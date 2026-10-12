Le changement de nom s'accompagne d'une vague de recrutements. Noveom, qui se présente comme le leader français de l'adaptation du domicile des seniors, veut porter son réseau de 70 à 150 conseillers autonomie dans toute la France, soit plus du double du réseau actuel. Le communiqué fixe cet objectif à 2028, sans préciser les régions concernées par les embauches.



« Les seniors et leurs familles n'attendent pas seulement une solution technique, ils ont besoin d'un interlocuteur qui comprenne parfaitement les enjeux du vieillissement, les conseille et soit présent à leurs côtés », explique Jean-Baptiste Prévoteau, président de Noveom.