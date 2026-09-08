Votre ALD payait le Spasfon : son remboursement tombe à 15 % le 1er octobre, vers 5 % en 2027, et l'Assurance maladie vous laisse payer la boîte

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Mais le texte du 22 août ne fixe aucun taux. Le décret n° 2026-811, signé la veille et publié au Journal officiel le lendemain, déplace seulement les bornes à l'intérieur desquelles l'Union nationale des caisses d'assurance maladie arrêtera la participation de l'assuré. Pour les médicaments à faible utilité médicale, cette participation pourra désormais aller de. Traduit dans l'autre sens, cela signifie un remboursement compris entre 3 et 7 %, contre 15 % actuellement. Pour ceux dont l'utilité est jugée modérée, remboursés à 30 %, la fourchette descend entre 5 et 15 %.Le chiffre de 5 % qui circule depuis la parution des décrets est donc le point médian de cette fourchette, pas encore une décision. Il n'en change pas moins ce que vous payez. Reprenons les trois boîtes les plus courantes de la liste, aux prix relevés dans la base publique des médicaments : le Spasfon en comprimés, 3,16 euros, dont le remboursement tombe à; le Gaviscon en sachets, 4,99 euros, qui descend à 25 centimes ; le Météospasmyl, 3,64 euros, qui rend 18 centimes.Les trois montants passent sous la franchise d'un euro. Autrement dit, à ce niveau de prise en charge, la caisse ne verse plus rien du tout sur ces boîtes : la franchise se limite au montant du remboursement, et il ne reste rien à prélever. Je le formule sans détour : sur ces produits, le remboursement à 5 % est une écriture comptable, pas un versement.En revanche, la franchise s'arrête à 50 euros par an et par personne, et un projet de décret transmis fin août porte ce plafond à 70 euros dès le 1er octobre. Une fois ce plafond atteint, les centimes réapparaissent sur le relevé. Ceux qui achètent beaucoup de boîtes retrouvent donc une prise en charge symbolique en fin d'année, quand ceux qui en achètent dix ou quinze n'en verront jamais la couleur.