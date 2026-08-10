Selon l'ADEME, votre facture d'hiver se décide en août : l'agence a chiffré ce qu'une chaudière bien entretenue brûle de gaz en moins

Deux gestes qui se font sans chauffagiste
La purge concerne uniquement les radiateurs à eau, ceux qui sont reliés à une chaudière ou à une pompe à chaleur. Au fil des mois, de l'air s'accumule dans le circuit et prend la place de l'eau chaude : le haut du radiateur reste tiède pendant que le bas chauffe, et des gargouillis se déclenchent à chaque relance. L'opération se fait chaudière éteinte et radiateurs froids, un récipient sous la vis, en refermant dès que l'eau coule en filet continu. Un point que les tutoriels oublient souvent : la pression du circuit baisse après l'opération et doit être remise à niveau au manomètre de la chaudière.
Le dépoussiérage, lui, vaut pour tous les émetteurs, y compris les convecteurs électriques qui n'ont aucune vis de purge. Un radiateur en fonte encrassé diffuse moins bien la chaleur qu'il produit, et la poussière accumulée pendant l'été brûle à la première flambée.
Or ces deux gestes ne transforment pas un logement mal isolé en logement performant : ils récupèrent juste le rendement perdu, rien de plus. La couleur de l'eau qui sort du purgeur en dit d'ailleurs long, puisqu'une eau brune signale des boues dans le circuit, et le désembouage qui s'impose alors n'a plus rien d'un geste gratuit.
Le dépoussiérage, lui, vaut pour tous les émetteurs, y compris les convecteurs électriques qui n'ont aucune vis de purge. Un radiateur en fonte encrassé diffuse moins bien la chaleur qu'il produit, et la poussière accumulée pendant l'été brûle à la première flambée.
Or ces deux gestes ne transforment pas un logement mal isolé en logement performant : ils récupèrent juste le rendement perdu, rien de plus. La couleur de l'eau qui sort du purgeur en dit d'ailleurs long, puisqu'une eau brune signale des boues dans le circuit, et le désembouage qui s'impose alors n'a plus rien d'un geste gratuit.
Ce que la visite annuelle reprend sur votre facture
Le second geste ne se fait pas seul, et c'est celui qui pèse le plus lourd.
Selon l'ADEME, une chaudière propre, réglée et suivie chaque année consomme 8 à 12 % de combustible en moins qu'un appareil négligé, parce que le brûleur s'encrasse et que la combustion se dégrade sans que rien ne le signale à l'occupant. Le chiffre circule partout, mais toujours en pourcentage, donc invisible pour qui regarde son échéancier.
Traduisons-le en euros avec la seule donnée primaire disponible.
La Commission de régulation de l'énergie publie chaque mois un prix repère de vente du gaz, fixé à 0,12558 €/kWh TTC en août 2026 pour un foyer chauffé au gaz sur la zone desservie par GRDF. Sur une consommation de 10 000 kWh par an, repère courant pour une maison chauffée au gaz, la part consommation représente 1 256 € sur l'année, hors abonnement.
Appliqués à cette consommation, les 8 à 12 % de l'agence valent 100 à 151 € par an. Le montant mérite d'être comparé au prix de la visite : les fourchettes relevées par les comparateurs d'énergie situent une intervention simple entre 110 et 180 € selon la région, davantage avec un contrat de dépannage. L'obligation légale se rembourse donc à peu près seule, et d'autant mieux qu'elle intervient avant la saison de chauffe plutôt qu'en janvier, une fois les premières factures parties.
Selon l'ADEME, une chaudière propre, réglée et suivie chaque année consomme 8 à 12 % de combustible en moins qu'un appareil négligé, parce que le brûleur s'encrasse et que la combustion se dégrade sans que rien ne le signale à l'occupant. Le chiffre circule partout, mais toujours en pourcentage, donc invisible pour qui regarde son échéancier.
Traduisons-le en euros avec la seule donnée primaire disponible.
La Commission de régulation de l'énergie publie chaque mois un prix repère de vente du gaz, fixé à 0,12558 €/kWh TTC en août 2026 pour un foyer chauffé au gaz sur la zone desservie par GRDF. Sur une consommation de 10 000 kWh par an, repère courant pour une maison chauffée au gaz, la part consommation représente 1 256 € sur l'année, hors abonnement.
Appliqués à cette consommation, les 8 à 12 % de l'agence valent 100 à 151 € par an. Le montant mérite d'être comparé au prix de la visite : les fourchettes relevées par les comparateurs d'énergie situent une intervention simple entre 110 et 180 € selon la région, davantage avec un contrat de dépannage. L'obligation légale se rembourse donc à peu près seule, et d'autant mieux qu'elle intervient avant la saison de chauffe plutôt qu'en janvier, une fois les premières factures parties.
L'année civile, pas les douze mois
Le calendrier de cette obligation reste mal compris.
L'entretien doit être réalisé chaque année civile, et non tous les douze mois glissants : si votre dernière visite date de mai 2025, la suivante doit intervenir avant le 31 décembre 2026, comme le précise la fiche de service-public.gouv.fr consacrée à l'entretien annuel de la chaudière. Pour un appareil posé récemment, le premier entretien se fait au plus tard au cours de l'année civile suivante.
L'entretien doit être réalisé chaque année civile, et non tous les douze mois glissants : si votre dernière visite date de mai 2025, la suivante doit intervenir avant le 31 décembre 2026, comme le précise la fiche de service-public.gouv.fr consacrée à l'entretien annuel de la chaudière. Pour un appareil posé récemment, le premier entretien se fait au plus tard au cours de l'année civile suivante.
Ce que votre assureur regarde après un sinistre
Cette obligation vise d'abord le monoxyde de carbone, un gaz invisible et inodore qui provoque maux de tête, nausées et vertiges avant de devenir mortel. Le professionnel mesure donc son taux dans l'air ambiant : sous 10 ppm la situation est normale, entre 10 et 50 ppm elle est jugée anormale et impose des investigations sur le conduit et la ventilation, au-delà de 50 ppm elle constitue un danger grave et immédiat qui entraîne l'arrêt de la chaudière.
Vient ensuite le volet administratif, celui qui se joue des mois plus tard. Le chauffagiste remet une attestation dans les quinze jours suivant sa visite, à conserver deux ans, avec les opérations effectuées, le taux de monoxyde de carbone et le rendement mesuré. Aucune amende n'est prévue en l'absence d'entretien, ce qui explique la tolérance générale. En revanche, un bailleur peut retenir le montant de l'entretien sur le dépôt de garantie faute d'attestation, et après un accident lié à une chaudière négligée, votre assureur peut refuser de vous indemniser.
Vient ensuite le volet administratif, celui qui se joue des mois plus tard. Le chauffagiste remet une attestation dans les quinze jours suivant sa visite, à conserver deux ans, avec les opérations effectuées, le taux de monoxyde de carbone et le rendement mesuré. Aucune amende n'est prévue en l'absence d'entretien, ce qui explique la tolérance générale. En revanche, un bailleur peut retenir le montant de l'entretien sur le dépôt de garantie faute d'attestation, et après un accident lié à une chaudière négligée, votre assureur peut refuser de vous indemniser.
La pompe à chaleur se règle autant qu'elle s'entretient
Le raisonnement change avec une pompe à chaleur, de plus en plus fréquente chez les propriétaires qui ont quitté le fioul ou le gaz. La révision par un professionnel qualifié y est obligatoire tous les deux ans, mais l'essentiel se joue ailleurs : une campagne de mesures menée par l'ADEME sur cent maisons individuelles établit qu'une pompe à chaleur sur trois pourrait être plus performante avec des réglages adaptés ou une pose plus rigoureuse. Les appareils suivis affichent en moyenne 2,9 kWh de chaleur produits pour 1 kWh d'électricité consommé, quand les mieux installés dépassent 4 et que les moins bien réglés peinent à atteindre 1,8.
Le paramètre décisif porte un nom que peu de propriétaires connaissent, la loi d'eau, qui fixe la température de l'eau envoyée dans les radiateurs selon le froid extérieur. Une chaudière chauffe souvent cette eau à 60 °C ; une pompe à chaleur travaille entre 35 et 45 °C, et son rendement chute à mesure que cette température monte. Passer une consigne de 55 à 45 °C suffit à optimiser un appareil standard, à condition que la loi d'eau soit active et calibrée aussi bas que possible, ce qui se vérifie avec l'installateur. Une machine qui démarre et s'arrête plus d'une fois par heure fonctionne par ailleurs en cyclage, un régime qui l'use et fait grimper la consommation.
Le paramètre décisif porte un nom que peu de propriétaires connaissent, la loi d'eau, qui fixe la température de l'eau envoyée dans les radiateurs selon le froid extérieur. Une chaudière chauffe souvent cette eau à 60 °C ; une pompe à chaleur travaille entre 35 et 45 °C, et son rendement chute à mesure que cette température monte. Passer une consigne de 55 à 45 °C suffit à optimiser un appareil standard, à condition que la loi d'eau soit active et calibrée aussi bas que possible, ce qui se vérifie avec l'installateur. Une machine qui démarre et s'arrête plus d'une fois par heure fonctionne par ailleurs en cyclage, un régime qui l'use et fait grimper la consommation.