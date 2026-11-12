Argent et patrimoine

Livret A, assurance-vie : Jordan Bardella promet un placement « beaucoup plus rémunérateur », voici ce que le RN avait prévu pour votre épargne

Vous laissez votre épargne de précaution sur un Livret A ou le fonds en euros d'une assurance-vie, parce que votre capital y est à l'abri. Jordan Bardella juge que les Français y sont mal rémunérés et promet un nouveau placement « beaucoup plus rémunérateur », un fonds souverain qui investirait dans l'industrie, la défense ou la tech. Ce fonds, le RN l'avait pourtant déjà décrit noir sur blanc, et ses conditions de l'époque méritent d'être lues avant d'y songer pour vos économies.

Par Fabrice Crozier | Publié le 12 Novembre 2026 à 08:58 | mis à jour le 12 Novembre 2026 à 08:58



Le placement que Jordan Bardella promet à votre épargne un fonds souverain alimenté par l'épargne des Français, sur la base du volontariat.



Il le présente comme un outil « beaucoup plus attractif, beaucoup plus rémunérateur », qui ferait de chacun un actionnaire de « la Maison France ». Les parents pourraient ainsi investir pour l'avenir de leurs enfants dans la tech, le nucléaire de quatrième génération ou la défense. Rien n'est plus rentable en France, assure-t-il, qu'un euro investi dans la défense, la réindustrialisation ou la recherche médicale. La promesse a de quoi parler à ceux qui regardent leurs intérêts de fin d'année avec un peu d'amertume.

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Ce que rapporte votre Livret A aujourd'hui votre Livret A est rémunéré à 1,7 %, un taux fixé par l'État qui restera en vigueur jusqu'au 31 janvier 2027. Ce taux suit une formule qui combine l'inflation hors tabac mesurée par l'Insee et le taux auquel les banques de la zone euro empruntent au jour le jour. Le prochain taux s'appliquera au 1er février, et le dernier mot pourra revenir au ministre de l'Économie.



Or l'argent de votre livret ne dort pas dans un coffre. Chaque mois, les banques transfèrent à la Caisse des dépôts près de 60 % des dépôts du Livret A, comme l'explique la Banque des Territoires. Ces sommes servent notamment à prêter, à très long terme, pour le logement social, la rénovation urbaine ou les équipements des collectivités. Le fonds voulu par Jordan Bardella viserait d'autres cibles, plus industrielles, avec à la clé un rendement qu'il promet supérieur.

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Marine Le Pen a lancé sa campagne à Orléans : ce que la candidate du RN prévoit pour votre retraite, vos parents âgés et les aidants Le point de départ, lui, se vérifie sur votre relevé. Depuis le 1er août 2026,, un taux fixé par l'État qui restera en vigueur jusqu'au 31 janvier 2027. Ce taux suit une formule qui combine l'inflation hors tabac mesurée par l'Insee et le taux auquel les banques de la zone euro empruntent au jour le jour. Le prochain taux s'appliquera au 1er février, et le dernier mot pourra revenir au ministre de l'Économie.Or l'argent de votre livret ne dort pas dans un coffre. Chaque mois, les banques transfèrent à la Caisse des dépôts près de 60 % des dépôts du Livret A, comme l'explique la Banque des Territoires. Ces sommes servent notamment à prêter, à très long terme, pour le logement social, la rénovation urbaine ou les équipements des collectivités. Le fonds voulu par Jordan Bardella viserait d'autres cibles, plus industrielles, avec à la clé un rendement qu'il promet supérieur.

Ce fonds, le RN l'avait déjà décrit en 2022



Ce texte décrit un fonds placé sous l'égide de la Caisse des dépôts, appelé à atteindre 500 milliards d'euros. Chaque foyer pourrait y verser la somme de son choix, sur le modèle du Livret A, avec une garantie du capital par l'État et des intérêts non fiscalisés. En contrepartie, votre argent serait immobilisé quatre ans au minimum, au terme desquels vous récupéreriez votre mise avec un taux minimum de 2 %.



Les députés RN ont repris ce texte pour le budget 2025, en octobre 2024, avec la même garantie du capital, la même durée de quatre ans et les mêmes intérêts non fiscalisés. L'amendement déposé pour le budget 2026, le 21 octobre 2025, a été rejeté en commission. Cette dernière version reprend la Caisse des dépôts et les 500 milliards d'euros, et cite le nucléaire, l'hydrogène, l'automobile et la défense. Mais elle ne mentionne plus ni la garantie du capital, ni la durée minimale de détention, ni le taux de 2 %.

Ce fonds souverain n'a rien d'une idée neuve au Rassemblement national. En 2022, Marine Le Pen en faisait déjà l'une des 22 mesures de son programme présidentiel, pour augmenter la rémunération de l'épargne des Français et l'orienter vers les secteurs stratégiques. Quelques mois plus tard, les députés RN l'ont détaillé dans un amendement au budget 2023 , daté du 19 octobre 2022.Ce texte décrit un fonds placé sous l'égide de la Caisse des dépôts, appelé à atteindre 500 milliards d'euros. Chaque foyer pourrait y verser la somme de son choix, sur le modèle du Livret A, avecet des intérêts non fiscalisés. En contrepartie, votre argent serait immobilisé, au terme desquels vous récupéreriez votre mise avec un taux minimum de 2 %.Les députés RN ont repris ce texte pour le budget 2025, en octobre 2024, avec la même garantie du capital, la même durée de quatre ans et les mêmes intérêts non fiscalisés. L'amendement déposé pour le budget 2026, le 21 octobre 2025, a été rejeté en commission. Cette dernière version reprend la Caisse des dépôts et les 500 milliards d'euros, et cite le nucléaire, l'hydrogène, l'automobile et la défense. Mais elle ne mentionne plus ni la garantie du capital, ni la durée minimale de détention, ni le taux de 2 %.

Votre argent resterait-il disponible ? J'y vois une question très concrète pour ceux d'entre nous qui ont passé 70 ans. Sur un Livret A, votre argent reste disponible et vous pouvez le retirer en cas de besoin. Un placement immobilisé quatre ans, même garanti, ne joue pas le même rôle qu'une épargne de précaution qui doit pouvoir régler une chaudière en panne ou des travaux d'adaptation du logement.



Personne ne vous obligerait à y placer un euro, puisque le fonds reposerait sur le volontariat. Selon L'Express, le RN doit présenter ses propositions sur les retraites avec Marine Le Pen le mardi 17 novembre, et parmi les pistes figurent une dose de capitalisation et ce fonds souverain. Ce jour-là, trois réponses compteront davantage que le mot « rémunérateur » : le taux servi, la garantie de votre capital et le temps pendant lequel votre argent resterait bloqué.