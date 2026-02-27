30 500 € d'abattement seulement après 70 ans : pourquoi l'assurance vie peut encore faire gagner 120 000 € à vos petits-enfants

L'avantage résiduel mais puissant de l'assurance vie après 70 ans tient en quatre mots : exonération totale des gains. Seules les primes versées après 70 ans entrent dans le calcul des 30 500 €. Les intérêts, plus-values et revenus générés échappent définitivement à la fiscalité successorale.



Prenons l'exemple de Pierre, 74 ans. Il verse 50 000 € sur son contrat en 2024. Deux ans plus tard, au moment de son décès, ce capital a généré 12 000 € de plus-values. Les bénéficiaires paieront des droits sur 19 500 € seulement (50 000 € − 30 500 € d'abattement), les 12 000 € de gains étant intégralement exonérés.



Sur un horizon de 10 ou 15 ans, cette mécanique prend toute sa dimension. Un placement de 60 000 € à 3 % annuel génère environ 20 600 € de gains sur 10 ans grâce aux intérêts composés. Cette somme échappe totalement aux droits de succession, représentant une économie potentielle de 1 030 € à 9 270 € selon la tranche d'imposition du bénéficiaire.