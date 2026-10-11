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Votre lave-vaisselle lave mal ? Médaille d'argent du concours Lépine 2026, l'invention de ce réparateur d'électroménager peut vous éviter d'en changer

Votre lave-vaisselle lave mal, laisse un voile sur les verres, et l'idée de le remplacer fait son chemin. Un technicien de l'Hérault, qui voit passer ces appareils toute l'année dans son atelier, assure qu'environ un sur trois ne souffre en réalité d'aucune panne. Il a fini par inventer la pièce qui manquait.

Par Régis Mayer | Publié le 11 Octobre 2026 à 16:46 | mis à jour le 11 Octobre 2026 à 17:15



Votre lave-vaisselle n'est peut-être pas en panne



Le coupable n'est pas le filtre, que la plupart d'entre nous savent a priori démonter et rincer sous le robinet. C'est le bras de lavage, cette hélice en plastique percée de petits trous qui tourne sous chaque panier et projette l'eau sur la vaisselle. Ses orifices de sortie se bouchent peu à peu, et comme la pièce est moulée d'un seul bloc, son intérieur ne se nettoie presque pas. Beaucoup d'utilisateurs ignorent même qu'il faut s'en occuper...

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Micro-plastiques, riz, pépins, coquilles d'œuf, graisses non dissoutes : ce qui bouche les trous D'après le réparateur, ce qui obstrue les buses n'a rien d'exotique : des petits pépins, des morceaux de grains de riz, des épices, des éclats de coquille d'œuf, des corps gras.... Tout ce qui a échappé au filtre et que l'eau du cycle renvoie dans le circuit. Chaque trou bouché fait alors baisser la pression, le bras tourne moins vite, parfois plus du tout, et certaines zones des paniers ne sont plus arrosées correctement.



Les conséquences s'enchaînent ainsi sans bruit, et le scénario vous rappelle certainement quelque chose. L'appareil lave moins bien, il consomme davantage et il peut même finir par se bloquer. Vous avez alors sous les yeux une machine qui « ne marche plus », quand c'est une simple pièce en plastique qui étouffe.



L'invention qui veut prolonger la vie des lave-vaisselle Bradem, il se déclipse de son axe, une glissière transparente coulisse, et l'intérieur se rince sous l'eau du robinet. La façade transparente laisse voir les saletés avant qu'elles ne bouchent les trous, ce qui permet de savoir quand intervenir sans rien démonter.



L'objet a décroché la médaille d'argent du Concours Lépine 2026, excusez du peu, dont le palmarès le décrit comme un bras de lavage universel et démontable conçu pour faciliter son nettoyage. Le brevet a été déposé à l'INPI, et l'inventeur vend le kit, un bras inférieur et un bras supérieur, 39 euros sur son



Pour un appareil dont le seul défaut est un bras encrassé, c'est en effet un remplacement évité plutôt qu'un gadget de plus dans la cuisine. Encore faut-il que le vôtre en soit là...

Pendant des années, Sébastien Blaise a ainsi débouché un par un, à l'aiguille ou au cure-dent, les orifices des bras de ses clients. En mai 2022, il imagine alors un bras qui s'ouvre. Baptisé, il se déclipse de son axe, une glissière transparente coulisse, et l'intérieur se rince sous l'eau du robinet. La façade transparente laisse voir les saletés avant qu'elles ne bouchent les trous, ce qui permet de savoir quand intervenir sans rien démonter.L'objet a décroché la, excusez du peu, dont le palmarès le décrit comme un bras de lavage universel et démontable conçu pour faciliter son nettoyage. Le brevet a été déposé à l'INPI, et l'inventeur vend le kit, un bras inférieur et un bras supérieur,sur son site internet . Il le dit compatible avec plus de 95 % des lave-vaisselle fabriqués depuis 2000, un chiffre qu'il avance lui-même et que nous n'avons pas pu vérifier. Il propose d'ailleurs de contrôler la compatibilité à partir de la marque et de la référence de votre appareil, avant toute expédition.Pour un appareil dont le seul défaut est un bras encrassé, c'est en effet un remplacement évité plutôt qu'un gadget de plus dans la cuisine. Encore faut-il que le vôtre en soit là...

Le geste à tenter avant d'appeler un réparateur Sans rien acheter, vous pouvez déjà sortir vous-même les bras d'origine de votre appareil. La notice indique comment les retirer : selon les modèles, ils se déclipsent ou se dévissent au niveau du moyeu. Un rinçage à l'eau chaude, un cure-dent passé dans chaque orifice, puis un contrôle à la main suffisent dans bien des cas, le bras devant tourner librement et sans jeu excessif. C'est la vérification que conseillent les fiches de la plupart des revendeurs de pièces détachées avant de remplacer la pièce.



Le bonus réparation de 50 € ne paie pas l'entretien 50 euros de la facture pour un lave-vaisselle, selon le barème publié par l'Ademe. Il obéit pourtant à des conditions précises : l'appareil doit être sorti de sa garantie, la réparation confiée à un professionnel labellisé QualiRépar, et le montant de la facture doit dépasser celui du bonus.



Sauf que le ministère de l'Économie pose une condition de plus, qui vous concerne directement : pour ouvrir droit au bonus,



Le bonus garde en revanche tout son intérêt quand la panne est réelle : une pompe qui ne vidange plus, une électrovanne, une carte électronique. Pour vous, l'ordre des choses est simple, nettoyer d'abord, faire réparer ensuite, et ne remplacer qu'en dernier recours.

Si le doute persiste, le réflexe suivant est souvent d'appeler un réparateur. Le bonus réparation, financé par les fabricants à travers leurs éco-organismes, retirede la facture pour un lave-vaisselle, selon le barème publié par l'Ademe. Il obéit pourtant à des conditions précises : l'appareil doit être sorti de sa garantie, la réparation confiée à un professionnel labellisé QualiRépar, et le montant de la facture doit dépasser celui du bonus.Sauf que le ministère de l'Économie pose une condition de plus, qui vous concerne directement : pour ouvrir droit au bonus, l'appareil ne doit présenter aucun défaut d'entretien . L'Ademe précise de son côté que les opérations de maintenance ne sont pas éligibles. Or un bras de lavage bouché par des pépins relève exactement de ce que Sébastien Blaise appelle un problème d'entretien. Si le technicien se contente de le nettoyer, vous risquez donc de régler l'intervention sans la remise.Le bonus garde en revanche tout son intérêt quand la panne est réelle : une pompe qui ne vidange plus, une électrovanne, une carte électronique. Pour vous, l'ordre des choses est simple, nettoyer d'abord, faire réparer ensuite, et ne remplacer qu'en dernier recours.

Avant de remplacer votre lave-vaisselle

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Brandt liquidé : ces marques que parents et grand-parents ont connues et qui disparaissent Le constat de Sébastien Blaise n'a pas la valeur d'une étude nationale, mais il rejoint une réalité que nous connaissons tous : un appareil que l'on ne sait pas entretenir finit tôt ou tard à la déchetterie. Un bras propre ne réglera pas pour autant un moteur fatigué ni une fuite, et il faut savoir l'admettre le jour venu.Avant de comparer les prix des modèles neufs, quelques minutes passées à démonter les bras de votre lave-vaisselle vous diront s'il est vraiment au bout du chemin. Et s'il ne l'est pas, c'est une dépense de plusieurs centaines d'euros que vous aurez reportée de quelques années, sans rien avoir à demander à personne.