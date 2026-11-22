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L'arrêté du 13 novembre 2026, publié ausamedi 21 novembre, classe en catastrophe naturelle la sécheresse de 2026 pour une période qui court jusqu'au 31 décembre, alors que l'année n'est pas finie. Dans le même texte, celle de 2025 continue d'être reconnue au compte-gouttes, avec 17 communes de plus. Si les fissures de votre maison sont apparues après les chaleurs de cette année et que votre commune est sur la liste, vous n'avez donc pas à attendre 2027 pour faire valoir vos droits.Au total,, de l'Indre à la Moselle. Le phénomène porte un nom administratif, les « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ». Derrière ces mots, une mécanique que bien des propriétaires ont découverte à leurs dépens : l'argile se rétracte quand elle sèche, gonfle à nouveau quand les pluies reviennent, et la maison posée dessus bouge jusqu'à se fissurer.Une commune n'est retenue qu'à deux conditions, que l'arrêté rappelle ligne par ligne : des argiles sensibles au phénomène sur plus de 3 % de son territoire, et un indice d'humidité des sols dont la période de retour dépasse 10 ans. Dit plus simplement, il faut un sol argileux et une sécheresse des sols qu'on ne revoit, en moyenne, pas plus d'une fois par décennie.