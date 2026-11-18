Arnaques

Air France, IKEA, HSBC : les sites de 178 organisations piratés pour voler des cryptomonnaies, ce que vous risquez si vous avez payé par carte

Réserver un vol chez Air France, utiliser l'outil de conception en ligne d'IKEA ou visiter un site HSBC à l'étranger : lundi 16 novembre, ces gestes ordinaires pouvaient vous exposer. Ce jour-là, les sites de 178 organisations, piratés au travers d'un outil qu'ils ont en commun, ont servi à leurs visiteurs un code conçu pour voler des cryptomonnaies, puis les données de carte bancaire. Si vous avez payé par carte en ligne ce lundi, ou navigué avec un iPhone qui n'est pas à jour, quelques vérifications s'imposent.

Par Fabrice Crozier | Publié le 18 Novembre 2026 à 08:04 | mis à jour le 18 Novembre 2026 à 08:27



Lundi, Air France, IKEA et HSBC ont servi un code pirate sans le savoir



L'alerte est venue du chercheur Scott Helme, de la société Report URI. Sur 1 611 scripts Optimizely vérifiés, 188 contenaient le code malveillant, pour 178 organisations. Parmi elles figurent Air France et Transavia, IKEA, HSBC, Zoom, la BBC, CNN et la société française Ledger.



La première injection a été observée à 5h21, heure française, sur le site de la BBC. Le code a ensuite été modifié à plusieurs reprises dans la journée, et le grand nettoyage n'a commencé que vers 21h40. Dans une note publiée la nuit suivante, Optimizely reconnaît qu'un tiers non autorisé a exploité une faille de son service Experimentation, et affirme l'avoir corrigée.

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Votre carte bancaire était visée à partir de 14h43 Le module de vol des cartes n'a été ajouté qu'à 14h43, heure française. Dès lors, le code capturait le numéro, la date d'expiration et le cryptogramme saisis dans les formulaires de paiement des sites touchés. Une carte utilisée lundi matin sur l'un de ces sites n'a donc pas été exposée à ce module.



En revanche, les champs de carte placés dans un cadre séparé, fourni par un prestataire de paiement comme Stripe ou Adyen, lui échappaient. Rien ne nous indiquait, au moment de payer, lequel des deux systèmes utilisait la page. Si vous avez réglé un achat sur l'un de ces sites lundi entre 14h43 et la fin de soirée, surveillez vos relevés de compte, et appelez votre banque au moindre doute : c'est elle qui vous dira s'il faut remplacer votre carte.

Un débit inconnu sur votre relevé ? Faites vite opposition et contestez-le



Ensuite, contestez l'opération auprès de votre banque et signalez la fraude sur Perceval, la plateforme de Service Public, qui vous remet un récépissé à lui transmettre. Comme le rappelle 13 mois ne peut plus être remboursé. Mieux vaut ainsi lire vos relevés de novembre et de décembre avec attention plutôt que de découvrir un débit au printemps.

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Arnaque sur votre carte bancaire : la Cour de justice de l'UE a tranché ce que votre banque doit faire avant de vous accuser de négligence grave Si une opération que vous ne reconnaissez pas apparaît, la marche à suivre ne change pas. Il faut d'abord faire opposition au plus vite, depuis l'application de votre banque ou en appelant le service interbancaire d'opposition au 0 892 705 705, un numéro surtaxé ouvert jour et nuit. Ne tardez pas : en cas d'opposition tardive, votre banque peut refuser de vous rembourser.Ensuite, contestez l'opération auprès de votre banque et signalez la fraude sur Perceval, la plateforme de Service Public, qui vous remet un récépissé à lui transmettre. Comme le rappelle Service Public , « la banque doit vous rembourser toutes les sommes débitées », au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant votre contestation. Ce droit a une limite dans le temps : un paiement frauduleux de plus dene peut plus être remboursé. Mieux vaut ainsi lire vos relevés de novembre et de décembre avec attention plutôt que de découvrir un débit au printemps.

Avec un iPhone pas à jour, une simple visite suffisait Le code avait une troisième cible, les iPhone et les iPad. En fonction de la version du système installée, il tentait d'y lancer des outils d'attaque déjà connus des chercheurs : Coruna pour iOS 13.0 à 17.2.1, DarkSword pour iOS 18.4 à 18.7. Avec ce type d'outil, il n'y a rien à toucher, afficher la page suffit.



Le remède tient en deux minutes. Ouvrez Réglages, puis Général, puis Informations, et lisez la version d'iOS. Si elle est antérieure à iOS 18.7.3, ou à iOS 26.3 pour un téléphone déjà passé à iOS 26, lancez la mise à jour depuis Réglages, Général, Mise à jour logicielle. Je vous conseille de le faire même si vous n'êtes pas allé sur ces sites lundi : un iPhone à jour est déjà protégé. Un iPhone plus ancien, resté sous iOS 15 ou 16, l'est aussi s'il a reçu la dernière mise à jour proposée pour sa version.

Vos cryptomonnaies : l'adresse collée pouvait changer en route Le but premier du pirate restait les cryptomonnaies. Quand un visiteur copiait l'adresse d'un portefeuille sur une page touchée, pour envoyer des bitcoins par exemple, le code la remplaçait par une adresse de l'attaquant au moment du copier-coller. Il visait surtout les pages où figuraient des mots comme portefeuille, dépôt ou envoi.



Si vous détenez des cryptomonnaies et avez fait un envoi lundi depuis l'un de ces sites, vérifiez l'adresse de destination. Pour vos prochains envois, comparez l'adresse collée à celle qu'affiche l'écran de votre portefeuille physique avant de valider. Si vous ne possédez pas de cryptomonnaies, l'essentiel tient en deux gestes : lire vos relevés de carte dans les semaines qui viennent, et mettre votre iPhone à jour sans attendre.