Selon l'ADEME, votre facture d'hiver se décide en août : l'agence a chiffré ce qu'une chaudière bien entretenue brûle de gaz en moins

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Le raisonnement change avec une pompe à chaleur, de plus en plus fréquente chez les propriétaires qui ont quitté le fioul ou le gaz. La révision par un professionnel qualifié y est obligatoire tous les deux ans, mais l'essentiel se joue ailleurs : une campagne de mesures menée par l'ADEME sur cent maisons individuelles établit qu'pourrait être plus performante avec des réglages adaptés ou une pose plus rigoureuse. Les appareils suivis affichent en moyenne 2,9 kWh de chaleur produits pour 1 kWh d'électricité consommé, quand les mieux installés dépassent 4 et que les moins bien réglés peinent à atteindre 1,8.Le paramètre décisif porte un nom que peu de propriétaires connaissent, la loi d'eau, qui fixe la température de l'eau envoyée dans les radiateurs selon le froid extérieur. Une chaudière chauffe souvent cette eau à 60 °C ; une pompe à chaleur travaille entre 35 et 45 °C, et son rendement chute à mesure que cette température monte. Passer une consigne de 55 à 45 °C suffit à optimiser un appareil standard, à condition que la loi d'eau soit active et calibrée aussi bas que possible, ce qui se vérifie avec l'installateur. Une machine qui démarre et s'arrête plus d'une fois par heure fonctionne par ailleurs en cyclage, un régime qui l'use et fait grimper la consommation.Le mois d'août offre pour ces réglages une fenêtre intéressante que l'automne referme vite. Les plannings des chauffagistes se remplissent en effet dès les premiers froids, et un rendez-vous demandé en septembre se tient parfois en novembre, la saison de chauffe déjà lancée et les paramètres figés pour l'hiver.