La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables).

Le gouvernement arrivait à l'Assemblée avec un assouplissement, il en ressort avec une suppression qu'il n'a pas voulue. Mardi 17 novembre, les députés ont adopté l', par 108 voix contre 102 et 7 abstentions. Ce texte réécrit l'article 6 du projet de loi sur la relance et la décentralisation du logement. La rédaction votée retire de la loi du 6 juillet 1989 les classes du diagnostic de performance énergétique, le « DPE », qui fixent quels logements peuvent encore être loués, et jusqu'à quand.Pour votre logement, en revanche,. Il s'agit d'un vote en première lecture sur un article du texte, pas d'une loi adoptée : tant que le projet n'est pas définitivement voté puis promulgué, l'interdiction de louer continue de s'appliquer, et je vous déconseille d'en tirer la moindre conclusion pour votre bail. Le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, avait d'ailleurs donné un avis défavorable, et son entourage a rappelé à l'AFP que cette suppression ne correspondait « évidemment ni à la position du gouvernement ni à celle du ministre ».Frédéric Falcon, lui, savoure sa victoire. « Nous venons de supprimer les contraintes DPE. Et ce n'est pas rien », s'est-il félicité, en dénonçant un « véritable carnage sur le marché locatif » pour défendre son initiative. L'amendement est passé avec les voix du RN, de l'UDR, des Républicains et d'une partie des députés Horizons, dans un hémicycle où la droite et l'extrême droite étaient davantage mobilisées.