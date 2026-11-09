Habitat

Pompe à chaleur : deux occupants sur trois suivis par l'ADEME ne la règlent pas eux-mêmes, et un rendement perdu se paie sur votre facture

Une fois la pompe à chaleur posée à la place de la vieille chaudière, son occupant touche rarement à son boîtier de commande. Dans les maisons suivies d'un hiver à l'autre par des ingénieurs, deux répondants sur trois disent ne pas en avoir modifié eux-mêmes les réglages. Or c'est ce boîtier qui décide de l'électricité que votre pompe à chaleur consomme pour vous chauffer, et le rendement de certaines installations a dérivé sans qu'une cause ait été identifiée.

Par Fabrice Crozier | Publié le 9 Novembre 2026 à 08:37 | mis à jour le 9 Novembre 2026 à 08:37



Le rendement de votre pompe à chaleur mesuré dans 81 maisons



Les 81 pompes à chaleur suivies prolongent une campagne de 100 installations qui avaient toutes remplacé une chaudière au gaz ou au fioul dans une maison individuelle. En moyenne, une pompe air/eau y produit 2,8 kWh de chaleur pour chaque kWh d'électricité consommé, une pompe géothermique 4,3. Corrigé des écarts de climat, le rendement n'a progressé que de 2 % en moyenne d'une année sur l'autre, mais cette moyenne cache des écarts considérables : la moitié des pompes ont stagné ou reculé, jusqu'à près d'un tiers, quand l'autre moitié a stagné ou gagné jusqu'à 56 % de rendement.

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Un réglage oublié se paie sur votre facture d'électricité 10 % représente environ 500 kWh, soit 100 euros d'électricité par saison de chauffe, un montant qui dépend bien sûr de chaque maison. Pour les quatre maisons qui ont le plus progressé, l'économie atteint 1 000 à 2 000 kWh sur l'année.



À l'inverse, les quatre maisons qui ont le plus reculé ont surconsommé de 500 à 1 000 kWh. Je trouve ce repère plus parlant que les rendements affichés dans les brochures, parce qu'il ne dépend pas de l'achat d'un appareil neuf mais de la façon dont le vôtre est réglé. Entre les deux hivers mesurés, 88 réglages ont d'ailleurs été modifiés dans 38 maisons, par les occupants, les techniciens ou les fabricants.

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Chauffage au gaz ou à l'électricité : avec le prix repère de la CRE relevé au 1er novembre, votre vieille chaudière coûte presque autant qu'un radiateur Les ingénieurs ont traduit ces écarts en électricité consommée, et leur ordre de grandeur parle à tout le monde. Une variation de performance dereprésente environ, soit, un montant qui dépend bien sûr de chaque maison. Pour les quatre maisons qui ont le plus progressé, l'économie atteint 1 000 à 2 000 kWh sur l'année.À l'inverse, les quatre maisons qui ont le plus reculé ont surconsommé de 500 à 1 000 kWh. Je trouve ce repère plus parlant que les rendements affichés dans les brochures, parce qu'il ne dépend pas de l'achat d'un appareil neuf mais de la façon dont le vôtre est réglé. Entre les deux hivers mesurés,ont d'ailleurs été modifiés dans 38 maisons, par les occupants, les techniciens ou les fabricants.

La loi d'eau, ce réglage qui fait le rendement de votre pompe Le plus rentable de ces réglages porte un nom barbare, la « loi d'eau ». C'est la courbe qui fixe la température de l'eau envoyée dans vos radiateurs ou votre plancher chauffant en fonction du froid qu'il fait dehors. Sur les 12 maisons dont le rendement a progressé de 10 % ou plus, les deux tiers doivent ce gain à une loi d'eau mise en place ou mieux réglée.



Ce n'est pas un cas d'école. Une analyse complémentaire des données de la campagne initiale a montré que la moitié des maisons disposaient encore d'une marge d'optimisation de ce réglage, avec un enjeu de 0,1 à 2 points de rendement. La difficulté, écrivent les ingénieurs, est de procéder par étapes sans décourager l'occupant ni le laisser avoir froid. C'est l'objet du second rapport de l'ADEME, mis en ligne le 2 novembre, qui propose aux professionnels des méthodes pour mieux régler cette courbe.



Poêle à bois allumé : ce que devient le rendement de votre pompe Parmi les plus fortes baisses de rendement mesurées, plusieurs viennent d'une loi d'eau relevée, deux d'entre elles avec un ralenti de nuit moins marqué. L'une d'elles a une autre origine, que beaucoup d'entre nous reconnaîtront : l'occupant a installé un poêle à bois. Le rapport décrit alors une chute considérable de la consommation de la pompe à chaleur, avec une pompe qui fonctionnait quasiment en permanence.



Votre facture d'électricité ne s'envole donc pas, puisque le bois prend le relais. En revanche, l'appareil produit peu de chaleur pour l'électricité qu'il continue de consommer, et la conclusion du rapport range ce cas parmi les baisses dues à une moindre utilisation de la pompe au profit d'un chauffage d'appoint. Si vous faites du feu tout l'hiver, demandez à votre installateur s'il faut baisser la consigne de la pompe les jours de flambée.



Plus de 24 démarrages par jour, un défaut de régulation Autre défaut mesuré dès le premier hiver : 44 % des pompes de l'observatoire se mettaient en route puis s'arrêtaient plus de 24 fois par jour en décembre, janvier et février. Ces démarrages à répétition ne cassent pas le compresseur d'un coup. Mais ils dégradent les performances de la pompe et usent le compresseur prématurément, à court ou moyen terme suivant les machines.



Chez un fabricant, les cycles venaient de la façon dont la régulation gère la maison une fois la température demandée atteinte. Un réglage les limite, le délai minimal entre deux redémarrages du compresseur, souvent fixé à quelques minutes : porté à une vingtaine de minutes, il espace nettement les cycles, et son plein effet se verra sur les mesures de 2026. Un programme horaire bien réglé limite lui aussi les moments où la pompe se met en route. Dans les maisons où les cycles ont nettement reculé, souvent après un réglage, la baisse atteint 42 %, et 16 % en moyenne sur l'ensemble des pompes suivies.



Pourquoi deux propriétaires sur trois ne touchent pas aux réglages 67 % des participants n'ont pas modifié eux-mêmes les réglages de leur pompe à chaleur. Les occupants citent eux-mêmes la complexité de l'interface de régulation parmi leurs motifs d'insatisfaction, et nous sommes nombreux à ne pas vouloir toucher à un boîtier que nous ne comprenons pas.



Ensuite parce que les fabricants venus inspecter leurs installations ont dû faire des mises à jour ou des réglages dans 14 des 17 maisons visitées. Les ingénieurs y voient le signe que certaines informations ne sont pas bien transmises aux installateurs et aux mainteneurs.

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Les entretiens étant conseillés tous les deux ans, la prochaine visite de votre chauffagiste est le bon moment pour lui demander de vérifier la loi d'eau, plutôt que de tâtonner sans aide dans les menus. Plus de 90 % des occupants suivis se disent au moins plutôt satisfaits de leur pompe à chaleur : bien réglée, elle tient ses promesses, encore faut-il que quelqu'un ose ouvrir le boîtier. Pourquoi tant de pompes restent-elles mal réglées ? D'abord parce quedes participants n'ont pas modifié eux-mêmes les réglages de leur pompe à chaleur. Les occupants citent eux-mêmes la complexité de l'interface de régulation parmi leurs motifs d'insatisfaction, et nous sommes nombreux à ne pas vouloir toucher à un boîtier que nous ne comprenons pas.Ensuite parce que les fabricants venus inspecter leurs installations ont dû faire des mises à jour ou des réglages dans 14 des 17 maisons visitées. Les ingénieurs y voient le signe que certaines informations ne sont pas bien transmises aux installateurs et aux mainteneurs.Les entretiens étant conseillés tous les deux ans, la prochaine visite de votre chauffagiste est le bon moment pour lui demander de vérifier la loi d'eau, plutôt que de tâtonner sans aide dans les menus. Plus de 90 % des occupants suivis se disent au moins plutôt satisfaits de leur pompe à chaleur : bien réglée, elle tient ses promesses, encore faut-il que quelqu'un ose ouvrir le boîtier.