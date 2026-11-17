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Google Wallet intègre les clés numériques de maison : votre téléphone Android ouvrira votre porte, à condition d'équiper d'abord votre entrée

Vous fouillez encore votre sac à la recherche du trousseau en arrivant devant chez vous ? Avec un téléphone Android, ouvrir la porte ressemblera bientôt à un paiement sans contact, puisque Google Wallet intègre désormais les clés numériques de maison. Il suffira d'approcher l'appareil de la serrure. Encore faut-il que votre porte soit équipée pour reconnaître votre téléphone, et c'est sur ce point que l'affaire se corse.

Par Fabrice Crozier | Publié le 17 Novembre 2026 à 09:37 | mis à jour le 17 Novembre 2026 à 09:37



Votre téléphone Android ouvre la porte comme il paie à la caisse paiement sans contact que beaucoup d'entre nous pratiquent déjà à la caisse.



Les propriétaires d'iPhone connaissent ce geste depuis longtemps, puisqu'Apple le propose dans son portefeuille depuis 2021. Samsung l'a ajouté à ses smartphones Galaxy en mars 2026. Les autres téléphones Android restaient sur le pas de la porte : en mai, L'Éclaireur Fnac regrettait, en testant un clavier de serrure compatible, que l'absence de Google Wallet ampute la fonction de tout son intérêt pour les utilisateurs d'Android hors Samsung. Le geste demande désormais trois choses : un téléphone Android doté du sans contact, une serrure compatible et un boîtier Google qui les relie.

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Ce qu'il faut chez vous, de la porte d'entrée au salon Android 9 ou une version plus récente et disposer du sans contact, que les fabricants appellent NFC. Les applications Google Home et Google Wallet sont aussi à mettre à jour, car c'est la première qui crée la clé et la seconde qui la garde.



Pour la serrure, ensuite, il faut un modèle certifié Matter, le langage commun des objets connectés, et compatible avec Aliro, la norme qui permet à une même serrure d'accepter les clés numériques d'Apple, de Google et de Samsung. Au lancement, Google ne cite que trois modèles : la serrure Aqara U400, la Schlage Sense Pro et le clavier Nuki Keypad 2 NFC.



Mais ce duo ne suffit pas. Il faut encore un boîtier Google qui relie la serrure au réseau de la maison, ce que la marque appelle un routeur de bordure Thread. Parmi les appareils cités pour la clé de maison figurent l'écran Nest Hub de deuxième génération, le Nest Hub Max, le routeur Nest Wifi Pro et le Google TV Streamer, que recense aussi Commençons par ce que vous avez déjà en poche. Votre téléphone doit tourner souset disposer du sans contact, que les fabricants appellent NFC. Les applications Google Home et Google Wallet sont aussi à mettre à jour, car c'est la première qui crée la clé et la seconde qui la garde.Pour la serrure, ensuite, il faut un modèle certifié Matter, le langage commun des objets connectés, et compatible avec Aliro, la norme qui permet à une même serrure d'accepter les clés numériques d'Apple, de Google et de Samsung. Au lancement, Google ne cite que trois modèles : la serrure Aqara U400, la Schlage Sense Pro et le clavier Nuki Keypad 2 NFC.Mais ce duo ne suffit pas. Il faut encore un boîtier Google qui relie la serrure au réseau de la maison, ce que la marque appelle un. Parmi les appareils cités pour la clé de maison figurent l'écran Nest Hub de deuxième génération, le Nest Hub Max, le routeur Nest Wifi Pro et le Google TV Streamer, que recense aussi la page d'aide de Google Home . Si l'un d'eux trône déjà dans votre salon, une bonne partie du chemin est faite.

Avec Nuki, la serrure connectée se pose sur votre porte actuelle Le clavier de Nuki ne remplace pas votre serrure. Il se fixe à l'extérieur, à côté de l'entrée, et commande une serrure connectée de la même marque posée à l'intérieur de la porte. Celle-ci, la Smart Lock Go par exemple, est compatible avec les cylindres existants et s'installe sur la face intérieure de la porte en moins de 5 minutes, sans perçage. Avant d'acheter quoi que ce soit, le site de Nuki propose d'ailleurs de vérifier si ses serrures conviennent à votre porte.



Côté budget, la Smart Lock Go est affichée à 149 € et le Keypad 2 NFC à 179 € sur la boutique en ligne de Nuki. Équiper l'entrée revient ainsi à 328 € pour la serrure et le clavier, sans compter le boîtier Google si vous n'en avez pas. Le clavier garde en contrepartie d'autres entrées que le téléphone, avec jusqu'à 200 codes et 20 empreintes digitales, bien utiles le soir où l'appareil est resté sur la table de nuit.

Une clé numérique pour toute la maison, et un réglage à changer La clé n'est pas attachée à une serrure, mais au domicile enregistré dans l'application Google Home. Une seule clé sert alors à plusieurs serrures compatibles du logement, par exemple la porte d'entrée et celle du garage. Les autres membres du foyer ajoutent chacun la leur dans leur propre Google Wallet, et la vôtre se synchronise d'elle-même sur vos autres téléphones Android connectés au même compte.



Un réglage mérite en revanche votre attention dès le premier jour. Par défaut, la porte s'ouvre même quand l'écran du téléphone est verrouillé, pourvu qu'il ait été déverrouillé dans les dernières heures : autrement dit, celui qui trouve votre téléphone peu après vous peut ouvrir la porte. Je vous conseille d'exiger, dans les réglages de la clé sur Google Wallet, le déverrouillage de l'écran ou votre empreinte avant chaque ouverture. C'est un geste de plus pour vous, et une porte fermée pour quiconque trouverait votre téléphone.

Rien encore sur votre téléphone Android ? C'est normal Si vous ouvrez Google Home sans rien trouver, pas d'inquiétude. Google a d'abord réservé la fonction aux inscrits de l'aperçu public de l'application, et promet de l'étendre à l'ensemble des utilisateurs au cours des prochaines semaines. Une fois une serrure compatible installée, l'application vous proposera d'elle-même d'ajouter la clé à Google Wallet.



Sauf que la version la plus confortable, celle qui ouvre la porte à votre approche sans sortir le téléphone de la poche, demandera un équipement plus récent encore. Elle reste désactivée par défaut et suppose un téléphone équipé de l'ultra large bande, comme le Pixel 10 Pro ou certains Galaxy, face à une serrure qui en dispose aussi, ce qui n'est pas le cas du clavier Nuki. Pour ceux d'entre nous qui ont un téléphone Android de quelques années, le geste du paiement sans contact restera la règle, et il est déjà bien plus simple qu'un trousseau à chercher sous la pluie.