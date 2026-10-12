Noveom, la même entreprise de Limoges qu'Indépendance Royale
Si vous êtes déjà client, le changement porte d'abord sur le nom et sur le site internet, qui devient noveom.com. La société reste celle qui a été créée à Limoges en 2003 et qui revendique plus de 70 000 foyers équipés depuis. Le numéro gratuit, le 0 800 58 58 58, reste le même.
Objectif 150 conseillers autonomie partout en France
Le changement de nom s'accompagne d'une vague de recrutements. Noveom, qui se présente comme le leader français de l'adaptation du domicile des seniors, veut porter son réseau de 70 à 150 conseillers autonomie dans toute la France, soit plus du double du réseau actuel. Le communiqué fixe cet objectif à 2028, sans préciser les régions concernées par les embauches.
« Les seniors et leurs familles n'attendent pas seulement une solution technique, ils ont besoin d'un interlocuteur qui comprenne parfaitement les enjeux du vieillissement, les conseille et soit présent à leurs côtés », explique Jean-Baptiste Prévoteau, président de Noveom.
« Les seniors et leurs familles n'attendent pas seulement une solution technique, ils ont besoin d'un interlocuteur qui comprenne parfaitement les enjeux du vieillissement, les conseille et soit présent à leurs côtés », explique Jean-Baptiste Prévoteau, président de Noveom.
Près de 175 000 hospitalisations après une chute en 2024
Selon Santé publique France, 174 824 hospitalisations en lien avec une chute ont été recensées en 2024 chez les 65 ans et plus, et 20 148 personnes de cette tranche d'âge sont décédées en lien avec une chute la même année. Les chutes sont la première cause de décès accidentel après 65 ans.
La tendance est à la hausse. Entre 2019 et 2024, le taux standardisé d'hospitalisation lié aux chutes a augmenté de 20,5 % chez les 65 ans et plus, et le taux standardisé de mortalité de 18 %. Le risque grimpe fortement avec l'âge : chez les 85 ans et plus, le taux d'hospitalisation est 8,6 fois plus élevé que chez les 65-74 ans, et le taux de mortalité 29 fois plus élevé. L'agence relève aussi des taux plus élevés en hiver qu'en été.
Le sol mouillé et le rebord d'une baignoire à enjamber font partie des risques du quotidien. Noveom propose notamment de remplacer la baignoire par une douche senior, et installe des monte-escaliers dans les logements à étage.
La tendance est à la hausse. Entre 2019 et 2024, le taux standardisé d'hospitalisation lié aux chutes a augmenté de 20,5 % chez les 65 ans et plus, et le taux standardisé de mortalité de 18 %. Le risque grimpe fortement avec l'âge : chez les 85 ans et plus, le taux d'hospitalisation est 8,6 fois plus élevé que chez les 65-74 ans, et le taux de mortalité 29 fois plus élevé. L'agence relève aussi des taux plus élevés en hiver qu'en été.
Le sol mouillé et le rebord d'une baignoire à enjamber font partie des risques du quotidien. Noveom propose notamment de remplacer la baignoire par une douche senior, et installe des monte-escaliers dans les logements à étage.
Crédit d'impôt supprimé, TVA réduite : les règles en vigueur
Pour les seniors qui envisagent des travaux, le financement a changé cette année. Le crédit d'impôt de 25 % sur les équipements d'adaptation du logement est supprimé pour les dépenses payées à partir du 1er janvier 2026. Les dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2025 restent à déclarer en 2026. Ce crédit d'impôt visait surtout les revenus intermédiaires, au-dessus des plafonds de MaPrimeAdapt'.
MaPrimeAdapt', versée par l'Anah, reste l'aide principale pour les foyers aux ressources modestes ou très modestes. D'autres leviers peuvent alléger la facture :
MaPrimeAdapt', versée par l'Anah, reste l'aide principale pour les foyers aux ressources modestes ou très modestes. D'autres leviers peuvent alléger la facture :
- une TVA à 10 % peut s'appliquer aux travaux de rénovation et d'adaptation d'une salle de bains, dans un logement achevé depuis plus de deux ans ; chez Noveom, le taux de 5,5 % s'applique aux monte-escaliers ;
- l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), versée par le département aux personnes classées en GIR 1 à 4, dont le plan d'aide peut inclure des aménagements du logement ;
- les caisses de retraite, qui aident surtout les retraités autonomes (GIR 5 et 6), sans barème national.
Sources :
- Noveom, communiqué de presse « Indépendance Royale devient Noveom et ouvre une nouvelle phase de son développement », Limoges, octobre 2026
- Santé publique France, « Hospitalisations et mortalité en lien avec une chute chez les personnes de 65 ans et plus en France », données 2015-2024
- Service-public.fr, fiche F10752 sur le crédit d'impôt pour l'adaptation du logement
- Noveom, communiqué de presse « Indépendance Royale devient Noveom et ouvre une nouvelle phase de son développement », Limoges, octobre 2026
- Santé publique France, « Hospitalisations et mortalité en lien avec une chute chez les personnes de 65 ans et plus en France », données 2015-2024
- Service-public.fr, fiche F10752 sur le crédit d'impôt pour l'adaptation du logement