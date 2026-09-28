Habitat

Photos d'annonces immobilières retouchées par l'IA : depuis le 2 août, l'agence doit vous le signaler, et un juge peut annuler votre achat

Sur l'écran, le salon baigne dans une lumière dorée, un canapé moelleux attend devant la baie vitrée et la pièce semble immense. À la visite, les murs sont nus, le plafond paraît plus bas et la baie vitrée donne sur le mur du voisin. Cette déconvenue porte désormais un nom, le housefishing, et elle gagne les annonces immobilières à mesure que l'intelligence artificielle retouche les photos en quelques secondes.

Par Fabrice Crozier | Publié le 28 Septembre 2026 à 08:32 | mis à jour le 28 Septembre 2026 à 22:36



Housefishing : d'où vient ce drôle de mot housefishing applique la recette à la pierre : une annonce dont les photos, retouchées ou fabriquées par une intelligence artificielle, montrent un logement plus beau ou plus grand qu'il ne l'est.



Euronews a consacré un long article au phénomène, à partir d'un exemple parlant. Sur un forum irlandais consacré au logement, un internaute a publié côte à côte les photos d'une maison meublée par l'IA et celles du même logement, vide. Dans la version retouchée, le canapé bouche l'accès à l'escalier et le mur du salon a gagné en longueur. Personne n'a menti avec des mots, et pourtant l'annonce raconte une autre maison.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Le mot sonne comme une plaisanterie d'initiés, et pourtant il décrit un piège très concret. Il est calqué sur le « catfishing », qui consiste à séduire quelqu'un sur un site de rencontre avec un faux profil trop beau pour être vrai. Leapplique la recette à la pierre : une annonce dont les photos, retouchées ou fabriquées par une intelligence artificielle, montrent un logement plus beau ou plus grand qu'il ne l'est.Euronews a consacré un long article au phénomène, à partir d'un exemple parlant. Sur un forum irlandais consacré au logement, un internaute a publié côte à côte les photos d'une maison meublée par l'IA et celles du même logement, vide. Dans la version retouchée, le canapé bouche l'accès à l'escalier et le mur du salon a gagné en longueur. Personne n'a menti avec des mots, et pourtant l'annonce raconte une autre maison.

Ce que l'IA ajoute à vos futures pièces Le procédé n'a rien de neuf dans son principe. Les agences pratiquent depuis longtemps le « home staging », qui consiste à meubler un logement avant les visites pour aider l'acheteur à s'y projeter. Ce qui change, c'est le prix et la vitesse : un logiciel installe un canapé et des plantes dans une pièce vide pour une somme dérisoire.



Mais l'outil ne s'arrête pas toujours à la décoration. Il peut remplacer un ciel gris par un ciel bleu, gommer une fissure ou élargir un séjour. Dans un reportage diffusé en mars, franceinfo relevait qu'il suffit de 40 secondes sur les sites d'annonces pour tomber sur la mention « photo retouchée par IA », et l'agent interrogé admettait que l'IA avait d'abord tendance à trop transformer.



Pour vous, l'enjeu dépasse la déception. Une pièce agrandie sur la photo, c'est un buffet qui ne rentrera pas ou une chambre d'amis trop petite pour vos petits-enfants. Et une fissure effacée peut cacher des travaux bien plus coûteux qu'un coup de peinture.



Certains indices trahissent la retouche. Euronews en cite plusieurs : des prises électriques déformées, des meubles disproportionnés, un lampadaire qui disparaît d'une photo à l'autre, le même tableau dans toutes les pièces. Nous faisons tous défiler les photos d'une annonce d'un pouce distrait, alors que ces détails sautent aux yeux dès qu'on agrandit l'image.

Où passe la frontière entre mise en valeur et tromperie 14 juillet 2026, le Gouvernement estime que l'IA ne diffère pas fondamentalement du home staging ou des retouches photo classiques. La question tient donc moins à l'outil qu'à ce qu'il fait croire.



Le député Édouard Bénard, auteur de cette



Face à un professionnel, le code de la consommation sanctionne déjà la pratique commerciale trompeuse de deux ans de prison et 300 000 euros d'amende, davantage pour une grande entreprise. Toute retouche n'est pas interdite, et c'est là que la frontière devient délicate. Dans sa réponse publiée au Journal officiel le, le Gouvernement estime que l'IA ne diffère pas fondamentalement du home staging ou des retouches photo classiques. La question tient donc moins à l'outil qu'à ce qu'il fait croire.Le député Édouard Bénard, auteur de cette question écrite sur l'intelligence artificielle dans l'immobilier , a rappelé la ligne de partage que dessine la jurisprudence. La luminosité, le contraste ou le redressement des perspectives sont tolérés. Le home staging virtuel est admis avec une mention claire, du type « suggestion d'aménagement ». En revanche, effacer une fissure, une tache d'humidité ou un vis-à-vis, agrandir une pièce ou ajouter une piscine ou une terrasse relève de la dissimulation.Face à un professionnel, le code de la consommation sanctionne déjà la pratique commerciale trompeuse deet, davantage pour une grande entreprise.

L'angle mort des ventes entre particuliers Sauf que cette protection ne couvre pas tout le marché. Le Gouvernement le reconnaît : les agences font l'objet d'enquêtes régulières de la répression des fraudes, mais les ventes entre particuliers ne sont pas surveillées. Elles pèsent pourtant 35 % des transactions, selon le député Bénard. Je trouve la réponse franche : face à l'annonce d'un particulier, c'est à vous d'ouvrir l'œil.

Ce que l'Europe impose depuis le 2 août Le règlement européen sur l'intelligence artificielle ajoute une couche de transparence. Son article 50, applicable depuis le 2 août 2026, impose aux éditeurs d'outils de marquer les images produites dans un format lisible par une machine. Il oblige aussi l'utilisateur professionnel qui modifie une image réaliste, ce que le texte appelle un « hypertrucage », à signaler l'intervention de l'IA.



Deux limites méritent votre attention. Le texte exclut l'usage dans une activité personnelle à caractère non professionnel : à notre lecture, le particulier qui vend sa maison a toutes les chances d'y échapper. Et pour les outils déjà sur le marché avant le 2 août, seul le marquage invisible est reporté au 2 décembre 2026 : la mention visible s'impose, elle, depuis le 2 août.



Les sanctions prévues atteignent 15 millions d'euros ou 3 % du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise. D'ailleurs, l'Organisation européenne des consommateurs, citée par Euronews, doute que chacun sache vérifier une marque invisible. La mention visible sur la photo restera donc votre premier indice.

Vos recours si la photo vous a trompé



Pendant la visite, ouvrez les fenêtres pour juger de la vue, regardez les murs de près et prenez vos propres photos : elles serviront de preuve en cas de désaccord.



Et si vous découvrez la supercherie après la signature ? Selon la réponse ministérielle, l'acheteur victime de manœuvres dolosives ou d'une tromperie peut saisir le juge civil pour faire annuler la vente ou obtenir une baisse du prix. La tromperie pouvant être commise entre particuliers, une plainte auprès du procureur reste aussi possible.

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Vous utilisez Leboncoin ? Les arnaques qui piègent le plus les seniors Avant de vous déplacer, demandez les photos du logement dans son état actuel, sans mise en scène, et le plan avec les surfaces pièce par pièce. Un séjour de 20 mètres carrés qui ressemble à une salle de bal mérite une question. Le Gouvernement invite justement les acheteurs à réclamer les documents qui attestent des qualités vantées par l'annonce.Pendant la visite, ouvrez les fenêtres pour juger de la vue, regardez les murs de près et prenez vos propres photos : elles serviront de preuve en cas de désaccord.Et si vous découvrez la supercherie après la signature ? Selon la réponse ministérielle, l'acheteur victime de manœuvres dolosives ou d'une tromperie peut saisir le juge civil pour faire annuler la vente ou obtenir une baisse du prix. La tromperie pouvant être commise entre particuliers, une plainte auprès du procureur reste aussi possible.Une belle photo n'a jamais rien promis, surtout quand une machine l'a composée. La maison que vous achèterez est celle que vous aurez vue, mesurée et photographiée vous-même, pas celle qu'un logiciel a meublée pour vous donner envie.