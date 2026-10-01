Habitat

Leasing de pompes à chaleur : pour remplacer votre chaudière au fioul ou au gaz, l'État plafonne la mensualité à votre facture de chauffage actuelle

Votre chaudière au fioul tourne encore, mais le prix du plein a flambé et la pompe à chaleur semblait réservée à ceux qui peuvent avancer plusieurs milliers d'euros. Le leasing de pompes à chaleur, ouvert aux précommandes depuis le jeudi 1er octobre, promet l'inverse aux propriétaires modestes : changer d'appareil sans payer davantage chaque mois. Votre pension décide si vous y avez droit, et le contrat décide de ce que vaut la promesse.

Par Fabrice Crozier | Publié le 1 Octobre 2026 à 12:48 | mis à jour le 1 Octobre 2026 à 12:48



Votre chaudière remplacée sans payer plus chaque mois, promet l'État 55 000 pompes à chaleur, et les premières poses auront lieu en novembre.



La règle posée par l'État est simple à énoncer. Selon le dossier de presse du ministère, la mensualité globale après travaux, qui additionne le remboursement, l'électricité et la maintenance, doit être inférieure ou égale à votre dépense de chauffage mensuelle d'avant les travaux. Au bout de trois ans dans la plupart des cas, l'appareil est remboursé, et la ministre chargée de l'Énergie promet alors une facture de chauffage divisée par deux.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. L'appareil le plus cher de votre maison pourrait vous coûter chaque mois ce que vous coûte déjà votre chaudière. Le Gouvernement a dévoilé le mercredi 30 septembre les six premiers groupements retenus pour cette « offre intégrée », qui réunit dans un seul contrat l'appareil, sa pose, son entretien, l'électricité et le financement du reste à payer après les aides. Ensemble, ils s'engagent à installer, et les premières poses auront lieu en novembre.La règle posée par l'État est simple à énoncer. Selon le dossier de presse du ministère, la mensualité globale après travaux, qui additionne le remboursement, l'électricité et la maintenance, doit être. Au bout de trois ans dans la plupart des cas, l'appareil est remboursé, et la ministre chargée de l'Énergie promet alors une facture de chauffage divisée par deux.

Seul avec moins de 2 060 € de retraite déclarée, la porte vous est ouverte 22 259 € de revenu fiscal de référence, un couple jusqu'à 32 553 €. En Île-de-France, les plafonds montent à 29 253 € et 42 933 €.



Vous ne connaissez pas ce chiffre par cœur ? Nous non plus, mais nous connaissons tous le montant de notre pension. Or le chemin inverse se fait vite pour un foyer qui ne vit que de ses retraites. Sur une pension, le fisc applique un abattement de 10 %, si bien que le plafond d'une personne seule hors Île-de-France correspond à environ 24 700 € de retraites déclarées par an, soit un peu plus de 2 060 € par mois. Pour un couple, le même calcul donne environ 36 170 € par an, soit un peu plus de 3 010 € par mois à deux. Le calcul est le nôtre.



Concrètement, seul avec moins de 2 060 € de retraite déclarée par mois, vos revenus vous ouvrent l'offre partout en France, puisque le plafond francilien est plus haut. Au-dessus, tout dépend de votre région et de vos autres revenus, car des loyers ou des placements imposables gonflent le revenu fiscal de référence. Je vous conseille de comparer avec votre avis d'imposition, pas avec votre virement : la pension déclarée dépasse d'environ 3 % celle qui arrive sur votre compte.



Quant au montant, la ministre déléguée à l'Énergie, Maud Bregeon, a indiqué à L'Est Républicain une aide moyenne de 9 800 € par foyer : une moyenne, pas une somme garantie à chacun. L'offre s'adresse aux propriétaires d'une maison individuelle classés « très modestes » ou « modestes » par l'Agence nationale de l'habitat, d'après le revenu fiscal de référence de votre avis d'imposition. Comme le précise la fiche de Service public consacrée aux aides de l'Anah , hors Île-de-France, une personne seule reste « modeste » jusqu'àde revenu fiscal de référence, un couple jusqu'à 32 553 €. En Île-de-France, les plafonds montent à 29 253 € et 42 933 €.Vous ne connaissez pas ce chiffre par cœur ? Nous non plus, mais nous connaissons tous le montant de notre pension. Or le chemin inverse se fait vite pour un foyer qui ne vit que de ses retraites. Sur une pension, le fisc applique un abattement de 10 %, si bien que le plafond d'une personne seule hors Île-de-France correspond à environ 24 700 € de retraites déclarées par an, soit. Pour un couple, le même calcul donne environ 36 170 € par an, soit un peu plus de 3 010 € par mois à deux. Le calcul est le nôtre.Concrètement, seul avec moins de 2 060 € de retraite déclarée par mois, vos revenus vous ouvrent l'offre partout en France, puisque le plafond francilien est plus haut. Au-dessus, tout dépend de votre région et de vos autres revenus, car des loyers ou des placements imposables gonflent le revenu fiscal de référence. Je vous conseille de comparer avec votre avis d'imposition, pas avec votre virement : la pension déclarée dépasse d'environ 3 % celle qui arrive sur votre compte.Quant au montant, la ministre déléguée à l'Énergie, Maud Bregeon, a indiqué à L'Est Républicain une aide moyenne depar foyer : une moyenne, pas une somme garantie à chacun.

Ce que couvre votre mensualité, et ce qu'elle ne garantit pas Mais la promesse de ne pas payer plus ne vaut pas garantie sur votre facture réelle. La mensualité se calcule dans des conditions d'usage et de température dites conventionnelles, avec les prix de l'énergie du jour de la signature ou une moyenne des prix passés. Et si l'hiver est rude, ou votre thermostat plus haut que la moyenne ? Vous pouvez alors dépasser le montant prévu.



Le remboursement dure trois ans dans la très grande majorité des cas, et jamais plus de cinq ans. Il s'allonge surtout dans les régions au climat doux, où l'on chauffe moins et où les économies arrivent plus lentement. Ce remboursement prend la forme d'un crédit ou d'un éco-prêt à taux zéro selon le groupement choisi : le mot « leasing » est un raccourci, puisque le dossier de presse parle d'une solution de financement et non d'une location.



En échange, le contrat vous apporte un appareil fabriqué en France ou en Europe, un entretien d'au moins trois ans qui couvre aussi les pannes, et une électricité à prix fixe pendant trois ans. Cette dernière reste facultative : vous pouvez la refuser, ou changer de fournisseur à tout moment, sans toucher au financement ni à l'entretien.

Votre vieille chaudière ne restera pas en secours Votre ancienne chaudière, elle, ne pourra pas rester branchée en secours. Le projet d'arrêté qui encadre les primes exige que la pompe à chaleur remplace une chaudière individuelle au fioul, au gaz ou au charbon, dans votre résidence principale, et ses contrôles recalent toute pompe à chaleur associée à un autre système de chauffage. Si vous tenez à votre poêle à bois, posez la question par écrit avant de signer. Ce texte ferme aussi la porte à MaPrimeRénov' pour les mêmes travaux.

Six groupements, et aucun ne vous appellera



Sauf que chaque grand lancement attire aussi les faux conseillers. Le démarchage téléphonique pour la rénovation énergétique est interdit depuis juillet 2020, étendu aux SMS et courriels en 2025, et un contrat signé à la suite d'un tel appel est nul. Si quelqu'un vous téléphone pour « réserver votre pompe à chaleur à l'État », raccrochez : c'est vous qui appelez le groupement, jamais l'inverse.

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Arnaque à l'aide régionale électricité : la voix qui appelle pour votre compteur Linky est une IA Les six groupements retenus réunissent des fournisseurs d'électricité, des fabricants et des organismes de crédit : CapConfort, IZI by EDF, Le PAC'TE français, Octopus x Effy, RÉFLEX (Hello Watt et Engie), et Sonepar avec TotalEnergies. Saunier Duval y fournira une pompe à chaleur dont la fabrication est relocalisée à Nantes, Atlantic et Daikin figurent dans la gamme de Hello Watt. C'est auprès de ces groupements, et d'eux seuls, que se passent les précommandes.Sauf que chaque grand lancement attire aussi les faux conseillers. Le démarchage téléphonique pour la rénovation énergétique est interdit depuis juillet 2020, étendu aux SMS et courriels en 2025, et un contrat signé à la suite d'un tel appel est nul. Si quelqu'un vous téléphone pour « réserver votre pompe à chaleur à l'État », raccrochez : c'est vous qui appelez le groupement, jamais l'inverse.

Une précommande n'est pas un devis signé



Le projet prévoit aussi un « Récapitulatif offre intégrée PAC », signé par vous et par le porteur de l'offre, remis au plus tard à la fin des travaux. Exigez-le, avec le détail de votre mensualité poste par poste et le calcul de votre dépense de chauffage d'avant les travaux, puisque c'est elle qui sert de plafond.

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D'autres groupements pourront rejoindre les six premiers lors d'une nouvelle vague de candidatures, le 1er janvier 2027. Votre chaudière au fioul n'a donc pas besoin d'être remplacée dans la semaine, il vous suffit de connaître, avant le premier coup de froid, le chiffre de votre avis d'imposition qui vous ouvre la porte. Le texte qui fixe les primes bonifiées de cette offre est encore un projet, soumis à consultation jusqu'au 20 octobre, et il ne s'appliquera qu'aux opérations engagées après sa publication. Une précommande n'est pas un devis signé : demandez au groupement à quelle date votre dossier sera engagé, et sur quelles aides il repose.Le projet prévoit aussi un « Récapitulatif offre intégrée PAC », signé par vous et par le porteur de l'offre, remis au plus tard à la fin des travaux. Exigez-le, avec le détail de votre mensualité poste par poste et le calcul de votre dépense de chauffage d'avant les travaux, puisque c'est elle qui sert de plafond.D'autres groupements pourront rejoindre les six premiers lors d'une nouvelle vague de candidatures, le 1er janvier 2027. Votre chaudière au fioul n'a donc pas besoin d'être remplacée dans la semaine, il vous suffit de connaître, avant le premier coup de froid, le chiffre de votre avis d'imposition qui vous ouvre la porte.