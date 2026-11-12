Argent et patrimoine

Heures creuses : Enedis les adaptera selon les saisons dès le 1er décembre, et deux lignes de votre facture disent si votre contrat reste rentable

Chez vous, le lave-vaisselle démarre peut-être chaque soir à la même heure, réglé depuis des années sur le tarif de nuit. Dès le 1er décembre, les heures creuses de millions de foyers changeront pourtant d'horaires, avec des plages différentes l'hiver et l'été, et une partie d'entre elles pourra se loger l'après-midi. La réforme ne touchera pas au prix de votre contrat heures creuses ; sa rentabilité, elle, dépendra de ce que vous ferez de ces nouvelles plages.

Par Fabrice Crozier | Publié le 12 Novembre 2026 à 08:38 | mis à jour le 12 Novembre 2026 à 08:48



Heures creuses : la part de votre facture qui dit si votre contrat reste rentable 9,3 millions de clients. Une partie de ces heures pourra même glisser en journée. Or l'intérêt de votre option ne tient pas au tarif du kilowattheure creux. Il tient à la part de votre consommation qui tombe réellement dans ces plages, une part qui peut fondre si vos appareils gardent leurs anciennes heures.



Au tarif Bleu, la grille d'EDF applicable au 1er août 2026 donne pour 3 et 6 kVA un abonnement identique dans les deux options. Le kilowattheure y coûte 20,01 centimes en option Base, contre 21,42 centimes en heures pleines et 15,89 centimes en heures creuses. Faites le calcul avec ces trois prix : l'option heures creuses ne devient moins chère que la Base qu'à partir de 25,5 % de votre consommation placée en heures creuses. En dessous de ce seuil, chaque kilowattheure consommé en heures pleines vous coûte 1,41 centime de plus qu'en Base, et l'option vous fait perdre de l'argent.



Cette part se calcule en deux minutes. Sur votre facture, les kilowattheures consommés en heures pleines et en heures creuses figurent sur deux lignes distinctes : additionnez-les, puis divisez la consommation en heures creuses par ce total. Prenons plutôt une facture de régularisation annuelle qu'une facture établie sur une estimation : je la trouve plus fiable, car elle couvre une année entière.

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Vos nouvelles plages d'heures creuses, l'hiver et l'été



Ces plages sont des fenêtres, pas vos horaires. Elles ne veulent pas dire que toute la période entre 10 h et 18 h sera facturée en heures creuses : un client pourra par exemple disposer de 6 heures la nuit et 2 heures en journée l'hiver, puis de 5 heures la nuit et 3 heures en journée l'été. Vos horaires exacts seront propres à votre logement, et vous ne pourrez pas les choisir.



Le déploiement se fera progressivement jusqu'au 31 octobre 2027, si bien que tous les clients concernés ne changeront pas d'horaires le 1er décembre. Votre fournisseur vous préviendra environ un mois avant le changement, puis vous enverra un rappel avant le passage aux horaires d'été, fixé au 1er avril 2027 pour les premiers foyers concernés.

Comme le précise Enedis dans sa page consacrée aux changements du 1er décembre , chaque client conserve 8 heures creuses par jour, dont au moins 5 heures consécutives pendant la nuit. La nouveauté tient à la saison. Du 1er novembre au 31 mars, ces heures seront placées entre 11 h et 17 h en journée et entre 21 h et 7 h la nuit ; du 1er avril au 31 octobre, entre 10 h et 18 h en journée et entre 23 h et 7 h la nuit.Ces plages sont des fenêtres, pas vos horaires. Elles ne veulent pas dire que toute la période entre 10 h et 18 h sera facturée en heures creuses : un client pourra par exemple disposer del'hiver, puis de 5 heures la nuit et 3 heures en journée l'été. Vos horaires exacts seront propres à votre logement, et vous ne pourrez pas les choisir.Le déploiement se fera progressivement jusqu'au 31 octobre 2027, si bien que tous les clients concernés ne changeront pas d'horaires le 1er décembre. Votre fournisseur vous préviendra environ un mois avant le changement, puis vous enverra un rappel avant le passage aux horaires d'été, fixé au 1er avril 2027 pour les premiers foyers concernés.

En été, vos heures creuses pourront tomber l'après-midi 1,7 million de clients entre novembre 2025 et mai 2026, a déjà permis de déplacer jusqu'à 1 gigawatt de consommation l'après-midi, à 15 h.



La question devient alors concrète : serez-vous chez vous l'après-midi pour en profiter ? Une heure creuse qui passe pendant que le lave-linge attend le soir ne vous fait rien gagner, alors qu'une machine lancée juste après le déjeuner un jour de juillet pourra tomber pile dans la nouvelle plage. Tout se jouera sur votre capacité à déplacer une partie suffisante de vos usages vers ces heures-là.



Mais encore faut-il savoir comment vos appareils se déclenchent. Un chauffe-eau électrique équipé d'un contacteur heures pleines/heures creuses correctement raccordé au compteur doit normalement s'adapter automatiquement au nouveau signal. En revanche, un appareil programmé à heure fixe gardera son heure : réglé pour démarrer tous les jours à 13 h, il continuera de le faire même si 13 h n'est plus une heure creuse. Attendez d'avoir reçu vos nouveaux créneaux avant de toucher à vos programmations.

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Enedis modifie les plages horaires des heures creuses : votre tableau électrique dit si votre chauffe-eau suivra les nouveaux horaires L'été changera la donne. Le développement du solaire rend désormais l'électricité plus abondante à certaines heures, en particulier pendant les après-midi d'été, explique le gestionnaire du réseau, qui veut y attirer une partie de notre consommation. La première phase de la réforme, menée auprès deentre novembre 2025 et mai 2026, a déjà permis de déplacer jusqu'à 1 gigawatt de consommation l'après-midi, à 15 h.La question devient alors concrète : serez-vous chez vous l'après-midi pour en profiter ? Une heure creuse qui passe pendant que le lave-linge attend le soir ne vous fait rien gagner, alors qu'une machine lancée juste après le déjeuner un jour de juillet pourra tomber pile dans la nouvelle plage. Tout se jouera sur votre capacité à déplacer une partie suffisante de vos usages vers ces heures-là.Mais encore faut-il savoir comment vos appareils se déclenchent. Un chauffe-eau électrique équipé d'un contacteur heures pleines/heures creuses correctement raccordé au compteur doit normalement s'adapter automatiquement au nouveau signal. En revanche, un appareil programmé à heure fixe gardera son heure : réglé pour démarrer tous les jours à 13 h, il continuera de le faire même si 13 h n'est plus une heure creuse. Attendez d'avoir reçu vos nouveaux créneaux avant de toucher à vos programmations.

Au-delà de 6 kVA, l'option Base vous est fermée au tarif Bleu Si votre part est trop faible, le réflexe serait de repasser en option Base. Sauf que cette porte dépend de votre puissance. Sur la grille du tarif Bleu, les puissances de 9 à 36 kVA de l'option Base sont mises en extinction et ne peuvent plus être souscrites. Un foyer en heures creuses à 9 kVA ou plus ne retrouvera pas l'option Base au tarif réglementé sans baisser sa puissance.



Il lui reste deux pistes : descendre à 6 kVA, si ses appareils le permettent, ou chercher une offre de marché chez un autre fournisseur. Pour les foyers à 3 ou 6 kVA, le retour à la Base reste ouvert. Le changement d'option est d'ailleurs gratuit avec un compteur Linky, rappelle l'UFC-Que Choisir, la demande se faisant auprès de votre fournisseur. Et chez vous, quelle est votre puissance ? Elle est inscrite sur votre facture.



Le prix de vos heures creuses reste l'affaire de votre fournisseur Le gestionnaire du réseau positionne les plages, et c'est votre fournisseur qui fixe les prix des heures pleines et des heures creuses de votre contrat. Une offre de marché peut ainsi afficher un écart entre les deux prix différent de celui du tarif Bleu, et le seuil de 25,5 % ne vaut que pour la grille réglementée à 3 et 6 kVA.



Les foyers déjà passés par la première phase, eux, se sont vu attribuer de nouveaux horaires identiques en été et en hiver. Pour les autres, mieux vaut sortir la dernière facture annuelle avant la lettre de votre fournisseur. Deux lignes, une division, et vous saurez si vos nouvelles heures creuses travailleront pour vous ou contre vous.