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Je paie mon plein par carte sans y penser, comme beaucoup d'entre nous : la carte dans la fente, le code, puis le pistolet. C'est précisément ce geste machinal que des fraudeurs ont exploité en Alsace. À la station de l'hypermarché Leclerc de Logelbach, à Wintzenheim près de Colmar, le lecteur de carte ne présentait rien d'alarmant à l'œil nu, et pourtant il copiait les cartes des clients.Plusieurs d'entre eux ont été alertés par leur banque le vendredi 20 novembre, peu après leur passage à la pompe., partis vers des comptes à Londres ou à Milan. Une habitante de la vallée de Munster s'en est mieux tirée : sa banque a refusé un retrait de 558 euros tenté en Angleterre, alors qu'elle venait à peine de remonter en voiture.Cinq plaintes ont été déposées à la gendarmerie de Wintzenheim, et d'autres signalements du même type viennent d'Obernai, dans le Bas-Rhin, où la station du Leclerc a aussi été visée. Les images de vidéosurveillance seront visionnées pour identifier les auteurs, qui courent encore. Le magasin d'Obernai a d'ailleurs écrit à ses clients pour les inviter à contacter rapidement leur banque et à lui signaler toute opération suspecte.