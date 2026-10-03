Sans médecin traitant, vos consultations sont remboursées à 30 % : la Cour des comptes veut imposer 500 patients minimum à chaque généraliste

En 2025, près de 49 millions d'assurés, soit 88,5 % des adultes, avaient déclaré un médecin traitant. Les 6,3 millions restants ne sont pas répartis au hasard. Le rapport relève une surreprésentation des patients les plus précaires, des résidents d'Ehpad et des personnes de plus de 65 ans qui suivent plusieurs traitements : ces dernières sont environ 800 000 sans médecin traitant, à côté de 575 000 malades en affection de longue durée et de 850 000 bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire.



Ce sont pourtant les patients pour qui le suivi compte le plus. Quand vous prenez plusieurs médicaments chaque jour, c'est le médecin traitant qui coordonne vos soins et tient votre dossier médical, selon la définition officielle de ses missions. Et la Cour pointe un second trou, moins visible : un patient sur cinq ne voit pas son médecin traitant dans l'année, même quand il en a déclaré un.



Combien de cas la mesure réglerait-elle ? Si les 8 553 généralistes concernés montaient à 500 patients, la Cour estime qu'entre 2,5 et 4 millions de patients supplémentaires trouveraient un médecin traitant. Nous avons rapporté cette fourchette aux 6,3 millions d'adultes qui n'en ont pas : dans l'hypothèse la plus favorable, 2,3 millions resteraient sans, et 3,8 millions dans l'hypothèse basse. Le calcul est le nôtre, et il suppose que chaque place libérée profite à un patient encore sans médecin, ce qui n'a rien d'automatique.



Je le dis sans détour : même adoptée, cette obligation ne réglera pas la question pour tout le monde. Rien ne garantit non plus que les places nouvelles iront d'abord aux patients âgés et polymédiqués, même si la Cour demande d'élargir la cible du plan d'actions qui cherche à trouver un médecin traitant aux patients les plus fragiles.