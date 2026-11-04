Droits et aides sociales

Petite retraite : de plus en plus de seniors ont besoin de l'aide de 1 043 € par mois, et la loi qui épargnerait votre maison attend encore le Sénat

Une petite retraite qui ne couvre plus le chauffage, les courses et la mutuelle, et la même question revient : cette aide pour vivre décemment, y avez-vous droit ? De plus en plus de seniors la touchent, et l'on lit ces jours-ci que ses conditions auraient changé. Pour vous comme pour vos enfants, la règle qui décide reste pourtant celle qui s'applique depuis janvier, et la réforme qui rassurerait vos héritiers n'est pas encore votée.

Par Fabrice Crozier | Publié le 4 Novembre 2026 à 12:39 | mis à jour le 4 Novembre 2026 à 12:39



De plus en plus de seniors ont besoin de cette aide 754 500 personnes percevaient le minimum vieillesse fin 2024. C'est 4,3 % de plus qu'un an plus tôt, après une hausse de 4,6 % en 2023, quand le nombre d'allocataires du RSA, lui, recule légèrement.



Ce minimum vieillesse s'appelle désormais l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ou Aspa. Depuis le 1er janvier 2026, il garantit 1 043,59 € brut par mois à une personne seule et 1 620,18 € à un couple. L'Aspa ne remplace pas votre retraite, elle la complète jusqu'à ce montant : si votre seule ressource est une pension de 900 € par mois, elle vous apporte 143,59 € de plus chaque mois.

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À 65 ans, ce qui décide si vous y avez droit 65 ans dans le cas général. Ceux d'entre nous qui sont partis en retraite anticipée pour carrière longue ou pour handicap peuvent la demander dès 62 ans.



Il faut aussi résider en France de manière stable, par exemple en y séjournant plus de 9 mois dans l'année. Vos revenus sont examinés sur les trois mois qui précèdent le point de départ de l'aide, puis sur douze mois s'ils dépassent le plafond. Votre résidence principale n'entre pas dans le calcul, mais vos autres biens, mobiliers ou immobiliers, sont comptés pour 3 % de leur valeur.



Surtout, l'Aspa ne tombe pas toute seule sur votre compte. Il faut la demander à la caisse qui vous verse votre retraite, et elle n'est versée, au plus tôt, qu'à partir du premier jour du mois qui suit la réception de votre demande. Chaque mois d'hésitation est donc un mois perdu.

On lit ces jours-ci que les conditions de l'Aspa auraient changé et que l'aide serait désormais ouverte à beaucoup plus de retraités. Or la réforme votée en juin par les députés n'a pas encore été examinée par le Sénat, et les règles pour toucher l'aide n'ont pas bougé. La fiche que Service Public consacre à l'Aspa fixe l'âge d'ouverture àdans le cas général. Ceux d'entre nous qui sont partis en retraite anticipée pour carrière longue ou pour handicap peuvent la demander dès 62 ans.Il faut aussi résider en France de manière stable, par exemple en y séjournant plus de 9 mois dans l'année. Vos revenus sont examinés sur les trois mois qui précèdent le point de départ de l'aide, puis sur douze mois s'ils dépassent le plafond. Votre résidence principale n'entre pas dans le calcul, mais vos autres biens, mobiliers ou immobiliers, sont comptés pour 3 % de leur valeur.Surtout, l'Aspa ne tombe pas toute seule sur votre compte. Il faut la demander à la caisse qui vous verse votre retraite, et elle n'est versée, au plus tôt, qu'à partir du premier jour du mois qui suit la réception de votre demande. Chaque mois d'hésitation est donc un mois perdu.

Votre maison et vos héritiers : la règle en vigueur Une question fait pourtant reculer bien des retraités modestes : leur maison. À votre décès, la caisse peut récupérer sur votre succession les sommes versées, mais seulement si l'actif net, c'est-à-dire le patrimoine moins les dettes et les frais d'obsèques, dépasse 108 586,14 € en métropole pour un décès en 2026. Elle ne reprend alors que la part qui dépasse ce seuil, et au plus 8 463,42 € par année de versement.



Je comprends qu'on hésite quand on a un pavillon à laisser à ses enfants. Mais ce frein a un prix : en 2016, dernière mesure disponible, la moitié des personnes vivant sans conjoint qui avaient droit au minimum vieillesse ne le percevaient pas. Plus de 300 000 personnes passaient ainsi à côté de 205 € par mois en moyenne, en euros de l'époque.



La réforme votée par les députés attend le Sénat



Ceux d'entre vous qui touchent déjà l'Aspa auraient le choix entre garder l'ancienne règle, avec la récupération sur succession, et passer au forfait. Faute de réponse dans les six mois qui suivent la notification, c'est le forfait qui s'appliquerait. En défendant son texte en commission, la députée indiquait que 67 % des retraités interrogés qui ne demandent pas l'aide citent cette récupération.

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Encore faut-il que le Sénat s'en saisisse. Transmis le 11 juin et envoyé à sa commission des affaires sociales, le texte n'y a pas franchi d'autre étape depuis. Et même adopté, il ne s'appliquerait qu'à une date fixée par décret, au plus tard neuf mois après la promulgation de la loi.



Pour nous, la conclusion est simple : si vous avez 65 ans et que vos revenus, biens compris, restent sous 1 043,59 € par mois, ou sous 1 620,18 € en couple, la demande se fait dès maintenant, avec les règles actuelles, sans attendre une loi dont la date n'est pas connue. Le 11 juin 2026, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la proposition de loi d'Émeline K/Bidi, députée de La Réunion, qui s'attaque à ce frein. Le texte prévoit d'abroger la récupération de l'Aspa sur succession. En contrepartie, l'allocation serait réduite d'un montant forfaitaire pour les retraités propriétaires de leur logement ou logés gratuitement, ce « forfait logement » devant être fixé par décret.Ceux d'entre vous qui touchent déjà l'Aspa auraient le choix entre garder l'ancienne règle, avec la récupération sur succession, et passer au forfait. Faute de réponse dans les six mois qui suivent la notification, c'est le forfait qui s'appliquerait. En défendant son texte en commission, la députée indiquait que 67 % des retraités interrogés qui ne demandent pas l'aide citent cette récupération.Encore faut-il que le Sénat s'en saisisse. Transmis le 11 juin et envoyé à sa commission des affaires sociales, le texte n'y a pas franchi d'autre étape depuis. Et même adopté, il ne s'appliquerait qu'à une date fixée par décret, au plus tard neuf mois après la promulgation de la loi.Pour nous, la conclusion est simple : si vous avez 65 ans et que vos revenus, biens compris, restent sous 1 043,59 € par mois, ou sous 1 620,18 € en couple, la demande se fait dès maintenant, avec les règles actuelles, sans attendre une loi dont la date n'est pas connue.