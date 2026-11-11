Argent et patrimoine

Impôt sur le revenu 2025 : selon le fisc, les pensions et rentes, retraites comprises, ont progressé deux fois plus vite que les salaires

Les comptes de l'impôt sur le revenu de l'année 2025 sont désormais connus. Derrière le total de 92,6 milliards d'euros, une ligne parle directement aux retraités : celle des pensions et rentes, qui ont progressé bien plus vite que les salaires sur les déclarations. Dans le même temps, des centaines de milliers de foyers sont entrés dans l'impôt, tandis que les plus aisés ont vu leur facture baisser.

Par Fabrice Crozier | Publié le 11 Novembre 2026 à 14:31 | mis à jour le 11 Novembre 2026 à 14:31



Impôt sur le revenu : 92,6 milliards d'euros pour l'année 2025 0,7 %, moins vite que l'inflation, et pourtant l'impôt sur le revenu a rapporté davantage et touché plus de foyers. Pour comprendre ce décalage, il faut regarder ce que contiennent ces déclarations, et en particulier la place qu'y occupent vos pensions de retraite.



Selon la Direction générale des finances publiques (DGFiP), qui vient de publier 92,6 milliards d'euros, après 91,7 milliards au titre des revenus 2024. Sur les 42,1 millions de foyers qui ont déclaré leurs revenus, 20,1 millions ont effectivement payé un impôt. Près d'un foyer sur deux est ainsi imposé, une proportion inédite depuis 2012. Ces résultats restent provisoires, car ils reposent sur les déclarations connues à la mi-septembre, et les chiffres définitifs ne seront publiés qu'en avril 2027.

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Les pensions et rentes ont grimpé deux fois plus vite que les salaires Sur l'ensemble des revenus déclarés, soit 1 553 milliards d'euros, les pensions et rentes pèsent un peu plus du quart, avec 414 milliards d'euros. Elles ont gagné 13 milliards en un an, une progression deux fois plus rapide que celle des traitements et salaires. Ces derniers restent de loin la première source de revenus des foyers, mais leur hausse s'est limitée à 15 milliards, sur un total de 949 milliards.



Cette hausse ne signifie pas que chaque pension a augmenté d'autant. Ce total porte sur la masse des pensions et rentes déclarées par l'ensemble des foyers, retraites comprises, pas sur la retraite de chacun. Pour une pension déjà en cours, la progression a été plus modeste : l'Assurance retraite rappelle que la retraite de base a été revalorisée de 2,2 % au 1er janvier 2025. Je trouve ce détail essentiel, car c'est ce taux-là, et non la moyenne nationale, qui a fait bouger votre propre pension de base.



Pourquoi l'impôt peut rattraper votre pension revalorisée 0,9 %, au rythme des prix. C'est moins que la revalorisation de la retraite de base. Quand une pension progresse plus vite que les seuils du barème, une petite partie de la hausse peut passer dans une tranche imposée, et un foyer jusque-là non imposable peut franchir la limite.



Le fisc ne dit pas combien de retraités figurent parmi les 420 000 foyers imposés de plus. Son étude montre en revanche que la hausse a pesé sur les foyers aux revenus moyens. Pour les foyers situés juste au-dessus du revenu médian, l'impôt net moyen atteint 310 euros et progresse de 12 %, alors que leur revenu n'a augmenté que de 1,8 %. La DGFiP explique en partie cet écart par la hausse de la proportion de foyers imposés dans cette tranche de revenus.

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Barème impôt 2026 : pourquoi la hausse de votre pension peut vous coûter plus cher Cette revalorisation a une conséquence que l'on mesure mal. L'impôt sur les revenus de 2025 se calcule avec le barème fixé par la loi de finances pour 2026. Service Public rappelle que ce texte a relevé les tranches du barème de, au rythme des prix. C'est moins que la revalorisation de la retraite de base. Quand une pension progresse plus vite que les seuils du barème, une petite partie de la hausse peut passer dans une tranche imposée, et un foyer jusque-là non imposable peut franchir la limite.Le fisc ne dit pas combien de retraités figurent parmi lesimposés de plus. Son étude montre en revanche que la hausse a pesé sur les foyers aux revenus moyens. Pour les foyers situés juste au-dessus du revenu médian, l'impôt net moyen atteint 310 euros et progresse de 12 %, alors que leur revenu n'a augmenté que de 1,8 %. La DGFiP explique en partie cet écart par la hausse de la proportion de foyers imposés dans cette tranche de revenus.

Le crédit d'impôt pour votre aide à domicile a encore progressé 5,32 millions de foyers, pour 6,84 milliards d'euros, soit 1 285 euros en moyenne par foyer, et il représente plus d'un tiers de l'ensemble de ces avantages.



D'ailleurs, ce crédit d'impôt a un atout que beaucoup de retraités ignorent. Lorsqu'il dépasse l'impôt dû, la différence vous est remboursée, et les foyers non imposés ont reçu 4,2 milliards d'euros pour l'ensemble des crédits d'impôt. La réduction d'impôt pour les frais liés à la dépendance, que l'on demande notamment pour un séjour en Ehpad, a profité de son côté à environ 250 000 foyers, avec 1 299 euros en moyenne. Mais elle ne fonctionne pas de la même manière, puisque la part qui n'a pas servi à réduire l'impôt n'est pas remboursée.

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Aide à domicile : ce crédit d'impôt de 7 500 € que la déclaration préremplie ne réclame pas à votre place Heureusement, les réductions et crédits d'impôt allègent la facture de 13 millions de foyers, pour près de 20 milliards d'euros au total. Le plus important d'entre eux vous concerne si vous employez quelqu'un chez vous, pour le ménage ou pour une aide à domicile. Le crédit d'impôt pour les services à la personne a bénéficié à, pour 6,84 milliards d'euros, soiten moyenne par foyer, et il représente plus d'un tiers de l'ensemble de ces avantages.D'ailleurs, ce crédit d'impôt a un atout que beaucoup de retraités ignorent. Lorsqu'il dépasse l'impôt dû, la différence vous est remboursée, et les foyers non imposés ont reçu 4,2 milliards d'euros pour l'ensemble des crédits d'impôt. La réduction d'impôt pour les frais liés à la dépendance, que l'on demande notamment pour un séjour en Ehpad, a profité de son côté à environ 250 000 foyers, avec 1 299 euros en moyenne. Mais elle ne fonctionne pas de la même manière, puisque la part qui n'a pas servi à réduire l'impôt n'est pas remboursée.

Les plus aisés ont payé moins : ce que montre votre avis d'impôt La donnée qui fait le plus parler concerne l'autre bout de l'échelle. Les 10 % de foyers les plus aisés paient près des trois quarts de l'impôt sur le revenu, 16 146 euros en moyenne par foyer, mais leur impôt a baissé, et le recul atteint 9,4 % pour le millième de foyers le plus riche. Leurs revenus de placements ont fortement chuté en 2025 après avoir bondi l'année précédente. Le fisc avance une explication : la perspective de la nouvelle contribution différentielle sur les hauts revenus a pu précipiter ces versements en 2024 plutôt qu'en 2025.



Pour nous, retraités ou futurs retraités, l'essentiel se lit ailleurs que dans ces moyennes nationales. Votre avis d'impôt 2026, établi sur vos revenus de 2025, montre si votre pension revalorisée vous a fait franchir le seuil d'imposition ou changer de tranche, et si votre crédit d'impôt pour l'aide à domicile a bien été retenu. C'est sur cette feuille, bien plus que dans les 92,6 milliards du fisc, que vous voyez ce que l'année 2025 a réellement coûté à votre retraite.