Veuf, 1 300 € de retraite après une vie de travail : à 65 ans, la Carsat lui refuse sa pension de réversion pour 9 € au-dessus du plafond

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Le message est arrivé à la rédaction le 4 novembre, et il s'ouvre sur une phrase qui dit beaucoup de l'époque : « Au moment où tous les politiques parlent des retraités comme des nantis, je voudrais témoigner de ma situation. » Son auteur a 65 ans et dépend de la Carsat Sud-Est, qui lui verse une retraite d'un peu plus depar mois. Son épouse perçoit une pension d'invalidité d'environ 1 400 €, et avec ces deux revenus, le couple peine à joindre les deux bouts.Veuf d'un premier mariage, il a voulu faire valoir ses droits à la pension de réversion. On lui a demandé d'attendre trois mois avant de déposer sa demande, ce qu'il a fait sans discuter. La réponse est arrivée au bout de quatre mois, un de plus que le délai annoncé : ses revenus dépassaient dele plafond de ressources, et la réversion lui était refusée.Il a alors engagé un recours gracieux, comme le site de sa caisse le proposait. Au guichet, après plusieurs tentatives pour parler à quelqu'un, on lui a répondu que le plafond s'appliquait strictement et qu'aucun recours n'était possible. D'où sa question, que nous reprenons telle quelle : « À quoi sert cette possibilité si elle ne permet même pas de réexaminer une situation particulière ? »