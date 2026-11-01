Habitat

Punaises de lit : cette famille de Besançon les subit depuis trois ans, voici ce qui en vient à bout et ce que doit payer votre propriétaire

À Besançon, Atila Koc et sa famille cohabitent avec les punaises de lit depuis trois ans, malgré plusieurs traitements. Leur histoire résonne cet automne dans bien des foyers. Avant de jeter un matelas ou de vider une bombe insecticide sous le sommier, mieux vaut savoir ce qui vient vraiment à bout de ces insectes, et ce que votre propriétaire doit prendre en charge.

Par Fabrice Crozier | Publié le 1 Novembre 2026 à 08:43 | mis à jour le 1 Novembre 2026 à 08:43



Trois ans avec les punaises de lit à Besançon, malgré les traitements



Or cette famille n'a rien d'un cas isolé. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), 11 % des foyers français ont été infestés entre 2017 et 2022, et l'agence insiste sur un point : ces insectes ne signalent pas un manque de propreté. Ils voyagent dans les bagages, les vêtements, la literie et les meubles d'occasion, et résistent de mieux en mieux aux insecticides. À Besançon, le bailleur social Neolia consacre près de 15 000 euros par an à les combattre, précise France 3.

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Les signes qui doivent vous alerter dans votre chambre Une punaise de lit adulte mesure de 4 à 7 millimètres, à peu près la taille d'un pépin de pomme, et sa couleur brune vire au rougeâtre après avoir piqué. Elle fuit la lumière et se cache le jour dans les lattes du sommier, derrière la tête de lit, le long des plinthes ou dans les angles des murs. D'après l'Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil), ses piqûres ressemblent à celles d'un moustique, mais se regroupent par trois ou quatre, parfois en ligne. De petits points noirs sur le matelas, ses déjections, complètent le tableau.



Ce qui me frappe dans ces témoignages, c'est la gêne d'en parler, que l'Anses relève aussi : la peur d'être montré du doigt retarde les bons gestes. L'Anil demande au contraire de réagir dès les premiers signes et, pour un locataire, de prévenir aussitôt son propriétaire. Les chambres et les canapés sont les plus touchés. Pour lever le doute, des entreprises font aussi appel à des chiens détecteurs. À Narbonne, après la découverte de punaises au centre de gérontologie Pech Dalcy, ces chiens ont confirmé une présence limitée à cinq locaux, rapporte L'Indépendant.



Chaleur, froid, vapeur : les solutions qui viennent à bout des punaises 60 °C, ce qui élimine les adultes et les œufs, puis les garder dans des sacs plastique fermés jusqu'à la fin de l'infestation. Le nettoyeur vapeur, à 120 °C, atteint les recoins et les tissus d'ameublement.



D'ailleurs, la chaleur frappe là où il faut : les femelles deviennent stériles à partir de 52 à 54 °C, explique à France 3 François Pulicari, spécialiste du traitement des punaises de lit. Pour un vêtement d'occasion, l'Anil conseille un séjour d'au moins 72 heures au congélateur. Avant tout traitement, l'Anses demande de nettoyer, d'aspirer et de ranger la pièce, pour réduire les cachettes.

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Ce que les punaises de lit redoutent le plus ne coûte rien, et vous l'avez déjà chez vous

Que faire, alors ? L'Anses recommande de privilégier les méthodes sans insecticide, à commencer par la chaleur sèche, qui peut traiter une pièce entière, et la congélation, mieux adaptée aux vêtements et aux petits objets. L'Anil détaille les gestes à la portée de chacun : laver les vêtements en machine à plus de, ce qui élimine les adultes et les œufs, puis les garder dans des sacs plastique fermés jusqu'à la fin de l'infestation. Le nettoyeur vapeur, à 120 °C, atteint les recoins et les tissus d'ameublement.D'ailleurs, la chaleur frappe là où il faut : les femelles deviennent stériles à partir de 52 à 54 °C, explique à France 3 François Pulicari, spécialiste du traitement des punaises de lit. Pour un vêtement d'occasion, l'Anil conseille un séjour d'au moinsau congélateur. Avant tout traitement, l'Anses demande de nettoyer, d'aspirer et de ranger la pièce, pour réduire les cachettes.Pourtant, un réflexe peut tout aggraver. L'Anil met en garde contre les produits chimiques et les fumigènes anti-insectes employés sans professionnel, et l'Anses rappelle qu'ils peuvent provoquer des intoxications tout en renforçant la résistance des punaises.

Un professionnel coûte cher : comment ne pas vous tromper Quand l'infestation persiste, l'entreprise spécialisée devient incontournable, et la note est salée : la lutte coûte 866 euros en moyenne par foyer, selon l'Anses, qui évalue la dépense des ménages à 230 millions d'euros par an entre 2017 et 2022. L'agence a aussi constaté que le niveau de revenu ne change rien au risque d'être infesté, mais qu'il fait durer l'infestation, parce que s'en débarrasser coûte cher. Pour beaucoup d'entre nous, la somme fait hésiter.



Pour choisir votre prestataire, l'Anses donne deux repères. L'entreprise doit être labellisée « punaises de lit », et la liste de ces sociétés figure sur le site cs3d-expertise-punaises.fr. Si elle utilise un insecticide, elle doit détenir un certificat Certibiocide en cours de validité, délivré par le ministère de la Transition écologique. Et pour une question sur votre situation, le numéro national 0 806 706 806, non surtaxé, vous met en relation avec un conseiller de l'Adil de votre département.



Locataire : votre propriétaire doit payer, et vos recours s'il refuse



Et si votre propriétaire fait la sourde oreille ? Service Public recommande de lui signaler le problème par lettre recommandée avec avis de réception, et de ne surtout pas cesser de payer le loyer. Si votre mise en demeure reste sans réponse pendant deux mois, vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection, après une éventuelle conciliation gratuite devant la commission départementale ou un conciliateur de justice. Le juge peut alors fixer les travaux, réduire le loyer ou en suspendre le paiement. Si vous touchez une allocation logement, la CAF peut aussi la conserver tant que le logement n'est pas remis en état, rappelle l'Anil.



Propriétaire de votre logement, en revanche, vous réglez vous-même le traitement. Pour la famille d'Atila Koc comme pour chacun de nous, la règle se résume donc à repérer tôt, laver chaud et ne pas payer à la place de celui qui le doit. Si vous êtes locataire, la facture ne vous revient pas en principe. Depuis la loi Élan de 2018, l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre un logement décent, « exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites », et la fiche de Service Public sur le logement décent range l'absence de parasites parmi les cinq critères à respecter. L'Anil en tire la conséquence : le propriétaire paie la détection et la désinfestation des punaises de lit, sauf s'il prouve que son locataire les a introduites.Et si votre propriétaire fait la sourde oreille ? Service Public recommande de lui signaler le problème paravec avis de réception, et de ne surtout pas cesser de payer le loyer. Si votre mise en demeure reste sans réponse pendant, vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection, après une éventuelle conciliation gratuite devant la commission départementale ou un conciliateur de justice. Le juge peut alors fixer les travaux, réduire le loyer ou en suspendre le paiement. Si vous touchez une allocation logement, la CAF peut aussi la conserver tant que le logement n'est pas remis en état, rappelle l'Anil.Propriétaire de votre logement, en revanche, vous réglez vous-même le traitement. Pour la famille d'Atila Koc comme pour chacun de nous, la règle se résume donc à repérer tôt, laver chaud et ne pas payer à la place de celui qui le doit.