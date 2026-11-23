Ce qui est arrivé aux clients venus faire le plein
Je paie mon plein par carte sans y penser, comme beaucoup d'entre nous : la carte dans la fente, le code, puis le pistolet. C'est précisément ce geste machinal que des fraudeurs ont exploité en Alsace. À la station de l'hypermarché Leclerc de Logelbach, à Wintzenheim près de Colmar, le lecteur de carte ne présentait rien d'alarmant à l'œil nu, et pourtant il copiait les cartes des clients.
Plusieurs d'entre eux ont été alertés par leur banque le vendredi 20 novembre, peu après leur passage à la pompe. Les retraits frauduleux vont de 500 à près de 1 000 euros, partis vers des comptes à Londres ou à Milan. Une habitante de la vallée de Munster s'en est mieux tirée : sa banque a refusé un retrait de 558 euros tenté en Angleterre, alors qu'elle venait à peine de remonter en voiture.
Cinq plaintes ont été déposées à la gendarmerie de Wintzenheim, et d'autres signalements du même type viennent d'Obernai, dans le Bas-Rhin, où la station du Leclerc a aussi été visée. Les images de vidéosurveillance seront visionnées pour identifier les auteurs, qui courent encore. Le magasin d'Obernai a d'ailleurs écrit à ses clients pour les inviter à contacter rapidement leur banque et à lui signaler toute opération suspecte.
Plusieurs d'entre eux ont été alertés par leur banque le vendredi 20 novembre, peu après leur passage à la pompe. Les retraits frauduleux vont de 500 à près de 1 000 euros, partis vers des comptes à Londres ou à Milan. Une habitante de la vallée de Munster s'en est mieux tirée : sa banque a refusé un retrait de 558 euros tenté en Angleterre, alors qu'elle venait à peine de remonter en voiture.
Cinq plaintes ont été déposées à la gendarmerie de Wintzenheim, et d'autres signalements du même type viennent d'Obernai, dans le Bas-Rhin, où la station du Leclerc a aussi été visée. Les images de vidéosurveillance seront visionnées pour identifier les auteurs, qui courent encore. Le magasin d'Obernai a d'ailleurs écrit à ses clients pour les inviter à contacter rapidement leur banque et à lui signaler toute opération suspecte.
La Newsletter SeniorActu
Chaque vendredi
Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail.
Le message à l'écran qui doit vous faire reprendre votre carte
Le capitaine Rodolphe Woerth, adjoint au commandant de la compagnie de gendarmerie de Colmar, décrit un scénario qui se répète : « Un message d'erreur demande à recomposer le code. » La victime fait ensuite son plein et, quelques minutes plus tard, sa banque lui signale un paiement, souvent sur un site portant une mention étrangère. Les gendarmes du Haut-Rhin décrivent aussi ce qui se passe avant : l'appareil mouline à la première tentative, puis affiche un message en anglais ou indique que le code est erroné.
Ce procédé porte un nom, le « skimming », c'est-à-dire la copie des données d'une carte bancaire à l'insu de son titulaire. À Logelbach, un dispositif de captage avait été installé au niveau de la fente de lecture, plutôt indétectable. Il récupère à la fois les données de la carte et le code confidentiel que vous tapez sur le clavier.
Avant de glisser votre carte, vérifiez que le lecteur ne bouge pas et ne paraît pas suspect, comme le recommandent les forces de l'ordre. Cachez votre code de la main pendant que vous le tapez, et payez sans contact quand la borne le permet. Si l'écran vous réclame votre code une deuxième fois, le plus sage est de reprendre votre carte et de payer ailleurs.
Ce procédé porte un nom, le « skimming », c'est-à-dire la copie des données d'une carte bancaire à l'insu de son titulaire. À Logelbach, un dispositif de captage avait été installé au niveau de la fente de lecture, plutôt indétectable. Il récupère à la fois les données de la carte et le code confidentiel que vous tapez sur le clavier.
Avant de glisser votre carte, vérifiez que le lecteur ne bouge pas et ne paraît pas suspect, comme le recommandent les forces de l'ordre. Cachez votre code de la main pendant que vous le tapez, et payez sans contact quand la borne le permet. Si l'écran vous réclame votre code une deuxième fois, le plus sage est de reprendre votre carte et de payer ailleurs.
Votre banque doit rembourser avant de discuter
Et si l'argent est déjà parti ? Un retrait que vous n'avez pas fait est une opération « non autorisée », et la loi est alors de votre côté. Comme le rappelle Service-Public, les sommes doivent vous être remboursées immédiatement, et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable qui suit votre contestation. Votre banque doit aussi vous rendre les agios éventuels, c'est-à-dire les frais d'incident de paiement.
Mais votre banque peut être tentée de vous reprocher une imprudence pour ne pas payer. La Cour de justice de l'Union européenne a fermé cette porte le 15 octobre 2026. Pour elle, la négligence grave du client ne dispense pas la banque du remboursement immédiat d'une opération non autorisée. Elle peut ensuite chercher à récupérer la perte, mais c'est à elle d'apporter la preuve de cette négligence grave.
Mais votre banque peut être tentée de vous reprocher une imprudence pour ne pas payer. La Cour de justice de l'Union européenne a fermé cette porte le 15 octobre 2026. Pour elle, la négligence grave du client ne dispense pas la banque du remboursement immédiat d'une opération non autorisée. Elle peut ensuite chercher à récupérer la perte, mais c'est à elle d'apporter la preuve de cette négligence grave.
Opposition, plainte, délais : vos gestes après une fraude à la pompe
Le premier geste est l'opposition, qui bloque votre carte avant d'autres retraits. Elle se fait par l'application de votre banque, en l'appelant, ou au serveur interbancaire d'opposition, le 0 892 705 705, surtaxé mais ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les gendarmes du Haut-Rhin conseillent aussi aux victimes d'alerter le pompiste ou de composer le 17.
Pour des retraits faits avec une copie de votre carte, la démarche conseillée est ensuite une plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Son récépissé appuie votre demande de remboursement, même si votre banque ne peut pas exiger cette plainte avant d'examiner votre dossier. Gardez aussi le ticket du plein et les alertes reçues de votre banque.
Ne laissez pas traîner les choses : un paiement frauduleux qui date de plus de 13 mois ne peut plus être remboursé, et une opposition tardive peut permettre à votre banque de refuser. Pour un paiement effectué hors de l'Espace économique européen, le délai tombe même à 70 jours. Avec des retraits signalés à Londres, nous avons tout intérêt à contester sans attendre le prochain relevé.
Attention toutefois aux fausses alertes : à la pompe automatique, une somme plus élevée que votre plein peut apparaître un temps sur votre compte. C'est une réservation, souvent de 100 à 500 euros, un montant qui varie d'une station et d'une banque à l'autre, et qui est libéré ensuite. Un retrait d'espèces inconnu n'a rien à voir avec ce mécanisme, et c'est lui qu'il faut contester sans délai, la carte déjà bloquée.
Pour des retraits faits avec une copie de votre carte, la démarche conseillée est ensuite une plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Son récépissé appuie votre demande de remboursement, même si votre banque ne peut pas exiger cette plainte avant d'examiner votre dossier. Gardez aussi le ticket du plein et les alertes reçues de votre banque.
Ne laissez pas traîner les choses : un paiement frauduleux qui date de plus de 13 mois ne peut plus être remboursé, et une opposition tardive peut permettre à votre banque de refuser. Pour un paiement effectué hors de l'Espace économique européen, le délai tombe même à 70 jours. Avec des retraits signalés à Londres, nous avons tout intérêt à contester sans attendre le prochain relevé.
Attention toutefois aux fausses alertes : à la pompe automatique, une somme plus élevée que votre plein peut apparaître un temps sur votre compte. C'est une réservation, souvent de 100 à 500 euros, un montant qui varie d'une station et d'une banque à l'autre, et qui est libéré ensuite. Un retrait d'espèces inconnu n'a rien à voir avec ce mécanisme, et c'est lui qu'il faut contester sans délai, la carte déjà bloquée.