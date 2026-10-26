Habitat

Ils tondent encore eux-mêmes chaque samedi matin : pourquoi un robot tondeuse est un cadeau utile pour vos grands-parents

Chaque samedi matin, la même tondeuse sort du garage, et le chantier qui tenait en une matinée déborde désormais sur l'après-midi. Vos grands-parents assurent que tout va bien, qu'un jardin ne s'entretient pas tout seul et qu'ils ont toujours fait ainsi. Sauf qu'il existe aujourd'hui une autre façon de garder une belle pelouse, sans y laisser son week-end.

| Publié le 26 Octobre 2026 à 08:00 | mis à jour le 25 Octobre 2026 à 18:56



Un jardin qui prend de plus en plus de temps à entrenir



Pourtant, ils n'ont plus besoin de se donner autant de mal pour garder une belle pelouse. Un

Nous connaissons tous cette scène, au détour d'une visite chez nos grands-parents : ils continuent de tout faire comme avant, au prix de beaucoup de temps et d'énergie. Peut-être que votre grand-père pousse encore sa lourde tondeuse chaque samedi matin, et qu'avec l'âge, ce qui lui prenait une matinée mord désormais sur l'après-midi. Votre grand-mère, elle, laisse filer tout le week-end dans l'entretien du jardin, quand elle préférerait s'installer avec un livre et une tasse de thé. À les entendre, tout va très bien : ils ont toujours fait ainsi, et un jardin ne s'entretient pas tout seul.Pourtant, ils n'ont plus besoin de se donner autant de mal pour garder une belle pelouse. Un robot tondeuse fait en effet partie de ces cadeaux dont on se demande, quelques semaines plus tard, comment on a pu s'en passer. Il est pratique, attentionné, et il reste utile bien après qu'on a retiré le papier d'emballage. Surtout, il leur rend le temps qu'ils consacraient à une tâche physiquement éprouvante, pour le passer dehors, sans la corvée.

Tondre sans dépendre de personne



D'ailleurs, vos grands-parents n'osent peut-être pas demander. C'est souvent le cas de ceux qui ont passé leur vie à être la personne vers qui les autres se tournaient. Un

Le grand intérêt d'un robot tondeuse, c'est qu'il leur permet d'entretenir leur jardin sans attendre que vous, ou quelqu'un d'autre, passiez dès que l'herbe devient trop haute. Vous êtes heureux de tondre quand vous leur rendez visite, bien sûr. Mais le quotidien est chargé, et ces heures-là, vous préféreriez les passer avec eux, autour d'un repas ou à jouer avec les enfants.D'ailleurs, vos grands-parents n'osent peut-être pas demander. C'est souvent le cas de ceux qui ont passé leur vie à être la personne vers qui les autres se tournaient. Un robot tondeuse sans fil périphérique leur rend cette part d'autonomie. Selon le modèle, il suit un programme de tonte, regagne seul sa station de recharge, et certains réglages se modifient depuis une application sur votre téléphone. La pelouse reste entretenue, sans qu'ils aient à manier la tondeuse ni à solliciter qui que ce soit.

Le jardin redevient un endroit où l'on s'assoit Pour eux, le jardin n'est pas un simple carré de pelouse. C'est là qu'ils ont fêté les grands moments, réuni la famille autour de la table et regardé leurs petits-enfants jouer. C'est encore là qu'ils passent leurs soirées quand le temps le permet. Ils y tiennent, et ils veulent qu'il reste impeccable, même si l'entretien les fatigue de plus en plus.



Le robot garde ce plaisir intact en retirant l'effort. Certains modèles se programment pour couper un peu d'herbe régulièrement, plutôt que de tout tondre en une longue séance. Le résultat peut même dépasser celui de la tonte du samedi : le gazon reste net, avec beaucoup moins d'interventions. Encore faut-il choisir un appareil adapté au terrain et prendre le temps de lire la notice.



Sur tout un été, la différence se mesure aux matinées du week-end. Vos grands-parents ne les passent plus derrière la tondeuse : ils invitent des amis, prennent le petit-déjeuner avec leurs proches, ou s'installent enfin au milieu de leurs fleurs pour profiter du soleil, au lieu de remettre cet après-midi de détente à plus tard.



Pensez à ceux qui vont vivre avec, pas seulement à la pelouse Avant d'acheter, prenez le temps d'observer leur jardin. L'appareil doit convenir aux personnes qui s'en serviront autant qu'à la pelouse qu'il aura à tondre. Évaluez la superficie et la configuration du terrain, puis comparez-les à la surface recommandée par le fabricant et à la pente maximale qu'il accepte. Vérifiez aussi ses limites sur les sols irréguliers, les passages étroits et les obstacles.



Certains modèles se guident grâce à un câble périphérique, d'autres s'appuient sur des caméras et le GPS. Le bon choix dépend de leur jardin : ne partez donc pas du principe que le modèle le plus récent ou le plus cher sera forcément le mieux adapté.



La simplicité d'utilisation compte tout autant. Vos grands-parents pourront-ils programmer la tondeuse sans aide ? Les horaires de tonte peuvent-ils se caler sur leurs habitudes plutôt que les bousculer ? Les dispositifs de sécurité sont-ils fiables, les commandes claires, la station de recharge facile d'accès ? Ce sont les questions à se poser au moment de choisir.



Le cadeau qui se fait oublier Quand on choisit un cadeau pour ses proches, on est souvent tenté par quelque chose de sentimental, d'impressionnant, ou qu'ils ne s'offriraient jamais eux-mêmes. Pourtant, le cadeau le plus précieux est souvent celui qui améliore leur quotidien en toute discrétion. Pour des grands-parents qui ont un jardin, un robot tondeuse les libère d'une tâche physiquement exigeante, et leur laisse le meilleur : le temps d'en profiter.