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Ménage de fin de séjour : Airbnb a changé ses règles, et si vous louez votre logement, voici ce que vous ne pouvez plus imposer à vos voyageurs

Défaire le lit, lancer une machine, ranger la vaisselle avant de rendre les clés : si vous louez votre logement sur Airbnb, ces consignes de départ figuraient peut-être dans votre règlement. La plateforme a changé ses règles sur le ménage de fin de séjour, et nombre de propriétaires le vivent mal. Avant votre prochaine réservation, mieux vaut savoir ce que vous pouvez encore demander à vos voyageurs.

Par Fabrice Crozier | Publié le 22 Novembre 2026 à 09:11 | mis à jour le 22 Novembre 2026 à 09:11



Ménage de fin de séjour : ce que vos voyageurs n'ont plus à faire



La nouvelle politique d'Airbnb sur le règlement intérieur s'applique aux réservations effectuées à partir du 20 novembre 2026, partout dans le monde. C'est la date de la réservation qui compte, et non celle de l'arrivée. Concrètement, vous ne pouvez plus exiger de vos voyageurs qu'ils retirent les draps du lit, lancent une machine, lavent ou rangent la vaisselle, ou emportent les ordures hors du logement. Le principe est large : une tâche qui demande un effort ou un temps important, ou qui revient normalement à un agent d'entretien, ne peut plus leur être imposée.

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Les petits gestes que vous pouvez encore leur demander Mais Airbnb ne vous demande pas pour autant d'accepter un logement rendu dans n'importe quel état. La plateforme l'a écrit aux hôtes : vous pouvez demander à vos voyageurs de déposer la vaisselle sale dans l'évier, mais pas de la laver ni de la ranger. Trier les déchets reste aussi une demande admise, qu'Airbnb apprécie en tenant compte du type de logement et du contexte local. Ces petits gestes, nous les faisons d'ailleurs le plus souvent sans que personne nous les réclame.



Votre règlement change de forme lui aussi. Vous choisissez désormais parmi 7 règles types, comme le nombre maximal de voyageurs, les heures de calme ou les animaux, et la fermeture à clé du logement avec le lieu où laisser les clés en fait partie. Et toutes vos consignes doivent figurer dans une rubrique dédiée, visible avant la réservation : plus question d'ajouter une règle par message une fois le séjour réservé, ni par un mot laissé dans le logement.

Qui paie le ménage, et que faire en cas de casse frais de ménage, ce que vous fixez librement, le voyageur les paie dès la réservation, et c'est le nettoyage entre deux séjours qu'ils financent. Autrement dit, ce que vos voyageurs ne font plus, c'est à vous ou à la personne qui entretient votre logement de le prendre en charge, quitte à revoir le montant de ces frais.



Les pénalités imposées par les hôtes ne sont pas autorisées, rappelle Airbnb : vous ne pouvez donc rien retenir à un voyageur qui part sans avoir défait le lit. En cas de vraie casse, c'est vers AirCover, la garantie qu'Airbnb propose aux hôtes, que vous vous tournez.

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Et si c'est vous qui partez en vacances ? Pour une réservation faite depuis le 20 novembre, lisez la rubrique du règlement avant de payer et gardez-en une capture d'écran. Une consigne arrivée après coup, par message, sort du cadre fixé par la plateforme et n'a plus à être suivie. C'est le cœur de la colère des propriétaires, et je la comprends. Si vous facturez des, ce que vous fixez librement, le voyageur les paie dès la réservation, et c'est le nettoyage entre deux séjours qu'ils financent. Autrement dit, ce que vos voyageurs ne font plus, c'est à vous ou à la personne qui entretient votre logement de le prendre en charge, quitte à revoir le montant de ces frais.Les pénalités imposées par les hôtes ne sont pas autorisées, rappelle Airbnb : vous ne pouvez donc rien retenir à un voyageur qui part sans avoir défait le lit. En cas de vraie casse, c'est vers, la garantie qu'Airbnb propose aux hôtes, que vous vous tournez.Et si c'est vous qui partez en vacances ? Pour une réservation faite depuis le 20 novembre, lisez la rubrique du règlement avant de payer et gardez-en une capture d'écran. Une consigne arrivée après coup, par message, sort du cadre fixé par la plateforme et n'a plus à être suivie.

Propriétaires en colère : ce que vous risquez sans rien changer 21 000 signataires, d'après TourMaG, et un rassemblement d'hôtes était prévu le 20 novembre à 16 h devant le siège d'Airbnb France. Certains propriétaires ont même bloqué leurs réservations à partir du 20 novembre.



Sur le fond, Airbnb n'a pourtant rien cédé. La plateforme a retouché sa politique le 3 novembre, mais ces modifications ne touchent pas aux limites imposées aux hôtes. Les contrôles des annonces commencent le 20 novembre et se poursuivront jusqu'en mars 2027. Quand une règle est signalée, vous disposez d'au moins 20 jours pour la corriger ou faire appel. Si vous ne corrigez pas, une alerte s'affiche sur la page de votre logement, qui perd ensuite de la visibilité dans la recherche en cas de récidive.



Le plus simple, si vous louez votre logement, est donc de relire dès maintenant votre règlement sur Airbnb et d'en retirer les corvées. Vos démarches de loueur, elles, n'ont pas bougé : comme le rappelle Ce que nous voyons depuis un mois ressemble à une fronde. Une pétition demandant le retrait de la mesure rassemblait fin octobre plus de, d'après TourMaG, et un rassemblement d'hôtes était prévu le 20 novembre à 16 h devant le siège d'Airbnb France. Certains propriétaires ont même bloqué leurs réservations à partir du 20 novembre.Sur le fond, Airbnb n'a pourtant rien cédé. La plateforme a retouché sa politique le 3 novembre, mais ces modifications ne touchent pas aux limites imposées aux hôtes. Les contrôles des annonces commencent le 20 novembre et se poursuivront. Quand une règle est signalée, vous disposez d'au moins 20 jours pour la corriger ou faire appel. Si vous ne corrigez pas, une, qui perd ensuite de la visibilité dans la recherche en cas de récidive.Le plus simple, si vous louez votre logement, est donc de relire dès maintenant votre règlement sur Airbnb et d'en retirer les corvées. Vos démarches de loueur, elles, n'ont pas bougé : comme le rappelle la fiche de Service public sur la location d'une résidence secondaire en meublé de tourisme , vous devez déclarer votre meublé à la mairie, sous une forme qui dépend de votre commune, ainsi qu'aux impôts. Une maison bien tenue se prépare désormais entre deux séjours, et non plus sur la liste laissée aux voyageurs.