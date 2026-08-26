Remboursements 2027 : les quatre décrets sont parus, et la Sécu peut ne plus payer que 160 euros par oreille sur vos appareils auditifs

Sur le même sujet :

Sécu : la baisse de remboursement prévue cet été coûtera trois fois plus aux retraités qu'aux actifs

La Mutualité française chiffre le transfert vers les complémentaires à 1,5 milliard d'euros, dont 510 millions pour le seul dentaire ; le gouvernement avance de son côté, sur un périmètre différent, 300 millions d'économies sur les médicaments et 1,1 milliard sur le nouveau partage. Mais un transfert ne s'évapore pas, il se retrouve dans le prix des contrats.D'après le rapport que la DREES remet chaque année au Parlement, les organismes complémentaires ont encaisséde cotisations santé en 2024 et reversé 36,8 milliards en prestations. J'ai rapporté l'un à l'autre : 1,5 milliard, c'estde ce que nous payons collectivement chaque année, soit trois points de cotisation avant même l'inflation des soins. Le calendrier, lui, ne laisse guère de place au doute : les contrats se retarifent au 1er janvier, jour pour jour la date à laquelle la charge arrive.Sauf que la hausse ne se répartit pas également. Un salarié couvert par le contrat de son entreprise en paie au plus la moitié et son tarif ne dépend pas de son âge. À la retraite, ce partage disparaît : le contrat redevient individuel, tarifé par tranche d'âge, et la DREES rappelle que les anciens salariés qui gardent la couverture de leur entreprise au titre de la loi Évin s'acquittent de l'intégralité de la prime. Le même euro transféré ne pèse pas le même poids à 45 ans et à 72 ans.