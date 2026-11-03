Arnaques

Arnaque sur votre carte bancaire : la Cour de justice de l'UE a tranché ce que votre banque doit faire avant de vous accuser de négligence grave

Un débit que vous n'avez pas fait apparaît sur votre relevé, vous appelez votre agence, et la réponse tombe : vous avez été imprudent, la banque ne vous rembourse pas. Pour une victime d'arnaque à la carte bancaire, ce refus ressemblait à une impasse. Une décision rendue à Luxembourg le 15 octobre clarifie pourtant ce que votre banque a le droit de faire à ce moment précis, et elle vaut aussi en France.

Par Fabrice Crozier | Publié le 3 Novembre 2026 à 08:57 | mis à jour le 3 Novembre 2026 à 08:57



Vos codes bancaires volés, et la banque qui vous dit non



C'est l'histoire d'une cliente d'une banque polonaise, piégée par un faux acheteur sur une plateforme de vente en ligne. Sur la copie du site de sa banque, elle a saisi ses identifiants, et l'escroc a viré environ 700 euros depuis son compte. Elle a signalé la fraude à sa banque dès le jour suivant, mais celle-ci a refusé de la rembourser en invoquant sa négligence grave. Saisie de l'affaire, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la banque devait rembourser immédiatement, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant celui où elle en a été informée.

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Ce que votre banque n'a plus le droit de faire L'arrêt sépare deux questions bien distinctes. La première est celle du remboursement, qui doit intervenir tout de suite, et la seconde consiste à savoir qui supporte la perte au bout du compte. Selon le communiqué publié par la Cour à Luxembourg, la banque qui estime que son client a mal protégé ses codes ne peut pas pour autant invoquer cette conviction pour refuser ce premier versement.



Une seule exception subsiste : la banque peut retenir le remboursement si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du client lui-même, à condition de communiquer ces raisons par écrit à l'autorité nationale compétente. Hors de ce cas, elle rembourse, puis elle peut agir en justice contre vous. C'est alors à elle de démontrer votre négligence grave, et non à vous de prouver votre bonne foi.



La Cour en donne la raison : laisser la banque refuser d'emblée obligerait la victime à engager elle-même une procédure, avec les coûts et les inconvénients que cela entraîne. D'ailleurs, combien d'entre nous auraient pris un avocat pour récupérer 700 euros ?



En France aussi, mais pas pour le virement que vous ordonnez



Cette page pose aussi la limite de la décision. L'arrêt vise les opérations non autorisées, celles auxquelles le titulaire du compte n'a pas consenti, comme ce virement lancé par l'escroc lui-même. Il ne se prononce pas sur les virements que la victime ordonne elle-même, sous la pression d'un faux conseiller par exemple : ces fraudes dites « autorisées » restent hors de son champ. Si votre argent est parti par un virement que vous avez ordonné vous-même, cette décision européenne ne règle donc pas votre cas, et mieux vaut le savoir avant d'écrire à votre agence.

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Pourquoi votre banque peut refuser de vous rembourser même si vous êtes victime d'arnaque La victime était polonaise, mais la règle vous concerne directement. La Cour interprète la directive européenne de 2015 sur les services de paiement, dite DSP2. Le Club des juristes souligne que la solution s'impose également en France. Le 2 novembre, Service Public a consacré une page à votre remboursement quand vous avez transmis vos coordonnées bancaires à un escroc Cette page pose aussi la limite de la décision. L'arrêt vise les, celles auxquelles le titulaire du compte n'a pas consenti, comme ce virement lancé par l'escroc lui-même. Il ne se prononce pas sur les virements que la victime ordonne elle-même, sous la pression d'un faux conseiller par exemple : ces fraudes dites « autorisées » restent hors de son champ. Si votre argent est parti par un virement que vous avez ordonné vous-même, cette décision européenne ne règle donc pas votre cas, et mieux vaut le savoir avant d'écrire à votre agence.

Arnaque à la carte bancaire : vos gestes pour être remboursé



Si vous découvrez la fraude tard, sur un relevé ancien, tout n'est pas perdu pour autant. Le ministère de l'Économie rappelle que vous avez jusqu'à 13 mois après le débit pour demander le remboursement à votre banque. Passé ce délai, la porte se ferme. Après l'opposition, la plateforme



Une banque qui vous oppose votre négligence le jour de votre réclamation pourra encore la plaider, mais seulement après vous avoir rendu votre argent, sauf si elle vous soupçonne vous-même de fraude. Ce remboursement immédiat suppose une condition, que la Cour rappelle : informer votre banque sans retard injustifié dès que vous découvrez l'opération. Le plus sûr est de faire opposition sur votre carte le jour même, puis de confirmer votre contestation par écrit en précisant que vous n'avez pas autorisé ces paiements. Je vous conseille d'y citer l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 octobre 2026, affaire C-70/25.Si vous découvrez la fraude tard, sur un relevé ancien, tout n'est pas perdu pour autant. Le ministère de l'Économie rappelle que vous avez jusqu'àaprès le débit pour demander le remboursement à votre banque. Passé ce délai, la porte se ferme. Après l'opposition, la plateforme Perceval , accessible par FranceConnect, permet en outre de signaler la fraude à la carte bancaire en ligne. Et vous, quand avez-vous vérifié votre dernier relevé ligne par ligne ?Une banque qui vous oppose votre négligence le jour de votre réclamation pourra encore la plaider, mais seulement après vous avoir rendu votre argent, sauf si elle vous soupçonne vous-même de fraude.