de kilomètres effacés du tableau de bord. Si vous comptez acheter une voiture d'occasion, cette tricherie se paie deux fois : au moment de signer, puis au garage.

Par Fabrice Crozier | Publié le 9 Novembre 2026 à 08:40 | mis à jour le 9 Novembre 2026 à 08:40



Compteurs trafiqués : une hausse de près d'un tiers sur les voitures d'occasion



Le 30 octobre, la société carVertical, spécialisée dans l'historique des véhicules, a publié son indice de transparence 2026, établi sur les rapports achetés entre septembre 2025 et août 2026. Parmi les véhicules vérifiés en France, 3,2 % affichaient un compteur kilométrique trafiqué, contre 2,46 % un an plus tôt, soit une hausse de près d'un tiers. Quand le compteur avait été trafiqué, les vendeurs avaient retiré en moyenne 61 170 km. Ces chiffres portent sur les voitures contrôlées par ses clients, pas sur tout le marché, mais cela fait tout de même environ une voiture sur trente.

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Pourquoi les fraudeurs visent les voitures qui vieillissent Pourquoi cette poussée ? En grande partie parce que le parc vieillit. L'âge moyen des voitures vérifiées en France atteint désormais 11,3 ans, d'après l'indice de carVertical. Interrogé par Europe 1, le porte-parole France de la société relie les deux phénomènes : quand un véhicule vieillit, sa valeur baisse, et modifier le compteur reste l'un des moyens de la faire remonter de façon fictive.



L'enjeu financier est lourd. La survalorisation constatée va de 20 à 50 %, avec une moyenne de 45 %, ajoute-t-il au micro d'Europe 1, de quoi payer plusieurs milliers d'euros de trop. D'ailleurs, les voitures électriques ne sont pas à l'abri : leur compteur repose sur le même système électronique que celui d'une voiture thermique, rappelle un responsable de carVertical.



Kilomètres effacés, accidents passés sous silence : la facture arrive au garage Le prix n'est que la première facture. Si vous pensez que votre voiture a 90 000 kilomètres alors qu'elle en a 150 000, l'entretien ne sera pas fait à temps, et une casse moteur deviendra impossible à anticiper. C'est l'exemple que prend Europe 1, qui pointe aussi des risques pour la sécurité.



Et le kilométrage n'est pas tout ce qu'on vous cache. Dans le même indice, 39,9 % des véhicules vérifiés en France présentaient un historique de dommages, contre 37,8 % un an plus tôt. Quand un accident ou une réparation passée n'est pas signalé, c'est l'acheteur qui finit par en assumer les risques, résume un expert de carVertical.



Avant d'acheter, demandez l'historique HistoVec de votre future voiture



L'outil a pourtant deux angles morts. Une voiture de moins de 4 ans peut être vendue à un particulier sans contrôle technique, donc sans relevé officiel de son kilométrage. Et quand un véhicule a été importé, une partie de son historique peut se perdre au passage de la frontière, souligne carVertical.

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Votre œil fait alors le reste. Un volant, un levier de vitesse, des pédales ou des sièges usés peuvent trahir un usage plus intensif que ce qui est affiché. Si le compteur indique peu de kilomètres mais que l'intérieur est très usé, c'est un signal d'alerte, prévient l'un des experts de carVertical.

Bonne nouvelle, l'État met à disposition un outil gratuit. Sur HistoVec, le propriétaire génère un rapport à partir des informations de sa carte grise et le partage avec l'acheteur intéressé. On y trouve notamment les dates et résultats des contrôles techniques et l'historique du kilométrage, comme le détaille la fiche HistoVec de Service-public.gouv.fr . Pour ma part, je demanderais ce lien au vendeur avant même l'essai sur route.L'outil a pourtant deux angles morts. Une voiture de moins de 4 ans peut être vendue à un particulier sans contrôle technique, donc sans relevé officiel de son kilométrage. Et quand un véhicule a été importé, une partie de son historique peut se perdre au passage de la frontière, souligne carVertical.Votre œil fait alors le reste. Un volant, un levier de vitesse, des pédales ou des sièges usés peuvent trahir un usage plus intensif que ce qui est affiché. Si le compteur indique peu de kilomètres mais que l'intérieur est très usé, c'est un signal d'alerte, prévient l'un des experts de carVertical.

Compteur trafiqué découvert après l'achat : vos recours Si votre garagiste découvre la supercherie après l'achat, vous n'êtes pas démuni. Selon l'Institut national de la consommation, tromper l'acheteur sur les qualités substantielles de ce qu'il achète constitue un délit. La tromperie est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.



Encore faut-il établir la mauvaise foi du vendeur. Chez un professionnel, elle peut se déduire de sa qualité, car il ne peut souvent ignorer ce qu'il vend. En revanche, face à un particulier, il vous faudra la démontrer. Avant de saisir le tribunal, gardez la trace de vos démarches amiables. Si vous réclamez 5 000 euros ou moins, la loi exige même une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, faute de quoi le juge peut déclarer votre demande irrecevable. Le plus sûr consiste à vérifier l'historique avant de signer, tant que vous pouvez encore renoncer.