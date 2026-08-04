Habitat

Incendies : cette villa est restée intacte au milieu des ruines, et quatre détails de sa façade disent si votre maison tiendrait

Dans une rue de Los Angeles réduite en cendres, une villa était restée debout, intacte, au milieu des ruines encore fumantes. Cela n'était pas du à la chance : ils avaient préparé cette maison pendant des années. Après les incendies de Gironde, des Landes et du Var, la même question revient chez ceux qui doivent rebâtir, comme chez ceux qui regardent la forêt en flammes au loin. Une maison peut-elle vraiment tenir quand tout brûle autour d'elle ?



La maison qui est restée debout L'AFP a raconté, en janvier 2025, le cas de cette maison de Pacific Palisades, seule debout dans un quartier de Los Angeles rasé par les flammes. En France, l'incendie de Saumos a détruit 183 maisons au Porge, en Gironde, et la préfecture a révisé son bilan le 1er août : 252 bâtiments de plus de 20 mètres carrés détruits, sur les 2 725 que compte la zone parcourue par le feu. Là aussi, des maisons tiennent debout au milieu des carcasses noircies.



Le tri s'est joué bien avant l'arrivée du front.

Par où le feu entre vraiment



Or ces points d'entrée se traitent une fois pour toutes, en dehors de toute urgence. Assurance Prévention et la Mission risques naturels, qui reprennent les recommandations officielles de prévention, conseillent d'équiper les bouches d'aération et le conduit de cheminée d'un grillage à mailles fines, de vérifier l'étanchéité des ouvertures aux fumées, et d'éloigner de la façade la réserve de bois, la citerne de fioul et les bouteilles de gaz. Un tas de bûches rangé contre un mur, c'est un foyer déjà constitué qui attend son étincelle. Une maison prend rarement feu par contact direct avec les flammes. Elle prend par les braises, ces morceaux incandescents que le vent projette plusieurs centaines de mètres devant le front, et qui cherchent la moindre ouverture : une grille d'aération large comme une main, une chatière de toiture, un coffre de volet roulant, une gouttière remplie d'aiguilles de pin. Une fois la braise passée sous le toit, les pompiers sont encore à trois rues de là. C'est la raison pour laquelle Géorisques, le portail du ministère de la Transition écologique, place l'occultation des aérations au même rang que la fermeture des volets dans ses consignes en cas de feu de forêt Or ces points d'entrée se traitent une fois pour toutes, en dehors de toute urgence. Assurance Prévention et la Mission risques naturels, qui reprennent les recommandations officielles de prévention, conseillent d'équiper les bouches d'aération et le conduit de cheminée d'un grillage à mailles fines, de vérifier l'étanchéité des ouvertures aux fumées, et d'éloigner de la façade la réserve de bois, la citerne de fioul et les bouteilles de gaz. Un tas de bûches rangé contre un mur, c'est un foyer déjà constitué qui attend son étincelle.

Le bardage, les volets, le vitrage Vient ensuite l'enveloppe elle-même, et là, tous les matériaux ne se valent pas. Le PVC est le premier à lâcher : volets, gouttières et descentes d'eau fondent et s'enflamment à des températures que le rayonnement d'un feu de forêt atteint sans difficulté, d'où la recommandation de les écarter des façades exposées. Les volets pleins en bois massif de plus de deux centimètres, ou en métal, jouent à l'inverse un rôle de bouclier : ils protègent des vitrages qui, eux, peuvent exploser sous la chaleur avant même que les flammes n'arrivent.



La villa californienne décrite par l'AFP applique la même logique un cran plus loin : bardage en fibre-ciment à la place du bois, vitrages à haute protection thermique, toiture végétalisée dont le terreau forme une couche de protection supplémentaire, et un jardin de roches volcaniques planté d'agaves et d'oliviers nains en guise de zone tampon, sans un brin d'herbe sèche contre les murs. L'architecte qui l'a conçue, et qui l'habite avec son épouse, souligne un point que les propriétaires français devraient retenir avant de signer un devis de reconstruction : remplacer un bardage bois par du fibre-ciment se fait à coût quasiment neutre. Ce n'est pas le budget qui décide, c'est le moment où la décision est prise.

Ce que la loi impose, et ce qu'elle se contente de conseiller



La réponse tient en un chiffre : un peu plus de 200 communes sont couvertes par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt, le seul document qui rende des prescriptions de construction opposables, alors que 6 870 communes ont été déclarées exposées au risque par les préfets en 2022, selon les chiffres clés des risques naturels publiés par le service statistique du ministère de la Transition écologique. Soit une commune exposée sur 34.



Dans les quelque 6 670 autres, aucune règle ne s'impose au bâti. La loi de juillet 2023 sur le risque incendie devait ouvrir aux plans locaux d'urbanisme la possibilité d'imposer des prescriptions techniques de résistance aux constructions neuves ; le Sénat rappelle que l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, ne conservant que l'envoi par le préfet de recommandations techniques aux collectivités. Une recommandation ne se contrôle pas et ne se sanctionne pas.

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Sauf que l'inverse est vrai pour vos abords. Pour les maisons situées à moins de 200 mètres d'un massif classé à risque, le débroussaillement sur 50 mètres est une obligation, et son non-respect autorise votre assureur à ajouter jusqu'à 5 000 € de franchise à celle de votre contrat en cas de sinistre. Autrement dit, l'État vous laisse libre de vos murs mais pas de votre terrain. Reste à savoir ce que la loi française exige réellement de votre maison.La réponse tient en un chiffre : un peu plus desont couvertes par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt, le seul document qui rende des prescriptions de construction opposables, alors que 6 870 communes ont été déclarées exposées au risque par les préfets en 2022, selon les chiffres clés des risques naturels publiés par le service statistique du ministère de la Transition écologique. Soit une commune exposée sur 34.Dans les quelque 6 670 autres, aucune règle ne s'impose au bâti. La loi de juillet 2023 sur le risque incendie devait ouvrir aux plans locaux d'urbanisme la possibilité d'imposer des prescriptions techniques de résistance aux constructions neuves ; le Sénat rappelle que l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, ne conservant que l'envoi par le préfet de recommandations techniques aux collectivités. Une recommandation ne se contrôle pas et ne se sanctionne pas.Sauf que l'inverse est vrai pour vos abords. Pour les maisons situées à moins de 200 mètres d'un massif classé à risque, le débroussaillement sur 50 mètres est une obligation, et son non-respect autorise votre assureur à ajouter jusqu'àde franchise à celle de votre contrat en cas de sinistre. Autrement dit, l'État vous laisse libre de vos murs mais pas de votre terrain.

Par quoi commencer si vous ne refaites pas tout

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Quant à l'entretien du terrain, il ouvre droit au crédit d'impôt services à la personne dès lors qu'il est confié à une entreprise déclarée : 50 % des sommes versées, dans la limite de 5 000 € de dépenses de jardinage par an et par foyer, soit 2 500 € pris en charge. Ce plafond de dépenses, 5 000 €, est exactement le montant de la franchise que votre assureur peut ajouter si le terrain n'a pas été débroussaillé. Personne ne va refaire sa toiture au mois d'août. Mais la hiérarchie des gestes utiles commence par les moins coûteux, et ce sont aussi les plus efficaces : grillage fin sur les aérations et le conduit de cheminée, gouttières vidées avant l'été, bois de chauffage et bouteilles de gaz déplacés dans un abri fermé à distance, mobilier de jardin en résine rentré dès qu'un départ de feu est signalé. Le reste se joue au fil des travaux : au moment de changer des volets, de refaire une terrasse ou de poser une clôture, le choix du matériau ne coûte presque rien de plus et ne se représentera pas avant vingt ans.Quant à l'entretien du terrain, il ouvre droit au crédit d'impôt services à la personne dès lors qu'il est confié à une entreprise déclarée : 50 % des sommes versées, dans la limite de 5 000 € de dépenses de jardinage par an et par foyer, soit 2 500 € pris en charge. Ce plafond de dépenses, 5 000 €, est exactement le montant de la franchise que votre assureur peut ajouter si le terrain n'a pas été débroussaillé.