Un propriétaire photographie la fissure de sa maison après la sécheresse - Illustration générée par IA
Une sécheresse 2026 reconnue avant même la fin de l'année
L'arrêté du 13 novembre 2026, publié au Journal officiel samedi 21 novembre, classe en catastrophe naturelle la sécheresse de 2026 pour une période qui court jusqu'au 31 décembre, alors que l'année n'est pas finie. Dans le même texte, celle de 2025 continue d'être reconnue au compte-gouttes, avec 17 communes de plus. Si les fissures de votre maison sont apparues après les chaleurs de cette année et que votre commune est sur la liste, vous n'avez donc pas à attendre 2027 pour faire valoir vos droits.
Au total, 960 communes sont reconnues pour la sécheresse de 2026, de l'Indre à la Moselle. Le phénomène porte un nom administratif, les « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ». Derrière ces mots, une mécanique que bien des propriétaires ont découverte à leurs dépens : l'argile se rétracte quand elle sèche, gonfle à nouveau quand les pluies reviennent, et la maison posée dessus bouge jusqu'à se fissurer.
Une commune n'est retenue qu'à deux conditions, que l'arrêté rappelle ligne par ligne : des argiles sensibles au phénomène sur plus de 3 % de son territoire, et un indice d'humidité des sols dont la période de retour dépasse 10 ans. Dit plus simplement, il faut un sol argileux et une sécheresse des sols qu'on ne revoit, en moyenne, pas plus d'une fois par décennie.
Au total, 960 communes sont reconnues pour la sécheresse de 2026, de l'Indre à la Moselle. Le phénomène porte un nom administratif, les « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ». Derrière ces mots, une mécanique que bien des propriétaires ont découverte à leurs dépens : l'argile se rétracte quand elle sèche, gonfle à nouveau quand les pluies reviennent, et la maison posée dessus bouge jusqu'à se fissurer.
Une commune n'est retenue qu'à deux conditions, que l'arrêté rappelle ligne par ligne : des argiles sensibles au phénomène sur plus de 3 % de son territoire, et un indice d'humidité des sols dont la période de retour dépasse 10 ans. Dit plus simplement, il faut un sol argileux et une sécheresse des sols qu'on ne revoit, en moyenne, pas plus d'une fois par décennie.
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Vos fissures à déclarer à votre assureur avant le 21 décembre
Comme le rappelle Service-Public, la déclaration se fait auprès de votre assureur dès que vous avez connaissance des dégâts, et au plus tard 30 jours après la publication de l'arrêté. Le texte étant paru le 21 novembre, la limite tombera le lundi 21 décembre 2026, en pleine préparation des fêtes. Le plus sage est de s'y mettre sans attendre, plutôt que de laisser ce courrier sous la pile des papiers de fin d'année, comme nous le faisons trop souvent.
Le courrier part en lettre recommandée, de préférence avec accusé de réception, avec, si vous le souhaitez, une copie à votre agent ou à votre courtier. Il mentionne vos nom, prénom et adresse, votre numéro de contrat et la description du sinistre. Nous avons tout intérêt à y citer aussi l'arrêté du 13 novembre et le nom de la commune, pour que le dossier soit rattaché sans hésitation.
Avant de l'envoyer, prenez les fissures en photo et rassemblez ce qui prouve l'état de la maison : factures, clichés plus anciens, devis de remise en état. Mieux vaut ne rien reboucher trop vite, car l'expert désigné par votre assureur devra voir les dégâts. Vérifiez aussi auprès de votre assurance si elle vous permet de commencer des travaux avant son passage.
Le courrier part en lettre recommandée, de préférence avec accusé de réception, avec, si vous le souhaitez, une copie à votre agent ou à votre courtier. Il mentionne vos nom, prénom et adresse, votre numéro de contrat et la description du sinistre. Nous avons tout intérêt à y citer aussi l'arrêté du 13 novembre et le nom de la commune, pour que le dossier soit rattaché sans hésitation.
Avant de l'envoyer, prenez les fissures en photo et rassemblez ce qui prouve l'état de la maison : factures, clichés plus anciens, devis de remise en état. Mieux vaut ne rien reboucher trop vite, car l'expert désigné par votre assureur devra voir les dégâts. Vérifiez aussi auprès de votre assurance si elle vous permet de commencer des travaux avant son passage.
La franchise de 1 520 euros qui restera à votre charge
Une commune reconnue en catastrophe naturelle ne vaut pas une maison réparée gratuitement. La franchise légale, la part qui reste à votre charge, s'élève à 1 520 euros lorsque les dommages viennent d'un mouvement de terrain lié à la sécheresse ou à la réhydratation du sol, contre 380 euros pour les autres dommages d'une habitation. Une fissure dont la réparation coûte moins que cette franchise ne vous rapportera rien.
L'arrêté prévoit en outre une modulation de la franchise, dans les conditions fixées par le code des assurances, selon le nombre de reconnaissances obtenues pour le même risque au cours des cinq années précédentes. Pour la sécheresse, ce nombre n'est renseigné en annexe que pour 26 communes, situées dans l'Indre et l'Yonne.
Encore faut-il que l'expert relie vos fissures à la sécheresse. Le texte réserve la garantie aux dommages qui ont eu « pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel ». Une fissure qu'il attribuerait à autre chose, un défaut de construction par exemple, sortirait de ce cadre, et c'est là que des photos datées et des devis précis font la différence.
L'arrêté prévoit en outre une modulation de la franchise, dans les conditions fixées par le code des assurances, selon le nombre de reconnaissances obtenues pour le même risque au cours des cinq années précédentes. Pour la sécheresse, ce nombre n'est renseigné en annexe que pour 26 communes, situées dans l'Indre et l'Yonne.
Encore faut-il que l'expert relie vos fissures à la sécheresse. Le texte réserve la garantie aux dommages qui ont eu « pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel ». Une fissure qu'il attribuerait à autre chose, un défaut de construction par exemple, sortirait de ce cadre, et c'est là que des photos datées et des devis précis font la différence.
Votre commune n'est pas sur la liste des 960 ?
Et si votre commune n'apparaît pas parmi les 960 ? Rien n'est perdu, car la reconnaissance ne se demande pas chez soi. C'est la commune qui dépose le dossier auprès du préfet, et elle dispose généralement de 24 mois après l'événement pour le faire. Pour une sécheresse qui court jusqu'au 31 décembre 2026, la mairie a ainsi du temps devant elle, à condition de savoir que des maisons ont souffert.
D'où l'appel lancé par plusieurs mairies, comme celles de Crozon ou de Plaisir, à signaler les fissures. Je vous conseille de passer à l'accueil de la vôtre avec vos photos, ou d'écrire à ses services : votre signalement nourrira le dossier qu'elle transmettra au préfet.
Le même texte écarte aussi des demandes : en les comptant dans son annexe II, on trouve 93 refus pour la sécheresse, dont 91 au titre de 2025. Une commune refusée peut contester devant le tribunal administratif dans les deux mois qui suivent la notification de la décision, et les autres personnes intéressées dans les deux mois qui suivent la publication, soit jusqu'au 21 janvier 2027. Les rapports d'expertise qui ont fondé chaque décision sont communicables sur demande auprès des services de l'État dans le département, de quoi comprendre pourquoi votre commune a été laissée de côté, et préparer la suite avec votre mairie plutôt que de regarder vos fissures s'élargir sans rien faire.
D'où l'appel lancé par plusieurs mairies, comme celles de Crozon ou de Plaisir, à signaler les fissures. Je vous conseille de passer à l'accueil de la vôtre avec vos photos, ou d'écrire à ses services : votre signalement nourrira le dossier qu'elle transmettra au préfet.
Le même texte écarte aussi des demandes : en les comptant dans son annexe II, on trouve 93 refus pour la sécheresse, dont 91 au titre de 2025. Une commune refusée peut contester devant le tribunal administratif dans les deux mois qui suivent la notification de la décision, et les autres personnes intéressées dans les deux mois qui suivent la publication, soit jusqu'au 21 janvier 2027. Les rapports d'expertise qui ont fondé chaque décision sont communicables sur demande auprès des services de l'État dans le département, de quoi comprendre pourquoi votre commune a été laissée de côté, et préparer la suite avec votre mairie plutôt que de regarder vos fissures s'élargir sans rien faire.