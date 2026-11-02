Habitat

Enedis modifie les plages horaires des heures creuses : votre tableau électrique dit si votre chauffe-eau suivra les nouveaux horaires

Chaque nuit, le ballon d'eau chaude se met en route sans que personne n'y pense. Les heures creuses qui le déclenchent sont en train de changer d'horaires pour des millions de foyers, et ce n'est pas votre fournisseur qui les choisit. Encore faut-il que votre chauffe-eau suive le mouvement : votre compteur Linky et votre tableau électrique permettent de le vérifier.

Par Fabrice Crozier | Publié le 2 Novembre 2026 à 08:39 | mis à jour le 2 Novembre 2026 à 08:39



Ce n'est pas votre fournisseur qui fixe vos heures creuses



Cette seconde vague est bien plus large que la première. D'après TotalEnergies, la première phase, de novembre 2025 à juin 2026, a concerné 1,7 million de clients, et la seconde, de décembre 2026 à octobre 2027, touchera 9,3 millions de foyers supplémentaires. Chez EDF, le calendrier démarre un peu plus tôt : son guide annonce des modifications entre le 4 novembre 2026 et le 30 novembre 2027.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Vous êtes chez EDF, chez TotalEnergies ou chez un autre fournisseur ? Pour vos heures creuses, cela ne change rien. Enedis l'écrit sans détour sur son site : vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire, définie par le gestionnaire du réseau en fonction des conditions d'exploitation et de la capacité locale du réseau de distribution. Les nouveaux créneaux arrivent par le compteur, pas par le contrat.Cette seconde vague est bien plus large que la première. D'après TotalEnergies, la première phase, de novembre 2025 à juin 2026, a concerné, et la seconde, de décembre 2026 à octobre 2027, toucherasupplémentaires. Chez EDF, le calendrier démarre un peu plus tôt : son guide annonce des modifications entre le 4 novembre 2026 et le 30 novembre 2027.

Vos heures creuses sont-elles dans le lot ? entre 7h et 11h ou entre 17h et 23h, elles vont probablement changer. Le médiateur rappelle aussi que vos horaires figurent sur votre facture d'électricité ou dans votre espace client. Avez-vous déjà regardé les vôtres ?



Vous ne serez pas pris de court pour autant. Le même médiateur précise que votre fournisseur vous prévient au minimum un mois à l'avance, par écrit, par courrier ou par mail. Certains abonnés n'ont d'ailleurs rien à surveiller : EDF indique que ses clients à l'option Tempo ne sont pas concernés par ce changement. Ceux de ses clients qui ont reçu un nouveau créneau entre le 1er novembre 2025 et le 31 mai 2026 le gardent en l'état, précise encore EDF.

Pour le savoir, inutile d'attendre le courrier. Le médiateur national de l'énergie indique un critère simple : si vos heures creuses actuelles se situent, elles vont probablement changer. Le médiateur rappelle aussi que vos horaires figurent sur votre facture d'électricité ou dans votre espace client. Avez-vous déjà regardé les vôtres ?Vous ne serez pas pris de court pour autant. Le même médiateur précise que votre fournisseur vous prévient au minimum un mois à l'avance, par écrit, par courrier ou par mail. Certains abonnés n'ont d'ailleurs rien à surveiller : EDF indique que ses clients à l'option Tempo ne sont pas concernés par ce changement. Ceux de ses clients qui ont reçu un nouveau créneau entre le 1er novembre 2025 et le 31 mai 2026 le gardent en l'état, précise encore EDF.

Nouveaux horaires d'hiver : vos heures creuses peuvent toutes passer la nuit La nouveauté de cette seconde vague tient aux saisons. Selon EDF, pendant l'hiver, du 1er novembre au 31 mars, toutes vos heures creuses pourront être regroupées la nuit, par exemple de 23h à 7h. Selon les cas, des heures creuses l'après-midi resteront possibles, précise EDF. Pour ceux d'entre vous dont le ballon chauffait jusqu'ici à midi, l'hiver peut changer la donne.



L'été, du 1er avril au 31 octobre, le paysage s'inverse en partie : EDF cite l'exemple de 2 ou 3 heures creuses entre 11h et 17h, le reste la nuit. Pour la nuit, le médiateur annonce un minimum de 5 heures consécutives garanties. Je vous conseille de noter vos horaires actuels dès maintenant, pour comparer d'un coup d'œil le jour où le courrier arrivera.



Ce que l'écran de votre Linky dit, et ce qu'il ne dit pas Faites défiler l'affichage de votre compteur Linky avec les boutons + et -, une fois de jour, une fois en pleine nuit. Enedis explique, dans sa notice sur les affichages du compteur, que lorsqu'un contrat comprend plusieurs tarifs, une flèche à gauche de l'écran indique sur quel tarif le compteur compte la consommation. La même notice ajoute que le nom du contrat doit être le même sur le compteur et sur vos factures.



Et votre ballon, dans tout ça ? Un autre écran le concerne, celui du contact sec, le petit relais qui peut commander le chauffe-eau. D'après Enedis, ce contact peut avoir deux positions, ouvert et fermé, et il peut servir au déclenchement du chauffe-eau, à condition de poser un contacteur sur l'installation. En pleine heure creuse, la flèche doit donc pointer le tarif heures creuses et l'écran afficher « fermé ». Ce relais ne dit pas pour autant si votre ballon y est raccordé.



Votre tableau électrique dit si votre chauffe-eau suit le Linky

Sur le même sujet :

Heures creuses : EDF envoie vos nouveaux horaires, et le départ différé de votre lave-linge ne suivra pas tout seul

Pour en avoir le cœur net, ouvrez la porte du tableau électrique. Selectra explique qu'un contacteur à trois positions, avec un fil fin qui repart vers le compteur, suit le Linky, alors qu'un cadran gradué sur 24 heures est une horloge indépendante, qui ignore le compteur. Cette horloge-là se règle à la main, à la date d'effet indiquée par votre fournisseur. Un coup d'œil au compteur, un autre au tableau, et vous saurez si votre eau chaude vous coûte ce qu'elle doit coûter. Le Linky ne commande pas pour autant chaque ballon. Certains obéissent à une horloge ou à un programmateur posé dans le tableau électrique, qui ignore tout de la réforme. Selectra prévient qu'un chauffe-eau sur horloge continue de chauffer à l'ancienne heure, devenue pleine. Sur votre facture, l'écart se paierait au kilowattheure, nuit après nuit, pendant tout l'hiver.Pour en avoir le cœur net, ouvrez la porte du tableau électrique. Selectra explique qu'un contacteur à trois positions, avec un fil fin qui repart vers le compteur, suit le Linky, alors qu'un cadran gradué sur 24 heures est une horloge indépendante, qui ignore le compteur. Cette horloge-là se règle à la main, à la date d'effet indiquée par votre fournisseur. Un coup d'œil au compteur, un autre au tableau, et vous saurez si votre eau chaude vous coûte ce qu'elle doit coûter.