Prolifération des punaises de lit : que faire ?

La prolifération des punaises de lit n'épargne aucun lieu ni aucune forme d'habitat : hôtels, auberges de jeunesse, gîtes de montagne, logements collectifs, habitats particuliers, foyers d'hébergement, maisons de retraites, prisons, hôpitaux, trains de nuit, bateaux de croisière... Comment lutter contre ces parasites ? Comment éviter l'invasion ? À l'occasion du lancement du premier plan interministériel de lutte contre les punaises de lit, Service-Public.fr fait le point.





On les trouve surtout dans les chambres à coucher (matelas, sommiers et cadres de lit) mais elles vivent aussi dans d'autres endroits sombres et calmes (canapés de salon, fissures des murs et du plancher, arrière des tableaux, rideaux). Elles peuvent également investir la machine à laver si elles y ont été apportées par du linge contaminé et si le lavage est toujours effectué à l'eau tiède.



Comment les identifier ?

Ces insectes sont visibles à l'œil nu, ils mesurent de 4 à 7 mm à l'âge adulte. Leur corps est plat, de forme ovale (tel un pépin de pomme) et de couleur brune (rougeâtre après un repas). Ils sont dépourvus d'ailes et ne sautent pas mais se déplacent très rapidement.



Comment détecter l'infestation ?

La contamination se constate principalement par la présence :

- de lésions sur la peau dues aux piqûres, prenant la forme de taches rouges en relief de 5 mm à 2 cm avec, en leur centre, un point rouge hémorragique ou une vésicule de liquide clair. Elles sont responsables de démangeaisons plus marquées le matin que le soir. Elles se situent généralement sur les parties du corps découvertes pendant la nuit : bras, jambes, dos, cou ;

- de petites taches noires de 1 à 3 mm sur les draps, le matelas, le sommier et/ou les murs de la pièce correspondant aux déjections des insectes ;

- de traînées de sang sur les draps consécutives à l'écrasement des punaises pendant le sommeil de la personne.



Comment s'en débarrasser ?

- si la contamination a eu lieu lors d'un voyage, déposez vos bagages sur une surface dure loin des endroits où les punaises pourraient nicher ;

- lavez au moins à 60° vos vêtements immédiatement. Lavez également la valise à la même température ;

- mettez les objets non lavables dans le sèche-linge et faites un cycle d'au moins 30 minutes à la plus forte température ;

- lorsque cela est possible, mettez les objets au congélateur à -20o au minimum pendant 48 heures ;

ne jetez pas, sans qu'ils aient été traités, vos meubles infestés (matelas, fauteuil...) car ils pourraient contaminer d'autres personnes ;

- passez l'embout fin de votre aspirateur sur votre matelas, votre lit et les objets environnants (table de nuit, rideaux, livres, etc.). Emballez le sac de l'appareil hermétiquement et jetez-le dans une poubelle extérieure, puis nettoyez votre aspirateur ;

- pour traiter les recoins et tissus d'ameublement, ayez recours au nettoyage à la vapeur à 120o qui détruit les insectes ;

- bouchez les fentes et les fissures sur les murs, derrière les plinthes et sur les cadres de lit en bois ;

enlevez ou recollez le papier peint qui se décolle ;

- refixez si besoin les plaques des interrupteurs ;

- Si vous êtes locataire d'un logement social, rapprochez-vous de votre bailleur qui vous orientera pour la désinfestation de votre logement ;

- Si vous êtes propriétaire ou locataire d'un logement du parc privé, contactez une entreprise spécialisée dans la lutte antiparasitaire ;



N'hésitez pas à contacter les services d'hygiène de votre mairie.



Attention : évitez d'improviser un traitement chimique qui pourrait disperser les punaises, aggraver le problème et favoriser l'apparition d'une résistance des parasites au traitement.



Que faire en cas de piqûres ?

Les punaises de lit ne présentent aucun risque de transmission d'agent infectieux (virus, bactérie, parasite...). La personne atteinte peut se laver normalement mais elle doit éviter de se gratter. Les piqûres peuvent disparaître spontanément au bout de 10 jours. Cependant, elles causent parfois des atteintes dermatologiques ou allergiques nécessitant une consultation médicale.



Comment éviter d'être contaminé ?

Il n'existe pas de prévention infaillible. Toutefois, il est important de prendre quelques précautions :

- évitez d'accumuler des objets dans votre lieu de vie afin de diminuer le nombre d'endroits où les punaises peuvent se cacher ;

- évitez d'acheter un matelas d'occasion. Si vous achetez un meuble d'occasion, examinez-le et nettoyez-le minutieusement avant de l'installer chez vous et, si possible, traitez-le à la vapeur ;

- si vous achetez un vêtement d'occasion, inspectez-le et transportez-le dans un sac fermé hermétiquement et lavez-le au moins à 60° ;

- si vous emménagez dans un nouvel appartement, contrôlez les pièces (recoins, zones de papier décollé, etc.) avant d'y placer vos meubles ;

- vous pouvez équiper vos matelas, sommier et oreillers de housses étanches aux punaises de lit pour faire une barrière supplémentaire de protection contre les punaises.



Lorsque vous voyagez :

- quand vous séjournez dans un hôtel, une cabine de train ou de bateau, une maison d'hôtes... inspectez la chambre : les placards et le lit (matelas, oreillers, sommiers...) ;

- déposez votre valise sur le porte-valise après l'avoir inspecté et non sur le lit qui peut être infesté ;

- si vous détectez la présence de punaises, avertissez la réception et changez de chambre ou même d'hôtel ;

- si vous avez détecté la présence de punaises de lit sur vous ou vos vêtements, mettez tous vos effets personnels (brosses à cheveux, trousses de maquillage, vêtements...) dans un sac plastique et fermez-le hermétiquement jusqu'à ce que vous les traitiez ;

- au retour de tout voyage, prenez le temps d'inspecter vos vêtements et bagages et si vous soupçonnez la présence de punaises de lit, traitez votre valise et son contenu.



À savoir : le plan interministériel de lutte contre les punaises de lit vise à sensibiliser le grand public et tous les secteurs professionnels à la nécessité de traiter sérieusement ce problème.



Il prévoit aussi, notamment via les caisses d'allocations familiales, un soutien financier aux ménages n'ayant pas les moyens de faire face au coût des désinfections, ou encore l'organisation du prêt ou de la location de petit matériel (appareils à vapeur sèche).



Un décret mentionnera spécifiquement les punaises de lit parmi les espèces de vermines devant être prévenues et traitées, pour conforter les décisions des maires à ce sujet.



La conservation de l'aide personnalisée au logement, maintenant versée directement au bailleur, est aussi prévue au nom du critère de décence du logement contre les propriétaires refusant d'intervenir alors qu'une infestation leur a été signalée.



