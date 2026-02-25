Habitat Ce que les punaises de lit redoutent le plus ne coûte rien — et vous l'avez déjà chez vous Par Régis Mayer | Publié le 25/02/2026 à 09:53 Le drap est tiré d'un coup sec, le matelas retourné. Dans la chambre d'amis, les petites taches brunes ne trompent pas. Des millions de Français connaissent ce moment de bascule — sauf que cette fois, la riposte la plus efficace n'a rien coûté. Partager : W f X in @

Ce qu'il faut retenir

Plus d'un foyer français sur dix a déjà été infesté — les seniors vivant seuls sont parmi les plus exposés Une étude américaine vient de révéler par accident la substance que ces insectes fuient systématiquement Le réflexe à adopter dès les premiers signes d'infestation est détaillé dans le Bloc 3 Le coût moyen d'éradication dépasse largement ce que la plupart des retraités imaginent

Quand Evelyne a découvert les taches sur le matelas Evelyne, 71 ans, ancienne secrétaire comptable, vit seule dans sa maison de Cholet (Maine-et-Loire) depuis le décès de son mari. Une maison entretenue, un jardin soigné, des petits-enfants qui viennent dormir un week-end sur deux. Rien qui laisse imaginer ce qu'elle a découvert en changeant les draps de la chambre d'amis, un lundi de janvier : de petites traces brunes, alignées le long des coutures du matelas. « J'ai cru que c'était de la moisissure, j'ai frotté avec du vinaigre », raconte-t-elle.



C'est sa fille qui a identifié le problème : des punaises de lit, probablement ramenées dans la valise de sa petite-fille, de retour de colonie. L'entreprise de désinsectisation contactée en urgence a facturé 780 € pour deux passages. « La maison est nickel. J'ai toujours tout nettoyé — je ne comprenais pas d'où ça venait », souffle Evelyne.



Son cas est loin d'être isolé. Selon l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire), 11 % des foyers français ont été infestés par des punaises de lit entre 2017 et 2022 — soit plus d'un ménage sur dix. Le coût moyen pour s'en débarrasser atteint 866 € par foyer. Et contrairement à une idée reçue, la présence de punaises n'a aucun lien avec le niveau d'hygiène ou de revenus : tout le monde peut être touché.

Le point faible découvert par accident dans un laboratoire américain



C'est l'inverse qui s'est produit. Les punaises ont fui la zone humide sans même la toucher. « La surface humide est intrinsèquement répulsive pour les punaises de lit », observe Dong-Hwan Choe, professeur d'entomologie et coauteur de l'étude publiée dans le Journal of Ethology.



Équipés d'une caméra infrarouge et d'un logiciel d'analyse de mouvements, les chercheurs ont mesuré les réactions de ces insectes face à des surfaces mouillées. Les résultats sont sans appel :

87 % des punaises ont fait demi-tour avant même de toucher la zone humide

ont fait demi-tour la zone humide 38 % ont accéléré leur vitesse en fuyant

ont accéléré leur vitesse en fuyant Les plus jeunes ont réagi encore plus vite, changeant de direction 60 % plus loin que les adultes L'explication tient à la morphologie de l'insecte. La punaise de lit possède un corps extrêmement plat, avec de petits orifices respiratoires situés sur les flancs de l'abdomen. Au contact de l'eau, ces orifices se bouchent — un danger mortel pour l'animal.



Evelyne n'avait évidemment jamais entendu parler de cette étude quand elle a dépensé ses 780 €. Mais ce que les chercheurs ont mis en lumière change la donne pour les millions de Français confrontés à ce fléau — notamment sur le plan financier.

Pro Traitement classique 💶 Coût moyen par foyer (2 passages) 866 € ⏱️ Délai entre les deux passages 2 à 3 semaines ⚠️ Risque de résistance aux insecticides Élevé Eau Geste complémentaire gratuit 💶 Coût 0 € ✅ Efficacité observée en laboratoire 87 % de fuite ⚠️ Limite Ne tue pas, repousse C'est un hasard de laboratoire qui a tout changé. À l'Université de Californie à Riverside (États-Unis), une membrane d'alimentation destinée à nourrir une colonie de punaises de lit s'est accidentellement déchirée, laissant du liquide humidifié s'échapper. Les chercheurs s'attendaient à voir les insectes s'en approcher pour se nourrir.Les punaises ont fui la zone humide sans même la toucher., observe Dong-Hwan Choe, professeur d'entomologie et coauteur de l'étude publiée dans leÉquipés d'une caméra infrarouge et d'un logiciel d'analyse de mouvements, les chercheurs ont mesuré les réactions de ces insectes face à des surfaces mouillées. Les résultats sont sans appel :L'explication tient à la morphologie de l'insecte. La punaise de lit possède un corps extrêmement plat, avec de petits orifices respiratoires situés sur les flancs de l'abdomen. Au contact de l'eau, ces orifices se bouchent — un danger mortel pour l'animal.Evelyne n'avait évidemment jamais entendu parler de cette étude quand elle a dépensé ses 780 €. Mais ce que les chercheurs ont mis en lumière change la donne pour les millions de Français confrontés à ce fléau — notamment sur le plan financier.

Le réflexe à adopter dès les premiers signes — et ce qu'il ne remplace pas



Premier réflexe : la douche. Si vous suspectez avoir été en contact avec des punaises de lit — après un voyage, un séjour à l'hôtel, une visite dans un lieu potentiellement infesté — une douche immédiate permet de déloger les insectes éventuellement présents sur le corps. L'eau les fait fuir et bloque leurs orifices respiratoires au contact.



Deuxième enseignement, plus inattendu : les sprays insecticides à base d'eau, largement utilisés par les professionnels, pourraient avoir un effet contre-productif. Si le produit ne tue pas immédiatement la punaise, celle-ci fuit la zone traitée — et se disperse ailleurs dans le logement. « On traite la chambre, et elles migrent dans le salon », résume un entomologiste interrogé par le site Phys.org.



Evelyne l'a appris à ses dépens. Après le premier passage du désinsectiseur, elle a retrouvé des traces dans le canapé du séjour. « Elles avaient déménagé. Le deuxième traitement a coûté 300 € de plus », raconte-t-elle.



Attention toutefois : l'eau seule ne constitue pas un traitement d'éradication. Les méthodes validées par les autorités sanitaires restent indispensables pour éliminer une infestation installée :

Lavage du linge à 60 °C minimum

Congélation des objets délicats à -20 °C pendant 72 heures

Nettoyage vapeur à 120 °C (matelas, recoins, plinthes)

(matelas, recoins, plinthes) Intervention d'un professionnel certifié (liste sur stop-punaises.gouv.fr) L'Anses rappelle également que la présence de punaises n'est pas liée à un manque d'hygiène : tout le monde peut être touché, quels que soient le revenu ou le type de logement. Les voyages, les achats de meubles d'occasion et les logements collectifs sont les principaux vecteurs de propagation. Concrètement, que peut-on tirer de cette découverte au quotidien ? Les chercheurs américains soulignent deux enseignements directs.Si vous suspectez avoir été en contact avec des punaises de lit — après un voyage, un séjour à l'hôtel, une visite dans un lieu potentiellement infesté — une douche immédiate permet de déloger les insectes éventuellement présents sur le corps. L'eau les fait fuir et bloque leurs orifices respiratoires au contact.: les sprays insecticides à base d'eau, largement utilisés par les professionnels, pourraient avoir un effet contre-productif. Si le produit ne tue pas immédiatement la punaise, celle-ci fuit la zone traitée — et se disperse ailleurs dans le logement., résume un entomologiste interrogé par le site Phys.org.Evelyne l'a appris à ses dépens. Après le premier passage du désinsectiseur, elle a retrouvé des traces dans le canapé du séjour., raconte-t-elle.: l'eau seule ne constitue pas un traitement d'éradication. Les méthodes validées par les autorités sanitaires restent indispensables pour éliminer une infestation installée :L'Anses rappelle également que: tout le monde peut être touché, quels que soient le revenu ou le type de logement. Les voyages, les achats de meubles d'occasion et les logements collectifs sont les principaux vecteurs de propagation.

Ce qu'Evelyne fait différemment aujourd'hui moins de 30 € en grande surface. « Si j'avais su, j'aurais commencé par là au lieu de dépenser presque 1 100 € », soupire-t-elle.



Si vous êtes dans la même situation, voici les gestes à mettre en place sans attendre :

Au moindre doute (piqûres groupées au réveil, petites taches brunes sur le matelas) : ne pas attendre, inspecter les coutures du matelas et du sommier avec une lampe torche

(piqûres groupées au réveil, petites taches brunes sur le matelas) : ne pas attendre, inspecter les coutures du matelas et du sommier avec une lampe torche Après un voyage ou un hébergement collectif : douche immédiate, linge en machine à 60 °C, valise inspectée dans la salle de bains (jamais sur le lit)

: douche immédiate, linge en machine à 60 °C, valise inspectée dans la salle de bains (jamais sur le lit) En cas d'infestation confirmée : contacter un professionnel certifié via stop-punaises.gouv.fr ou appeler le 0 806 706 806 (numéro officiel, appel non surtaxé)

: contacter un professionnel certifié via stop-punaises.gouv.fr ou appeler le (numéro officiel, appel non surtaxé) Ne jamais récupérer de literie ou de meubles rembourrés dans la rue : ils ont pu être jetés à cause d'une infestation L'étude de l'Université de Californie ne promet pas de solution miracle. Mais elle révèle un point faible biologique que les stratégies de lutte n'exploitaient pas jusqu'ici — et un geste gratuit que chacun peut adopter dès aujourd'hui. Depuis cette mésaventure, Evelyne a changé ses habitudes. Au retour de chaque visite chez sa fille à Angers, elle passe ses vêtements en machine à 60 °C et prend une douche immédiate. Elle a aussi investi dans une housse anti-punaises pour son matelas —en grande surface., soupire-t-elle., voici les gestes à mettre en place sans attendre :L'étude de l'Université de Californie ne promet pas de solution miracle. Mais elle révèle un point faible biologique que les stratégies de lutte n'exploitaient pas jusqu'ici — et un geste gratuit que chacun peut adopter dès aujourd'hui.

Sources :

- Journal of Ethology, Bustamante & Choe, "Behavioral response of bed bugs to wet surfaces", décembre 2025

- Anses, "Punaises de lit : impacts, prévention et lutte", rapport juillet 2023

- Service-public.gouv.fr, "Punaises de lit : tout savoir pour s'en débarrasser", octobre 2023

- Futura-Sciences, "Les punaises de lit ont leur kryptonite", février 2026

Pour aller plus loin :



- Prolifération des punaises de lit : que faire ?

- Punaises de lit : quoi faire et comment lutter contre ce fléau ?

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