Arnaques

Arnaque aux calendriers : de faux pompiers et de faux facteurs sonnent à votre porte, et le SDIS de Côte-d'Or rappelle comment reconnaître un vrai pompier

Un reblochon à rapporter en magasin, un airfryer à ne plus utiliser : ces derniers jours encore, deux rappels ont visé des produits qui ont pu finir dans vos courses. Combien d'entre nous l'apprennent à temps ? L'association Foodwatch dénonce les failles de Rappel Conso, un dispositif qui prévient souvent trop tard et que beaucoup de Français ne savent pas où consulter.

Par Fabrice Crozier | Publié le 21 Novembre 2026 à 11:10 | mis à jour le 21 Novembre 2026 à 11:13



Faux pompiers, faux facteurs : l'arnaque aux calendriers revient à votre porte



Or le calendrier lui-même ne prouve rien. Dans une communication relayée par Dijon Actualités, le SDIS de Côte-d'Or, dont les sapeurs-pompiers ont commencé leur tournée, rappelle qu'un vrai pompier porte son véritable uniforme, reconnaissable à l'écusson départemental, et qu'il dispose d'une carte professionnelle qu'il peut vous présenter si vous la demandez. Ce sont les deux signes à chercher avant de sortir votre porte-monnaie, et nous allons voir qu'ils ne valent pas pour chaque visiteur de la saison.

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Le vrai pompier ne franchit pas votre seuil Le SDIS de Côte-d'Or fixe une seconde limite, tout aussi nette : les pompiers qui distribuent les calendriers n'ont pas à entrer chez vous, ni à exercer la moindre pression pour obtenir de l'argent. Personne ne peut vous imposer l'achat ni exiger un montant, puisque le calendrier n'a pas de prix fixe et que chacun donne librement, en fonction de ses moyens. Vous pouvez d'ailleurs demander un reçu si vous le souhaitez.



Cet argent ne finit pas dans la poche du pompier qui a sonné. Les soldats du feu reversent les sommes récoltées à l'amicale de leur caserne, l'association qui finance notamment des activités, des moments de convivialité et certaines actions de solidarité au profit des sapeurs-pompiers et de leurs familles. Je trouve que c'est une bonne raison de donner, et une raison de plus de vérifier à qui l'on donne.

Votre facteur, lui, peut sonner sans uniforme L'autre reproche de Foodwatch porte sur le délai. L'association a trouvé plusieurs rappels d'aliments survenus près d'un an, voire bien plus, après leur mise sur le marché. En 2026, une farine a ainsi été rappelée 533 jours après sa mise sur le marché, un riz à sushi 358 jours après et un cumin 1 150 jours après, soit plus de trois ans de vente.



Ces retards ne frappent pas au hasard. Les plus longs concernent des aliments qui se gardent : surgelés, conserves, farines, pâtes, produits secs. Ce sont justement ceux qui attendent au fond d'un placard ou d'un congélateur avant d'être cuisinés.



L'électroménager n'y échappe pas. L'airfryer de Carrefour rappelé vendredi était en vente depuis le 27 avril 2026, et sa fiche n'a été publiée que le 20 novembre : plus de six mois pendant lesquels l'appareil a pu servir.

Éboueurs : dans votre commune, il n'y a peut-être rien à acheter Avec les éboueurs, la règle dépend de votre commune : chaque mairie ou communauté de communes accepte ou non que ses agents vendent des calendriers. Dans l'agglomération de Lisieux, plusieurs habitants ont signalé ces derniers jours des personnes se présentant comme éboueurs ou ripeurs, un calendrier à la main. Là-bas, les nouveaux calendriers de collecte ont été envoyés gratuitement par voie postale : il n'y a rien à acheter aux agents qui ramassent vos poubelles.



Dans l'Aude, le même scénario a été repéré à Sainte-Eulalie et à Pépieux, au nom du syndicat des déchets, qui ne vend pas de calendriers aux particuliers. À Paris, un avis préfectoral interdit aux agents municipaux, éboueurs compris, de solliciter quelque gratification que ce soit, et cette interdiction vaut aussi pour les salariés des sociétés privées de collecte. Avant d'ouvrir, un coup de fil à votre mairie vous dit si des agents de collecte peuvent légitimement passer chez vous.



Prix imposé, insistance pour entrer : le moment de refermer votre porte tarif présenté comme obligatoire, souvent 10 ou 20 euros, ou une insistance pour entrer dans le logement. Mais le danger dépasse le prix d'un calendrier. La gendarmerie l'explique sur sa page consacrée aux



En cas de doute, ne donnez rien tout de suite. Le SDIS de Côte-d'Or conseille de prendre contact avec le centre de secours de votre secteur pour obtenir confirmation, et vous pouvez aussi appeler la mairie, ou composer le 17 si la personne insiste. Chacun de nous a un parent ou un voisin âgé qui ouvre plus volontiers que nous : ce sont précisément ces personnes, âgées ou isolées, auxquelles le SDIS demande de transmettre ces conseils. Prenez cinq minutes pour le faire, car dans les Yvelines la tournée se poursuit généralement jusqu'à la mi-janvier. Un calendrier se refuse sans regret, une porte ouverte au mauvais visiteur se rattrape beaucoup plus difficilement. Vous hésitez devant un vendeur ? Certains signaux doivent vous alerter, qu'il se dise pompier, facteur ou éboueur : un, souvent 10 ou 20 euros, ou une insistance pour entrer dans le logement. Mais le danger dépasse le prix d'un calendrier. La gendarmerie l'explique sur sa page consacrée aux démarchages à domicile : les faux démarcheurs se servent du porte-à-porte pour entrer chez vous, repérer les lieux en vue d'un cambriolage ou voler de petits objets de valeur, et ils agissent en général par deux.En cas de doute, ne donnez rien tout de suite. Le SDIS de Côte-d'Or conseille de prendre contact avec le centre de secours de votre secteur pour obtenir confirmation, et vous pouvez aussi appeler la mairie, ou composer le 17 si la personne insiste. Chacun de nous a un parent ou un voisin âgé qui ouvre plus volontiers que nous : ce sont précisément ces personnes, âgées ou isolées, auxquelles le SDIS demande de transmettre ces conseils. Prenez cinq minutes pour le faire, car dans les Yvelines la tournée se poursuit généralement jusqu'à la mi-janvier. Un calendrier se refuse sans regret, une porte ouverte au mauvais visiteur se rattrape beaucoup plus difficilement.