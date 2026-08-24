Recul du gouvernement sur les franchises médicales : celle pour vos médicaments montent vers 70 euros par an au lieu des 100 annoncés

Reste à savoir ce que cette correction donne en euros, et personne ne l'a dit. Interrogé par l'AFP, le ministère de la Santé n'a pas chiffré l'ampleur de la hausse, et aucun texte n'est paru. Mais l'indice des prix à la consommation de l'Insee, lui, est public : j'ai refait le calcul à partir de ses moyennes annuelles.



En moyenne annuelle, cet indice hors tabac est passé de 88,27 en 2005 à 119,82 en 2025 : les prix ont progressé de 35,7 % en vingt ans. Appliquée telle quelle à chacun des deux compteurs, la règle annoncée transforme les 50 euros actuels en un peu moins de 68 euros. Sur vos médicaments, le plafond viserait donc les 70 euros par an, et non les 100 euros du doublement abandonné.



Additionnés, les deux compteurs porteraient votre maximum annuel autour de 136 euros, contre 100 en l'état et 200 dans la version de juillet. Une trentaine d'euros de plus sur l'année, à peine 3 euros par mois : voilà l'ordre de grandeur que dessine l'indice des prix, et lui seul. Le décret, quand il sortira, tranchera le chiffre exact.



Or vos deux compteurs n'ont pas le même âge, et la date de départ n'est pas un détail. La participation forfaitaire sur les consultations date bien de 2005, où elle valait 1 euro avant de passer à 2 euros en 2024, rappelle la Drees dans son dossier de février consacré aux déremboursements ; la franchise sur vos boîtes de médicaments, elle, n'existe que depuis 2008, à 50 centimes la boîte, portée à 1 euro le 31 mars 2024 sans que le plafond annuel bouge. Indexée depuis sa propre année de naissance, elle s'arrêterait à 64 euros : quatre euros de moins que ce que donne la règle annoncée.

