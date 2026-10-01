Droits et aides sociales

Franchises médicales : si vos boîtes de médicaments avaient atteint le plafond de 50 €, la Sécu peut encore vous retenir 20 € d'ici le 31 décembre

Vous sortez de la pharmacie avec vos boîtes de médicaments du mois, et sur chacune, l'Assurance maladie garde une petite somme avant de vous rembourser. Ces franchises médicales s'arrêtaient jusqu'ici à un plafond annuel qui n'avait pas bougé depuis leur création. Depuis ce jeudi 1er octobre, ce plafond est relevé, et si vous l'aviez déjà atteint cette année, les retenues vont reprendre avant la fin de décembre.

Par Fabrice Crozier | Publié le 1 Octobre 2026 à 13:44 | mis à jour le 1 Octobre 2026 à 13:44



Ce qui change sur vos boîtes de médicaments depuis ce jeudi



Comme le résume le site officiel de l'administration, 140 € par an, contre 100 € jusqu'au 30 septembre. Les montants unitaires, eux, restent de 1 € par boîte et de 4 € par transport.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Le prix de la boîte ne change pas, son taux de remboursement non plus, et pourtant vos remboursements de fin d'année risquent d'être un peu plus maigres. La raison tient dans un décret paru au Journal officiel du 12 septembre et entré en vigueur ce jeudi. Il ne touche pas au montant de la franchise médicale, cette somme retenue sur chaque boîte, chaque séance de kiné ou d'infirmier et chaque transport sanitaire. Il touche au plafond qui, une fois atteint, arrêtait ces retenues jusqu'au 31 décembre.Comme le résume le site officiel de l'administration, le plafond annuel des franchises médicales passe de 50 à 70 € par personne . Le même relèvement vaut pour la participation forfaitaire, ces 2 € prélevés sur vos consultations, vos radios et vos analyses : son plafond passe de 25 à 35 retenues par an, soit 70 € lui aussi. Les deux compteurs s'additionnent, et le maximum qui peut rester à votre charge atteint désormais, contre 100 € jusqu'au 30 septembre. Les montants unitaires, eux, restent de 1 € par boîte et de 4 € par transport.

Votre plafond était déjà atteint ? Les retenues vont reprendre Ces plafonds se comptent par année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Or le décret ne prévoit aucune transition pour 2026 : le plafond de l'année en cours devient 70 € à partir du 1er octobre, sans remise à zéro de ce qui a déjà été retenu. Si vos franchises avaient atteint 50 € en septembre, l'Assurance maladie peut donc à nouveau retenir jusqu'à 20 € sur vos remboursements d'ici le 31 décembre. Et si votre compteur de participations forfaitaires était plein lui aussi, 20 € de plus peuvent s'y ajouter, soit 40 € au maximum sur le dernier trimestre.



Le code de la Sécurité sociale est précis sur ce point : c'est la date du remboursement qui compte, et non celle de l'achat ou de la consultation. Une boîte achetée fin septembre mais remboursée en octobre tombe sous le nouveau plafond. De même, si vous n'aviez que 20 € de franchises retenues au 30 septembre, vous pourrez aller jusqu'à 50 € de plus, puisque c'est le total de l'année qui est plafonné à 70 €.



Combien de boîtes faut-il pour toucher ce nouveau plafond ? À 1 € la boîte, l'ancien était atteint à la 50e, le nouveau l'est à la 70e, soit un peu moins de six boîtes par mois sur l'année, sans compter les séances de kiné ou d'infirmier qui remplissent le même compteur. Le calcul est le nôtre, et il parle à beaucoup d'entre nous : six médicaments pris chaque jour, renouvelés tous les mois par boîtes d'un mois, suffisent à le remplir.



Votre ALD ne vous met pas à l'abri

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Mutuelle à moins d'1 € par jour : les plafonds d'avril 2026 que deux retraités sur trois ignorent La prise en charge à 100 % de votre affection de longue durée, l'ALD, ne vous dispense pas de ces sommes. La liste des exonérations ne la mentionne pas : sont notamment épargnés les moins de 18 ans, les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, les femmes enceintes à partir du sixième mois et les victimes d'un attentat pour les soins qui y sont liés. La notice du décret chiffre à près de 18 millions le nombre de personnes ainsi exonérées.

Comment la Sécu se rembourse quand vous n'avancez rien Quand vous payez votre médecin puis attendez le virement, la franchise est simplement déduite de ce que l'Assurance maladie vous verse. Mais en tiers payant, à la pharmacie notamment, il n'existe aucun remboursement sur lequel prélever. La retenue est alors reportée sur un remboursement ultérieur, quel qu'il soit : une consultation chez le dentiste, une prise de sang, un soin sans aucun rapport avec votre traitement. C'est souvent là qu'on découvre le mécanisme, devant un virement plus maigre que prévu.



Ces retenues peuvent aussi arriver en décalé, si bien que vos relevés de 2026 peuvent mêler des sommes dues au titre d'années passées et celles de cette année. Et quand aucun remboursement n'est à venir, la caisse peut vous adresser un avis de sommes à payer. D'ailleurs, ne comptez pas sur votre mutuelle pour vous les rendre : un contrat dit « responsable », celui qui ouvre droit aux avantages fiscaux et sociaux, n'a pas le droit de rembourser la franchise ni la participation forfaitaire, que votre formule couvre 100 % ou 300 % du tarif de la Sécu.



Vérifier votre compteur avant le 31 décembre



Ce relèvement aurait pu être plus lourd. En juillet, le gouvernement voulait doubler le plafond, à 200 € par an, avant de reculer fin août. Invitée de franceinfo le 24 août, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a présenté les 140 € comme un plafond calé sur l'inflation et chiffré la hausse à 10 € de plus par an en moyenne pour les assurés. Une moyenne qui dit peu de chose de ceux qui se soignent le plus, puisque seuls les assurés qui atteignaient déjà l'un des anciens plafonds paieront davantage.

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En revanche, la hausse ne s'arrêtera pas là. À partir du 1er janvier 2028, les deux plafonds seront revalorisés chaque année selon l'inflation, et nous vous en donnerons les montants dès leur publication. Le plafond qui n'avait pas bougé depuis la création des franchises suivra désormais les prix, et c'est sur vos boîtes de médicaments que vous le sentirez en premier. Le plus simple ? Regarder où vous en êtes. Dans votre compte ameli, chaque franchise figure sur vos relevés avec son montant, sa date et l'acte concerné. Additionnez les lignes « franchise » depuis le 1er janvier, puis les lignes « participation forfaitaire », chacune de son côté : si l'un des deux totaux atteint déjà 50 €, attendez-vous à de nouvelles retenues d'ici décembre, dans la limite de 70 €. Je vous conseille de faire le calcul pour chacun si vous vivez en couple, car les compteurs sont individuels.Ce relèvement aurait pu être plus lourd. En juillet, le gouvernement voulait doubler le plafond, à 200 € par an, avant de reculer fin août. Invitée de franceinfo le 24 août, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a présenté les 140 € comme un plafond calé sur l'inflation et chiffré la hausse àpour les assurés. Une moyenne qui dit peu de chose de ceux qui se soignent le plus, puisque seuls les assurés qui atteignaient déjà l'un des anciens plafonds paieront davantage.En revanche, la hausse ne s'arrêtera pas là. À partir du 1er janvier 2028, les deux plafonds seront revalorisés chaque année selon l'inflation, et nous vous en donnerons les montants dès leur publication. Le plafond qui n'avait pas bougé depuis la création des franchises suivra désormais les prix, et c'est sur vos boîtes de médicaments que vous le sentirez en premier.